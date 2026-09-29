ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש היום (שני) לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעת דיבה בסך 2.6 מיליון שקלים נגד עשרה עיתונאים וכלי תקשורת בגין פרסומים בנוגע לאזהרות שקיבל לפני טבח 7 באוקטובר. בין הגופים שנגדם הוגשה התביעה גם ynet, ידיעות אחרונות וכתבנו נדב איל. עוד הוגשה התביעה נגד: עיתון הארץ, והעיתונאים שלומי אלדר ורותי יובל, אורי משגב, ברק רביד ואטילה שומפלבי.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש היום (שני) לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעת דיבה בסך 2.6 מיליון שקלים נגד עשרה עיתונאים וכלי תקשורת בגין פרסומים בנוגע לאזהרות שקיבל לפני טבח 7 באוקטובר. בין הגופים שנגדם הוגשה התביעה גם ynet, ידיעות אחרונות וכתבנו נדב איל. עוד הוגשה התביעה נגד: עיתון הארץ, והעיתונאים שלומי אלדר ורותי יובל, אורי משגב, ברק רביד ואטילה שומפלבי.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש היום (שני) לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעת דיבה בסך 2.6 מיליון שקלים נגד עשרה עיתונאים וכלי תקשורת בגין פרסומים בנוגע לאזהרות שקיבל לפני טבח 7 באוקטובר. בין הגופים שנגדם הוגשה התביעה גם ynet, ידיעות אחרונות וכתבנו נדב איל. עוד הוגשה התביעה נגד: עיתון הארץ, והעיתונאים שלומי אלדר ורותי יובל, אורי משגב, ברק רביד ואטילה שומפלבי.

התביעה שהוגשה מתמקדת בפרסומים האחרונים לפיהם נתניהו קיבל התרעות מוקדמות מצד מנהיגים ערבים ימים ספורים לפני טבח חמאס ב-7 באוקטובר. בניגוד לנטען בכתב התביעה, עד כה לא פורסמה הכחשה רשמית ממצרים או מאיחוד האמירויות לטענות על ההתרעות לנתניהו.

התביעה שהוגשה מתמקדת בפרסומים האחרונים לפיהם נתניהו קיבל התרעות מוקדמות מצד מנהיגים ערבים ימים ספורים לפני טבח חמאס ב-7 באוקטובר. בניגוד לנטען בכתב התביעה, עד כה לא פורסמה הכחשה רשמית ממצרים או מאיחוד האמירויות לטענות על ההתרעות לנתניהו.

התביעה שהוגשה מתמקדת בפרסומים האחרונים לפיהם נתניהו קיבל התרעות מוקדמות מצד מנהיגים ערבים ימים ספורים לפני טבח חמאס ב-7 באוקטובר. בניגוד לנטען בכתב התביעה, עד כה לא פורסמה הכחשה רשמית ממצרים או מאיחוד האמירויות לטענות על ההתרעות לנתניהו.

בכתב התביעה נכתב בין היתר: "התובע מבהיר ומדגיש כי מדובר בבדותה מוחלטת. בדיה חסרת שחר ומצג שווא זדוני. רה"מ לא קיבל שיחת התרעה כזו לא מנשיא האמירויות ולא משר המודיעין המצרי. מדובר בהמצאה מוחלטת שנועדה לפגוע אנושות בביטחון המדינה ובראש הממשלה תוך הפרה בוטה של כללי האתיקה העיתונאית ובידיעה מלאה כי הדברים אינם אמת".

בכתב התביעה נכתב בין היתר: "התובע מבהיר ומדגיש כי מדובר בבדותה מוחלטת. בדיה חסרת שחר ומצג שווא זדוני. רה"מ לא קיבל שיחת התרעה כזו לא מנשיא האמירויות ולא משר המודיעין המצרי. מדובר בהמצאה מוחלטת שנועדה לפגוע אנושות בביטחון המדינה ובראש הממשלה תוך הפרה בוטה של כללי האתיקה העיתונאית ובידיעה מלאה כי הדברים אינם אמת".

בכתב התביעה נכתב בין היתר: "התובע מבהיר ומדגיש כי מדובר בבדותה מוחלטת. בדיה חסרת שחר ומצג שווא זדוני. רה"מ לא קיבל שיחת התרעה כזו לא מנשיא האמירויות ולא משר המודיעין המצרי. מדובר בהמצאה מוחלטת שנועדה לפגוע אנושות בביטחון המדינה ובראש הממשלה תוך הפרה בוטה של כללי האתיקה העיתונאית ובידיעה מלאה כי הדברים אינם אמת".