46 ימים נותרו לפתיחת הקלפיות, אבל כבר עכשיו - אחרי הגשת הרשימות השבוע - אפשר להעריך כיצד ייראו פני הכנסת ה-26. אמנם שינויים רבים יכולים להתרחש בשבועות הקרובים, אבל מהסקרים ניתן כבר לשער מה השיאים שיישברו ב-27 באוקטובר, ולראות בבירור את הפערים בין הגושים. מניתוח המבוסס על ממוצע הסקרים האחרונים של ערוצי הטלוויזיה 11, 12 ו-13 עולה כי מספר הנשים שייבחרו לכנסת הבאה יהיה הגדול אי פעם - אבל אף אחת מהן אינה מובילה מפלגה.

לפי ממוצע הסקרים, אם הבחירות יתקיימו היום ישר! של גדי איזנקוט תקבל 24 מנדטים. במקרה כזה, חצי מחבריה יהיו נשים - 12, כשהראשונה מביניהן היא השרה לשעבר אורית פרקש-הכהן , מספר 3 אחרי איזנקוט ויורם כהן. ב"ביחד" של נפתלי בנט יהיו לפי הסקרים שש נשים (מתוך 12 ח"כים), וגם אצלם האישה הראשונה היא השלישית ברשימה (אחרי בנט ולפיד), מנכ"לית משרדי האוצר והתחבורה לשעבר קרן טרנר .

*הנשים שייבחרו לכנסת - לפי הסקרים האחרונים

במפלגת "הדמוקרטים" של יאיר גולן, שרשימתה הורכבה כריצ'רץ' גברי-נשי, מספר 2 היא ח"כ נעמה לזימי , ויש חמש נשים מבין עשרת הח"כים. במפלגה הרביעית ב"גוש השינוי", ישראל ביתנו, שתי נשים בלבד (מתוך 8 ח"כים) – אל"ם במיל' טליה לנקרי שלישית וח"כ יוליה מלינובסקי הוצבה במקום החמישי.

הסיפור שונה לחלוטין בקרב המפלגות שחברות בקואליציה הנוכחית. בליכוד שלוש נשים בלבד מבין 20 המנדטים הצפויים – מירי רגב במקום החמישי, טליק גואילי ששוריינה והוצבה תשיעית ואתי עטיה במקום ה-20.

בעוצמה יהודית של איתמר בן גביר שתי נשים בשביעייה הראשונה הצפויה – ח"כ טלי גוטליב שעברה מהליכוד והוצבה במקום השני, וח"כ לימור סון הר מלך (חמישית). ברשימת הציונות הדתית-זהות, שלה צפויים חמישה מנדטים, רק אישה אחת - השרה אורית סטרוק. ביהדות התורה (שמונה מנדטים) ובש"ס (שבעה מנדטים) החרדיות - כמו בכל פעם, אין אף אישה, גם לא בירכתי הרשימה.

גלריה גוטליב ובן גביר. היא מספר 2 שלו, ואין אף מספר 1 ברשימות

גם ברשימה המשותפת אין אישה במקום ריאלי כרגע (הראשונה היא ד"ר מהא קרקבי והסקרים צופים למפלגה שבעה מנדטים), וברע"מ אישה אחת צפויה להיבחר – ח"כ אימאן חטיב יאסין , החמישית ברשימה שתקבל לפי הסקרים מספר זהה של מנדטים. בעמך ישראל של עופר וינטר, שלה צופים הסקרים ארבעה מנדטים, הוצבה אשת התקשורת נטעלי שם טוב במקום השלישי. מפלגת המילואימניקים-כלכלית, שעל סף אחוז החסימה, תחזיר לכנסת אם תגיע אליה את ח"כ לשעבר עינת וילף, מספר 3 בה.

החישוב הכולל מעלה כי לפחות לפי הסקרים ייבחרו לכנסת מספר שיא של 34 נשים – ארבע יותר מלכנסת ה-23 וה-24. למעשה, לכל שבע הכנסות האחרונות נבחרו בין 27 ל-30 נשים, לאחר מספרים נמוכים בהרבה עד אז.

אבל ההתפלגות בתוך המפלגות ובתוך הגושים אינה שוויונית כלל. בזמן שב"גוש השינוי" (ללא המפלגות הערביות) 25 נשים מתוך 54 המנדטים הצפויים (46%), ואילו בקרב המפלגות שהודיעו כי ימליצו על בנימין נתניהו (חברות הקואליציה, המפלגות החרדיות ועמך ישראל) – רק שבע נשים, מתוך 51 מנדטים (13%).

איזנקוט. הרמטכ"ל לשעבר היחיד שיכהן ברשימות ( צילום: AP Photo/Ariel Schalit )

פערים גדולים מאוד בין הגושים יש גם בעבר הצבאי-ביטחוני של המועמדים. ב"גוש השינוי" רמטכ"ל לשעבר אחד (איזנקוט), ראש שב"כ לשעבר (יורם כהן), המשנה לראש המוסד בעבר רם בן ברק, סגן רמטכ"ל בעבר (יאיר גולן, יו"ר הדמוקרטים) ושלושה אלופים במיל' (אלעזר שטרן, כמיל אבו רוקון מישר!, נעם תיבון מביחד).

