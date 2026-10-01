יו"ר בל"ד פורש מהתמודדות לכנסת, לאחר המאמר שלו ב-8 באוקטובר שהוגדר כ"תמיכה בטרור" וה"עצה" שנתן לו נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית: בבל"ד החליטו אמש (חמישי) כי סאמי אבו שחאדה , מספר 3 ברשימה המשותפת, לא ייכלל ברשימה, לאחר שבדיון בעליון הציע נשיא העליון עמית לאבו שחאדה להודיע על הסרת מועמדותו לכנסת ובכך לפטור את השופטים ממתן החלטה בנושא.

עמית אמר לאבו שחאדה כי בקרב השופטים יש רוב לפסילתו. "אנו ממליצים לאבו שחאדה לשקול אם הוא עומד על מועמדותו או על הסרתה שתפטור ממתן פסק דין", אמר לו עמית - ואחרי כמה הודעות תקיפות של בל"ד ושל הרשימה המשותפת, הוחלט על הסרת המועמדות.

סאמי אבו שחאדה. בכנסת ה-26 הוא לא יהיה ( צילום: עמית שאבי )

עמית, וההחלטה שעוררה ביקורת: "ממליצים לו לפרוש" ( צילום: דוברות הרשות השופטת )





הדיון בעליון בהחלטת ועדת הבחירות המרכזית לפסול את אבו שחאדה נערך בהרכב של תשעה שופטים. הם דנו גם בהחלטות לפסול את הרשימה המשותפת, מפלגת רע"מ וח"כ עופר כסיף - ובמקרים אלו, לפי כל ההערכות, השופטים יהפכו את ההחלטות.

ב-8 באוקטובר 2023, יום לאחר טבח חמאס, פרסם יו"ר בל"ד מאמר שבו כינה כינה את הפלישה לעוטף עזה "אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית". הוא הוסיף וכתב: "אם עזה הקטנה והנצורה הצליחה לעשות זאת, אחרים יכולים לעשות זאת באופן יעיל ופשוט יותר".

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ופרקליט המדינה עמית איסמן הביעו תמיכה בפסילתו של אבו שחאדה מריצה לכנסת. בהודעה מטעם השניים נמסר כי הם סבורים שאבו שחאדה תמך במאבק מזוין בישראל, העילה לפסילתו בוועדת הבחירות המרכזית.

דבריו של אבו שחאדה לשופטים בדיון ( צילום: דוברות הרשות השופטת )





לשופטים אמר אבו שחאדה: "קידמתי בכנסת נושאים וחוקים של בעלי מוגבלויות. כל החיים שלי עסקתי בזכויות אדם, גם עם חברי כנסת יהודים. מבקש מכם לאפשר לי להמשיך". בדיון פנה השופט שטיין ליו"ר בל"ד ושאל: "יש לך הרבה מאוד פרסומים באנגלית. אולי תראה לי מאמר אחד שבו כתבת באנגלית שחמאס הוא ארגון טרור". על כך השיב אבו שחאדה: "אין מאמר כזה".

השופט שטיין העיר: "מה שאומר אבו שחאדה זה דיבור זול. אדם כשאין לו כבר מה להפסיד - יגיד הכל. תראה לי פעם אחת שאבו שחאדה אמר כשהיה לו מה להפסיד - משהו אחר. תראה לי מאמר אחד באנגלית שהוא קרא לחמאס 'ארגון טרור', תראה לי פעם אחת שהוא טען שמעשים הם 'טרור'. יש לו עשרות מאמרים, יש משהו כזה?".

בהודעת בל"ד הלילה על פרישת אבו שחאדה נכתב כי "משיכת המועמדות אינה סוף המאבק הפוליטי של אבו שחאדה, ואינה סוף המאבק של בל"ד. אבו שחאדה ממשיך להוביל את המפלגה, בל"ד ממשיכה בפרויקט שלה, והרשימה המשותפת ממשיכה במאבקה לחיזוק הייצוג הערבי ולתרום להפלת ממשלת נתניהו ובן גביר".

