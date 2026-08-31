מפלגת רע"מ הודיעה הערב (שני) רשמית על צירופו לרשימה של סגן השר לביטחון פנים לשעבר יואב סגלוביץ', בהצהרה משותפת לו וליו"ר המפלגה מנסור עבאס - כשסגלוביץ' יוצב במקום השני ברשימה. ברע"מ ציינו כי מדובר בחיבור טכני שבמסגרתו סגלוביץ' יצטרף לרשימת רע"ם ולסיעה, אך לא יהפוך לחבר מפלגה ולא צפויים שינויים בחוקת רע"ם או במנגנון קבלת ההחלטות בה.

גלריה רצים יחד. עבאס וסגלוביץ' ( צילום: אביהו שפירא )

עבאס וסגלוביץ' בריצה משותפת ( צילום: אביהו שפירא )

סגלוביץ' צפוי לשמור על חופש הצבעה בנושאים כמו דת ומדינה, ביטחון וזכויות להט"ב, ובמקביל לקדם מתווה לשירות לאומי-אזרחי בחברה הערבית. רע"ם, מצדה, אינה דורשת עבורו את תיק הביטחון הלאומי אלא תפקיד של פרויקטור למאבק בפשיעה ובאלימות. עוד סוכם כי סגלוביץ' ידגיש כי הוא ישראלי, ציוני ויהודי גאה, וכי המהלך נובע מאמונה בשותפות בין יהודים לערבים.

מנסור עבאס אמר: "כדי ליצור שינוי צריך שותפות אזרחית. כדי ליצור שינוי צריך לראות את האחר. רע"מ לא פוחדת משינוי, היא מקדמת אותה. בממשלת השינוי פגשתי שותף. איש שבא ממקום הכי מקצועי. עבדנו עם סגלוביץ' יום יום למיגור הפשיעה במגזר הערבי. כשהרכבנו את הרשימה לכנסת, שאלנו שאלה פשוטה - האם אנחנו מאמינים בשותפות. מה שאנחנו מציעים זו הדרך היחידה שבה המדינה ניצחה את הפשע".

לדברי יו"ר רע"מ: "אנחנו עומדים היום בפני בחירות, והשאלה בפני הציבור שלנו ברורה: האם אנחנו חוזרים למקום שבו מתקבלות ההחלטות, או חוזרים לספסלי האופוזיציה? האם אנחנו ממשיכים את מה שהתחלנו, או מתחילים מאפס עם מי שלא התחיל בכלל? רע״ם בחרה לחזור לממשלה עם תיק האלימות והפשיעה, ובחרה לחזור עם האיש שניהל איתנו את המאבק הזה והוכיח את עצמו בו יואב סגלוביץ׳, שמצטרף לרשימה הערבית המאוחדת. זו לא החלטה קלה, ואני לא מציג אותה בפניכם ככזו. אבל זו החלטה רצינית."

יואב סגלוביץ' אמר: "אני אגיד כמה דברים לגבי עצם ההחלטה להצטרף לרשימת רע"מ, אחרי התלבטות. יש היסטוריה לא פשוטה בין ערבים ויהודים בארץ הזו, אבל יש עתיד משותף שנמצא בכל תחומי החיים. מה שמוביל אותי היא התפיסה הציונית, יהודית ערכית, ממנה אני יונק. מגילת העצמאות היא מצפן ולא רק טקסט כתוב על הקיר. האם ניתן ליצור שיתוף פעולה פוליטי בין אנשים כל כך שונים? אני חושב שכן. אני לא מתכוון לשנות את מנסור ואת רע"מ והם לא ישנו אותי, אבל ניתן לשתף פעולה מבחינה פוליטית על בסיס אמון, הכרה בשונות, והירתמות לעשייה משותפת".

( צילום: אביהו שפירא )

עוד אמר: "לא ניתן להוביל תיקון במדינה ללא חיבור, כולל חיבור פוליטי. אני רוצה במפורש לשבור את הפרדיגמה של קווי הגבול וקווי השיח. כן, אני רוצה לשבור גם את הפרדיגמה כיצד מייצרים שותפות פוליטית. אני לא מתחבר לרשימת רע״מ עם סיעה, אני אישית מצטרף לרע״מ. יש שיגידו שיש בכך חולשה פוליטית, אך מבחינתי יש כאן כוח ועוצמה רבים יותר. האמירה השגורה, שאחרי 7 באוקטובר לא ניתן לקיים שותפות פוליטית עם מפלגות ערביות, היא מופרכת ושקרית".

התגובות להרכזה לא איחרו להגיע. ח"כ גלעד קריב מהדמוקרטים בירך על המהלך: "בשורה לאזרחי ישראל היהודים והערבים. מבקש לאחל בהצלחה לשני אנשים אמיצים שאני גאה לקרוא להם חברים. נעשה הכל כדי לחולל שינוי ומפנה, ונפעל יחד להבטיח ביטחון אישי, שוויון, שגשוג ותקווה, לכל אזרחי ישראל".

מנגד, בליכוד מסרו: "גם סגלוביץ' לא יסתיר את העובדה שמנסור עבאס לא מוכן להכיר בחמאס וחיזבאללה כארגוני טרור ודוחף להקים מדינה פלסטינית. יחד עם אייזנקוט ליברמן ויאיר גולן הם הולכים להקים ממשלת מדינה פלסטינית". בנוסף, חברי קואליציה פרסמו ושיתפו תמונה של עבאס וסגלוביץ' כשהם עטופים בכאפייה. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הוסיף את הכיתוב: "הלך הזרזיר אצל העורב".

בן גביר בציוץ על הצטרפותו של סגלוביץ למפלגת רע"מ ( צילום: מתוך חשבון ה-X של איתמר בן גביר )

ההתנגדות של לפיד

בחודשים האחרונים ניהל יו"ר רע"מ מנסור עבאס שיח מול סגלוביץ', ובימים האחרונים פעל עבאס במוסדות המפלגה כדי לצרפו. מאז הפרסום על המגעים אמרו גורמים במחנה השינוי כי מדובר במהלך שנועד לחצוץ בין רע"מ לבין המפלגות הערביות האחרות, ייתכן שלקראת שילוב אפשרי שלה בקואליציה ובממשלה עתידית.

סגלוביץ', בן 67, עמד בראש אגף החקירות במשטרה בתקופה שבה התנהלו שורה של חקירות דרמטיות נגד אישי ציבור בכירים, בהם ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט. הוא נבחר לכנסת ברשימת "יש עתיד" וכיהן כסגן השר לביטחון פנים בממשלת השינוי. בתפקיד הזה לקח על עצמו את ניהול המערכה נגד הפשיעה בחברה הערבית ורתם למערכה שורה של משרדי ממשלה והגיע להישגים. התוכנית שמימש בוטלה על-ידי השר איתמר בן גביר מיד לאחר הקמת הממשלה הנוכחית.