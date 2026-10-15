יו"ר ישר! לא שלל אפשרות להקמת ממשלת מיעוט, אבל אחד משותפיו המרכזיים לגוש סוגר את הדלת על האופציה הזו: בכנס המכון הישראלי לדמוקרטיה, ובציוץ שפרסם במקביל, הבהיר יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן כי "לא נתמוך בשום ממשלת מיעוט, גם לא בממשלת מיעוט לתקופת מעבר. אנחנו צריכים ממשלת רוב ציוני, נקודה".

ליברמן: מתנגד לממשלת מיעוט ( צילום: המכון הישראלי לדמוקרטיה )





אמש יו"ר ישר! גדי איזנקוט אמר כי אם הגוש שמתנגד לנתניהו לא יגיע ל-60 מנדטים לאחר הבחירות, הוא יקדם השבעת ממשלת מיעוט: "אם לא נגיע ל-60, אני בצוק העיתים אלך להשבעת ממשלה, גם עם 58, 59, נרכיב את הממשלה הזו וננסה להרחיב אותה מיד עם קולות ציוניים ממלכתיים".

אבל ליברמן, יו"ר אחת משלוש המפלגות הנוספות בגוש השינוי שעל תמיכתן בונה איזנקוט כדי להקים את אותה ממשלת מיעוט, אמר לא לאותה תוכנית - והבהיר כי ישראל ביתנו לא תשב בקואליציה עם המפלגות הערביות או עם המפלגות החרדיות.

"בימים האחרונים נשאלתי כמה וכמה פעמים לגבי ממשלת אחדות לאומית", אמר ליברמן. "עמדתנו חדה וברורה: אנחנו נקים קואליציה המורכבת ממפלגות ציוניות בלבד. בלי רע״מ, בלי המשותפת, בלי ש״ס ובלי יהדות התורה. הליכוד בלי נתניהו יכול להיות שותף משמעותי. עם נתניהו - שיתהפך העולם לא נשב בשום מצב. לא נתמוך בשום ממשלת מיעוט, גם לא בממשלת מיעוט לתקופת מעבר".