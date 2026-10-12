בקיבוץ נחל עוז שבעוטף עזה התקיים היום (שני) כנס בהשתתפות נציגי מפלגות לקראת הבחירות שייערכו ב-27 באוקטובר . בכנס הציגו הנציגים את עמדותיהם בנוגע לביטחון יישובי העוטף, למדיניותם בנוגע לרצועת עזה ולדרכי ההתמודדות עם האתגרים הביטחוניים באזור.

עינת וילף ממפלגת המילואימניקים והכלכלית מסרבת לענות אם ייכנסו לממשלה עם נתניהו ( צילום: רוני גרין שאולוב )





הכנס מתקיים שלוש שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, על רקע מלחמה שטרם הסתיימה ללא הכרעה ברורה, ובהמשך להבטחת הממשלה לפרק את חמאס מנשקו - שלא התממשה. בכנס השתתפו ניר חאג'בי (ישר!), זאב אלקין (הליכוד), אמיר סטרוגו (ביחד), טליה לנקרי (ישראל ביתנו), אורית סטרוק (הציונות הדתית), עומר פציניאש ולדמן (זהות), רועי קונקול (כחול לבן), לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית) ועינת וילף (המילואימניקים והכלכלית).

בפורום עוטף ישראל, אמרו כי "הביטחון שלנו עומד למבחן, והתוצאה הראשונה שחייבת להיראות היא איסור כניסת כוחות זרים לרצועה, ובהמשך תוכנית פעולה אפקטיבית למיטוט שלטון חמאס".תושבי העוטף דרשו מנציגי כל המפלגות תשובות ומעשים תכליתיים בנוגע לעמידה מטרות המלחמה למיטוט שלטון חמאס.

מיכל עוזיהו, ראש מועצת אשכול, פתחה את הכנס: "מי שצריך לקחת אחריות שייקח. אין שאלה - ועדת חקירה ממלכתית חייבת לקום. אם יש משהו שחתמנו עליו לאורך שנים זה הכלה ואמירות עלובות שבלון זה סתם דבר קטן. אנחנו צריכים לא לעמוד על תחושת ביטחון אלא על ביטחון אמיתי לתושבי החבל המופלא הזה". אלעד קלימי, סגן ראש עיריית שדרות, הוסיף: "אנחנו דורשים מכם לעמוד בדבר שמוסכם על כל תושבי העוטף - פירוז מוחלט, דורשים שתהיו הפה שלנו עד הבחירות ואחרי הבחירות".

גלריה תושבי העוטף דרשו את מיטוט שלטון חמאס

חאג'בי, נציג ישר!, אמר כי "לא נאפשר שיקום של חמאס לפני פירוק, לא נאפשר כניסת סיוע". סטרוגו, הנציג של ביחד, הוסיף: "נעבור מתהליך אסטרטגי של התשה להכרעה ע"י תהליך מדיני של החלפת קטאר וטורקיה למדינות כמו מצרים". קונקול מכחול לבן, טען כי בשביל חידוש הלחימה ברצועה "צריכים ממשלת אחדות. אחרת אין לזה לגיטימציה בעם. מי שאומר שהוא יעשה את זה עם המפלגות הערביות או החרדיות משקר לכם".

מנגד, נשמעו גם דברים תקיפים יותר. סון הר מלך ציינה כי "אין לנו עתיד כל זמן שהם שם, אין מה לבקש פירוז, צריכים להבין שזה או אנחנו או הם". אורית סטרוק הוסיפה כי "בעזה צריכה להיות הכרעה, ממשל צבאי והגירה". וסיגל קראוניק מעמך ישראל הבהירה: "אני לא צריכה פירוז, אנחנו הולכים להתיישב בכל מקום. אין עתיד לעזה".

בזמן דבריהם של נציגי הקואליציה, שבכהונתה התרחש הטבח, נשמעו צעקות רבות מעבר הקהל ותושבים מהעוטף מחו. לעבר השרה סטרוק קראו, "נכשלתם. רצחו אותנו, חטפו אותנו. הדם שלנו על הידיים שלכם. מה עשית במשך ארבע שנים?". מנגד, חלק מהקהל מחא כפיים לאמירותיה בעד התיישבות יהודית ברצועת עזה והגירה של האוכלוסייה העזתית. כמו כן, גם זאב אלקין ולימור סון הר מלך נתקלו בהתנגדות לדבריהם.

אורית סטרוק לימור סון הר מלך ( צילום: שלו שלום, תומר שונם הלוי )

לגבי השאלה מדוע חמאס עדיין לא פורק מנשקו, ענה אלקין כי בגלל החטופים, ישראל לא הייתה יכולה לפעול בחופשיות ברצועה. "אין ברירה. מדינת ישראל תצטרך לפעול צבאית כדי לפרק את חמאס מנשקו. ידינו כבר לא כבולות כי אין יותר חטופים ברצועה".

עוד נשאל מדוע הממשלה, שהוא חבר בה, מאשרת הכנסת דלק לרצועה, לפי פרסום ב"ישראל היום". הוא ענה: "הסולר שנכנס היום לרצועה הוא חלק מההסכם שמדינת ישראל הסכימה לו כדי לקבל את החטופים. היה צריך לקבל החלטה בין שתי אופציות גרועות עם מחירים קשים. אני עד היום חושב שהחלטנו שם נכון".