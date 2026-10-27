שיעור ההצבעה הגבוה, ששובר שיאים של שנים רבות ועומד נכון לשעה 16:00 אחר הצהריים (שלישי) על 55.7% מכלל הבוחרים, הפתיע גם את בכירי המערכת הפוליטית. הם אמנם חזו התעוררות כזאת, אך המספרים גבוהים בהרבה מהמשוער.

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לאחוז ההצבעה יש אמנם משמעות דיפרנציאלית בכל הנוגע לניתוח התמונה הסופית, והפילוח לפי ערים הוא זה שחשוב, אולם יש לו עוד משמעויות רחבות אחרות. אחוז ההצבעה יקבע גם את אחוז החסימה, וככל שהמספרים הגבוהים יתמידו עד סגירת הקלפיות - הם עשויים לאתגר את המפלגות הקטנות - במיוחד את "עמך ישראל" של עופר וינטר ואת "המילואימניקים והכלכלית" של יועז הנדל וירון זליכה. גם מפלגות מגזריות עלולות לרדת במספר המנדטים שלהן אם שיעורי ההצבעה ירשמו שיאים בציבור הכללי, בעוד שיעור ההצבעה במגזר יישאר זהה לבחירות קודמות.

אחוז החסימה עומד על 3.25%, אלא ששיעורו משתנה בהתאם למספר המצביעים. לדוגמה, בבחירות הקודמות בנובמבר 2022, נדרשו יותר מ-154 אלף קולות כדי לעבור את אחוז החסימה בדרך לכנסת. לפי ההערכות כעת, אם אחוז ההצעה יטפס בעקביות, כפי שניתן לראות בכל הארץ משעות הבוקר, המשמעות היא שיידרשו עוד כמה עשרות אלפי קולות כדי לעבור.

מימין: וינטר, הנדל וזליכה ( צילום: ריאן פרויס )

לאחוז החסימה עשויה להיות השפעה דרמטית על הגושים. כך לדוגמה, למרות קמפיין אגרסיבי שראש הממשלה בנימין נתניהו מנהל נגד וינטר, אם יו"ר "עמך ישראל" יצלח את אחוז החסימה - זה ישפר את מצבו של גוש נתניהו. אם וינטר לא יעבור והקולות שקיבל ייזרקו לפח - הוא עשוי לבזבז לימין מספר רב של קולות ואף להרחיק את נתניהו עוד יותר מ"מספר הזהב" שסימן לעצמו.

בנוגע להנדל וזליכה, נותרה שאלה פתוחה מאיזה גוש הם גורעים קולות. ההערכה היא שקולותיהם מורכבים משני הגושים, והם בעיקר מביאים קהל שדוגל בשוויון בנטל ובשוויון כלכלי.