מנגד, במפלגות הקואליציה והתומכות בנתניהו אין אף אלוף במיל' או בכיר בדרגה מקבילה בזרועות הביטחון האחרות. עופר וינטר, יו"ר עמך ישראל, הוא תא"ל במיל', כמו מירי רגב מהליכוד.

לפי הסקרים, 48 ח"כים חדשים ייכנסו בשערי המליאה - לא פחות מ-40% וקרוב מאוד לשיא ההיסטורי, 49 ח"כים חדשים בכנסת ה-21 ו-48 בכנסת ה-19. כמו בפעמים הקודמות (הקמת כחול לבן ויש עתיד), גם הפעם זה יקרה בעקבות הצלחה של מפלגה חדשה - הפעם ישר!.

עופר וינטר. לצד רגב, בעל הדרגה הצבאית הגבוהה ביותר מבין תומכי נתניהו ( צילום: שלו שלום )

18 מהח"כים החדשים יגיעו מהמפלגה של איזנקוט, שישה מביחד, ארבעה מהליכוד (כולם משורייני נתניהו), ארבעה מהדמוקרטים, ארבעה מעמך ישראל, שלושה מישראל ביתנו, שלושה מיהדות התורה, שניים מהרשימה המשותפת, אחד מהציונות הדתית-זהות (צביקה מור, מספר 5), אחד מעוצמה יהודית (חנמאל דורפמן, מספר 7), אחד בש"ס (סא"ל במיל' דרור עמוס, מספר 6) ואחת מהמילואימניקים-כלכלית (ירון זליכה, מספר 2, אם יקבלו שלושה מנדטים – מספר שהסיכוי שלו נמוך מאוד עקב אחוז החסימה העומד על 3.25%).

ומאיפה מגיעים חברי הכנסת החדשים? ביחד הציבו בצמרת הרשימה מנכ"ליות לשעבר (קרן טרנר, מנכ"לית משרד התקשורת לשעבר לירן אבישר בן חורין ומנכ"לית עיריית רעננה לשעבר מיכל הירש נגרי), ישר! הביאו שלושה מהשלטון המקומי (אושרת גני גונן, ראש מועצת דרום השרון; ישראל זרי, סגן ראש העיר רמת גן; וטל אוחנה, ראש מועצת ירוחם לשעבר); וברשימות גם יזמיות כעדי אלטשולר, אלקס ריף ויפה טבג'ה, וכן היזם החינוכי יהודה וייספיש, מספר 7 ביהדות התורה.

ישראל ביתנו הציבה ברשימה אב שכול (רפי בן שטרית, ראש העיר בית שאן לשעבר שבנו אלרואי נהרג ב-7 באוקטובר בקרב מוצב נחל עוז), ואח שכול (שרון שרעבי, אחיהם של יוסי שרעבי שנרצח בשבי חמאס ושל אלי שרעבי ששרד 491 ימי שבי).

נתניהו והמשוריינים - שיהיו הח"כים החדשים היחידים בליכוד ( צילום: גיל יוחנן )





טרנר ואבישר בן חורין, לצד בנט. מנכ"ליות בראש הרשימה ( צילום: טל גבעוני )

קשר דמים ל-7/10 יש גם לחברי מפלגות אחרות. טליק גואילי מהליכוד היא אימו של רן, החלל החטוף האחרון שהוחזר, שירה שפירא שעברה עם חילי טרופר לישר! היא אימו של גיבור ישראל ענר שהדף 10 רימונים מהמיגונית ליד רעים, ומספר 22 ברשימה של איזנקוט (אב שכול בעצמו) הוא ניר חג'בי, הוא אביו של יונתן שנרצח במושב יכיני. צביקה מור מהציונות הדתית הוא אביו של שורד השבי איתן מור, אלישע מדן שאותו שריין נתניהו בליכוד נפצע אנושות במלחמה ואיבד את שתי רגליו.

ראש אגף התקציבים לשעבר באוצר, שאול מרידור, הוצב במקום השביעי ברשימה של איזנקוט - ואם המילואימניקים-כלכלית תעבור את אחוז החסימה הוא יפגוש בכנסת את החשב הכללי לשעבר ירון זליכה. נתניהו שריין ברשימתו פאנליסטים רבים בערוץ 14, ולכנסת צפויים להצטרף שני אנשי תקשורת - מקורבו יעקב ברדוגו, והמגישה נטעלי שם טוב, מספר 3 בעמך ישראל. לכנסת צפויים גם להגיע כמה ממובילי המחאה נגד המהפכה המשפטית, אנשי הדמוקרטים יאיא פינק, עמרי רונן ומשה רדמן.

ויש גם מי שייצוגו בכנסת יקטן. יוצאי חבר העמים נדחקו כמעט לחלוטין, ולפי הסקרים יהיו בכנסת ה-26 רק שלושה דוברי רוסית - אביגדור ליברמן, יוליה מלינובסקי ואלקס ריף, לעומת שבעה בכנסת הקודמת. גם לעלייה האתיופית נציגה אחת בלבד במקום ריאלי - יפה טבג'ה (21 בישר!). פנינה תמנו שטה, שכיהנה כחברת כנסת כמעט ברציפות מאז 2013, הוצבה אמנם במקום השני בכחול לבן, אבל לפי כל הסקרים המפלגה של בני גנץ לא תעבור את אחוז החסימה.