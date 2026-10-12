יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד שלל את דבריו של הנשיא יצחק הרצוג מוקדם יותר הבוקר (שני) בוועידת "האנשים של המדינה" של ynet ו"ידיעות אחרונות" כי יעשה הכול כדי למנוע בחירות חוזרות. "מקווה מאוד שהנשיא הרצוג לא ינסה לדחוף לעוד ממשלת 'אחדות' מזויפת", כתב ברשת X.

( צילום: אלכס קולומויסקי, שלו שלום )

הרצוג אמנם לא אמר במפורש שהוא מעדיף ממשלת אחדות, אך הדגיש ברקע הסקרים שמנבאים בשלב זה תיקו בין גושי כי "אעשה כל שאני יכול כדי שלא יהיו בחירות חוזרות. אנחנו צריכים להבין שהאתגרים הלאומיים שלנו הם עצומים. אנחנו צריכים לחכות לתוצאה ולא לפסוק את פסוקנו, אבל צריך לעשות כל דבר שאפשר כדי שלא נחזור לכך שוב ושוב ושוב".

מי שלא הזדהה עם דבריו הוא יו"ר האופוזיציה לפיד, שאמר כי במצב של ממשלת אחדות, "נתניהו ירמה שוב את שותפיו וימיט עוד ועוד אסונות על אזרחי ישראל בקולות אנשים שהצביעו כדי להעיף אותו מהשלטון". לבסוף חתם: "לא נשתף עם זה פעולה ואני קורא גם לשאר המפלגות במחנה להודיע מראש שלא יהיו חלק מממשלה כזו".

יו"ר כחול לבן בני גנץ יצא נגד דבריו של לפיד, ואמר כי "אם לא תוקם ממשלת אחדות בבחירות הקרובות ושני הצדדים לא ישתפו פעולה, נביא עלינו את 7 באוקטובר הבא. רק ממשלת אחדות ציונית עם שני הגושים תוכל להתמודד עם איראן, עם הגיוס ועם איחוי הקרע בחברה".

הדברים המלאים של הרצוג:

( צילום: ירון ברנר, טל אזולאי, אורי דוידוביץ )



