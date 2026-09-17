לקראת אירוע הרמת כוסית של הליכוד בתל אביב, שוטרים שהגיעו לאבטח הערב (חמישי) ביקשו מנהג של רכב מסחרי עם סיסמאות הקמפיין של "ישר!" להזיז את רכבו מהמקום - אחרי שהוצב בצמוד לרכב של הליכוד ועליו תמונת ראש הממשלה בנימין נתניהו.
השוטרים ביקשו מהנהג "להמשיך ישר" לחניה, אחרי שהוא החנה בכניסה לביתן 10 באולמי אקספו שבגני התערוכה. במקום כבר נכחו חברי מרכז ליכוד שהגיעו להרמת הכוסית. על דפנות הארגז של המסחרית הופיעו מסכים עם סיסמאות מתחלפות מקמפיין הבחירות של מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט, וכללו את הכיתובים: "רק ביבי יתעלם מהאזהרות לפני השבעה באוקטובר", "מתנגדים להשתמטות של נתניהו? ישר! עם איזנקוט", "רק הליכוד יגדיל את ההשתמטות", ו"הצביעו ישר!".
ממש במסמוך חנה רכב מסחרי של הליכוד ועליו הכיתוב "נתניהו נלחם בשביל כולם", לצד תמונת ראש הממשלה, פתק בחירות של "מחל" ודגל ישראל. נהג הרכב המסחרי אף השמיע את הג'ינגל של מפלגת "ישר!", אך אחרי שהשוטרים פנו אליו הוא נענה לדרישתם והמשיך לקצה החניה במתחם אקספו, כך שלא שמעו את השיר והמסחרית הועמדה במקום פחות בולט.
אירוע הרמת הכוסית צפוי היה להתחיל בשעה 18:30 אך נרשם עיכוב.