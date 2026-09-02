יו"ר "עמך ישראל" עופר וינטר מוסר הערב (רביעי) הצהרה בתל אביב. "בימים האחרונים אנחנו רואים כיצד מנסים לפרק אותנו בכל חלק, מתדרכים, מריצים ספינים", אמר וינטר בפתח דבריו. "חברים, אני אומר לכם בקול ברור זה לא יעבוד. עם ישראל מחפש משהו אחר, לא עוד כיסאולוגיה - אלא אידאולוגיה ויושרה".

וינטר: "לא ניכנס לממשלה שלא תעביר לפני הקמתה חוק ששם סוף להשתמטות" ( צילום: מיקי שמידט )





גלריה "מי שלא הצליח לשלב חרדים בצה"ל עד היום - לא יעשה את זה גם בעתיד". וינטר ( צילום: מיקי שמידט )

בפודקאסט "120 ואחת" של ynet הציב ח"כ בן צור מש"ס תנאי לפיו החרדים לא ייכנסו לממשלה לפני חוק שירות. וינטר ענה בהצהרה משלו: "לא ניכנס לממשלה שלא תעביר לפני הקמתה חוק ששם סוף להשתמטות. בלי זה - לא נשב בממשלה. חד וחלק". הוא דחה את האיחודים, והוסיף: "לא נתפרק, לא נשים שני אנשים פה ושני אנשים שם. אני אומר את זה לכל חבריי בימין וגם לראש הממשלה".

על הרשימה של מפלגתו, אמר וינטר כי "הנבחרת שיושבת כאן מאחוריי מאוחדת - מאוחדת לפעול למען העם. התחברנו יחדיו מכל קצוות הארץ כדי להביא בשורה אמיתית לעם ישראל. אנחנו נחושים לשרת בכל מחיר את המשרתים ובני משפחותיהם ולא לעשות הנחות לאלו שאינם לוקחים חלק באחריות הלאומית".

הוא התחייב כי בכוונת המפלגה "להביא לשילוב הציבור החרדי בצה"ל בלי פשרות ובלי דחיות. לא עוד מאותו דבר. מה שהיה לא יהיה. מי שלא הצליח לשלב חרדים בצה"ל עד היום - לא יעשה את זה גם בעתיד. מי שלא הצליח במשך שלוש שנים להקים ועדת חקירה שתזכה לאמון ציבורי רחב ותביא לחקר האמת – לא יצליח להקים כזאת גם בעתיד. מי שלא הצליח במשך שלוש שנים להביא להכרעה ברורה בעזה, כבר לא יצליח לעשות זאת בהרכב הנוכחי. אם 'עמך ישראל' תהיה חזקה בממשלה הבאה – הדברים האלה יקרו".

"אנחנו לא בכיס של אף אחד". חדאד ( צילום: מיקי שמידט )

יוסף חדאד, מועמד המפלגה, מסר בהצהרה כי "אף אחד מהנבחרת המדהימה שלנו לא נכנס לפוליטיקה כדי לעשות נעים למישהו ואנחנו לא בכיס של אף אחד. נכנסנו כדי לעשות מה שנכון למדינת ישראל. אנחנו נעמוד על העקרונות שלנו ולא נמכור אותם לעולם תמורת תפקיד או שריון".

לדבריו, "לא נהיה חלק משום ממשלה מבלי שיתקבלו התיקונים שנדרוש, אותם תיקונים שעופר וינטר ציין, דרישות שנציג לציבור בשקיפות ופירוט, כדי לוודא שאכן שינוי פוליטי אמיתי מתבצע ורוח חדשה שנוביל נכנסת לכנסת ישראל. נוודא שתהיה פה מדינה חזקה יותר, מעצמה מזרח תיכונית. תהיה פה שותפות בנטל - לא משנה אם מדובר על יהודים או ערבים, חילונים, דתיים או חרדים".