עוד צוין כי ההחלטה לאשר את פרישתו התקבלה בעקבות הדיון והצעת בג"ץ: "לאחר דיון מעמיק ואחראי, ובהתייעצות מלאה עם החבר סמי אבו שחאדה ועם צוות רחב של עורכי דין ערבים, החליטה המרכזייה לאשר את משיכת מועמדותו בבחירות, מתוך אחריות פוליטית כלפי עמנו, כלפי הרשימה המשותפת, ובשל ההשלכות החמורות הכרוכות בכך על כלל הפעילות הפוליטית והפרלמנטרית".

בבל"ד התייחסו גם להשלכות המהלך: "ההחלטה התקבלה רק לאחר שהתברר הנזק הכבד שעלול להיגרם למפלגות הפוליטיות בכלל ולעבודה הפרלמנטרית הלאומית בפרט. הסוגיה חרגה כבר היום משאלת מועמדותו האישית של סמי אבו שחאדה, והפכה לשאלות חמורות הנוגעות לגבולות הלגיטימיות הפוליטית המוענקת לאזרחים הערבים, וכן לשימוש בפסילה ככלי לצמצום מרחב הפעילות הפוליטית הערבית ולרדיפת עמדות לאומיות החורגות מהקונצנזוס הישראלי".

הבטחנו - קיימנו! שמח שהמאבק שהובלנו הביא לפרישתו מהכנסת של סאמי אבו שחאדה, לאחר הדברים שכתב ותמך בחמאס יום לאחר השבעה באוקטובר.



לצד זאת, מצער שבית המשפט העליון אפשר לו לפרוש מבלי שניתן פסק דין בסוגיית הפסילה.



עוצמה יהודית תמשיך להיאבק בכל הכוח בתומכי טרור ובשונאי ישראל שמבקשים… pic.twitter.com/ddEdUzpSKn — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) October 1, 2026

בשם כל מפלגת ישר! אני רוצה להשתתף בצערם של מפלגת הליכוד ונתניהו על פסילתו של שותף אמיתי בברית מחל-בל״ד. כל הכנסת יודעת כמה עמוק הקשר, עכשיו גם אזרחי ישראל. שולח חיזוקים. pic.twitter.com/O4qXOds1zA — Gadi Eisenkot - גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) October 1, 2026

יו"ר הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', מתח ביקורת על אותה הצעה של נשיא העליון לאבו שחאדה, שהובילה לכך שפסק דין לא נכתב: "יצחק עמית לא רוצה ולא מסוגל לכתוב פסק דין פשוט שאומר לתומכי טרור, שתומכים במאבק מזוין נגד מדינת ישראל, כמו המתועב הזה אבו שחאדה, שתמך בטבח הנורא ביותר שאירע לעם היהודי מאז השואה, שהם פסולים מלהתמודד לכנסת, אלא מתחנן בפניו שיפרוש". לאחר מכן כתב סמוטריץ': "יצחק עמית צוחק עלינו כל הדרך לקלפי".

יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, שהגיש את הבקשה לפסילת אבו שחאדה, אמר לאחר פרישתו: "הבטחנו - קיימנו! שמח שהמאבק שהובלנו הביא לפרישתו מהכנסת של סאמי אבו שחאדה, לאחר הדברים שכתב ותמך בחמאס יום לאחר השבעה באוקטובר. לצד זאת, מצער שבית המשפט העליון אפשר לו לפרוש מבלי שניתן פסק דין בסוגיית הפסילה. עוצמה יהודית תמשיך להיאבק בכל הכוח בתומכי טרור ובשונאי ישראל שמבקשים להגיע לכנסת. אבו שחאדה יראה את הכנסת הבאה מערוץ 99. ברא אבו שחאדה!".