לקראת אירוע הרמת כוסית של הליכוד בתל אביב, שוטרים שהגיעו לאבטח הערב (חמישי) ביקשו מנהג של רכב מסחרי עם סיסמאות הקמפיין של "ישר!" להזיז את רכבו מהמקום - אחרי שהוצב בצמוד לרכב של הליכוד ועליו תמונת ראש הממשלה בנימין נתניהו.

לקראת אירוע הרמת כוסית של הליכוד בתל אביב, שוטרים שהגיעו לאבטח הערב (חמישי) ביקשו מנהג של רכב מסחרי עם סיסמאות הקמפיין של "ישר!" להזיז את רכבו מהמקום - אחרי שהוצב בצמוד לרכב של הליכוד ועליו תמונת ראש הממשלה בנימין נתניהו.

לקראת אירוע הרמת כוסית של הליכוד בתל אביב, שוטרים שהגיעו לאבטח הערב (חמישי) ביקשו מנהג של רכב מסחרי עם סיסמאות הקמפיין של "ישר!" להזיז את רכבו מהמקום - אחרי שהוצב בצמוד לרכב של הליכוד ועליו תמונת ראש הממשלה בנימין נתניהו.