יו"ר מפלגת זהות משה פייגלין , מספר 2 ב רשימה המאוחדת עם "הציונות הדתית" של בצלאל סמוטריץ' , אמר כי היה סוגר את משרד החינוך. "הכי הייתי רוצה לסגור את משרד החינוך. זה משרד האנטי-חינוך. משרד הבורות, השחיתות, הפרוגרס. כל שם אני יכול לקרוא לו חוץ מחינוך", אמר השבוע בפודקאסט "הכל פתוח" עם איש התקשורת אבי שושן.

פייגלין, שלפי כל הסקרים האחרונים צפוי לחזור לכנסת אחרי למעלה מעשור, ציין כי היה סוגר שני שלישים ממשרדי הממשלה - בראשם משרד החינוך. המפד"ל, שמפלגת "הציונות הדתית" מתיימרת להמשיך את דרכה, נהגה באופן מסורתי לדרוש את תיק החינוך וראתה בו נכס אסטרטגי.

בעד סגירת משרד החינוך. "משרד הבורות הפרוגרס" ( צילום: אוראל כהן )

בנוסף ציין פייגלין כי היה סוגר את משרדי התרבות, איכות הסביבה, חקלאות וכלכלה. הוא ציין כי בממשלתו של דוד בן גוריון היו רק שמונה משרדי ממשלה, והוא כיום היה רוצה להמשיך להפעיל 11 משרדים בלבד. "שליש מהכנסת זה חברי ממשלה. איפה נשמע כדבר הזה?!".

גם את הרצון שלו לסגור את משרד התרבות והספורט הוא ניסה להסביר: "המשרד הזה לא קיים מבחינתי. תמיכה בתרבות - לא קיים. יש לך סרט שנורא חשוב לך? או שהוא יהיה מסחרי ויממן את עצמו או שתמצא איזה פילנתרופ". לדבריו, אין סיבה לממן את הבימה, הקאמרי ועוד. "המדינה לא צריכה להתערב בתרבות או בלימודים. לא תורניים אגב, ולא במדעי הרוח באוניברסיטאות", הוסיף.

לכן, גם בישיבות לתפיסתו אין צורך לתמוך "בשביל התורה". "זה כדי שהתורה תהיה עצמאית. באמריקה יש תלמידי חכמים לא קטנים, אין שום תמיכה של האמריקנים, של המדינה. תהיה תורה אמיתית שלא תהיה תלויה בממשלה ובאג׳נדה. זה יעשה טוב ללימוד התורה. למה אני צריך לממן את הישיבה האידאולוגית הפגאנית שמכונה המחלקה ללימודי מגדר באוניברסיטת תל אביב. ומצד שני - לא צריך לממן לימודי תורה".

בתחילת החודש שעבר הגיעו סמוטריץ' ופייגלין לסיכום על ריצה משותפת בבחירות הקרובות, כדי לנסות ולצלוח את אחוז החסימה. מאז בכל הסקרים הם עוברים את אחוז החסימה ועומדים על בין חמישה לשמונה מנדטים. לפי הסיכום בין השניים, פייגלין קיבל את המקום השני ברשימה המשותפת לכנסת, וגם את מקומות 8, 10 ו-11.