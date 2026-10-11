בצל הלחימה והפעילות המבצעית השוטפת בכל הגזרות, בצה"ל משלימים את ההיערכות הלוגיסטית לקראת הבחירות לכנסת ה-26, כדי להבטיח שכל משרת בסדיר ובמילואים יוכל לממש את זכותו להצביע. את הקלפיות, שיוצבו ברחבי הארץ ביום שלישי 27 באוקטובר, צפויים כמה מהחיילים לפגוש כבר שבוע קודם לכן. האם מותר לחייל להתפקד למפלגה, איך מזדהים בפני הוועדה בלבנון, ומה עושים אם מוקפצים לפעילות מבצעית ביום הבחירות? כל מה שצריך לדעת על הבחירות בצה"ל.
עבור חלק לא מבוטל מהמשרתים בצה"ל מדובר בפעם הראשונה שבה הם ניגשים לקלפי בחייהם. לקראת המועד המתקרב, ובאווירה הפוליטית הנוכחית, בצבא דורשים מהחיילים בשירות להימנע מהבעת עמדה פוליטית, מוויכוחים או מכל ניסיון להשפעה פוליטית בתוך היחידות.
גם בהתייחס לרשתות החברתיות, בצה"ל אוסרים על חיילים להביע כל עמדה. בכלל הפלטפורמות חל איסור מוחלט לסמן לייק, להגיב, לשתף או להפיץ פוסטים של מפלגות או פוליטיקאים. אז מה כן מותר? לעקוב באופן פומבי אחר עמודים של מועמדים או מפלגות לצורך התעדכנות בלבד. גם לגבי השתתפות בחוג בית או כנס פוליטי התנאים מחמירים. לחייל מותר לנכוח כצופה בלבד, כשהוא לבוש בבגדים אזרחיים ואינו מזדהה כמשרת.
לגבי חיילי המילואים, צה"ל מחריג את אלו שאינם בשירות פעיל וקובע כי הם רשאים להתבטא פוליטית ברשת, אך ללא שימוש במדים או בסמלי הצבא.
איך אדע מתי ואיפה אני מצביע? הקלפיות הצבאיות יפעלו ביום הבחירות בין 8:00 בבוקר ל-22:00 בערב. בכל יחידה ימונה קצין בחירות יחידתי שיפרסם את מיקומה המדויק של הקלפי ויתזכר בזמני הפעילות שלה.
ביחידות ובבסיסים יוצבו קלפיות נייחות, ובנוסף אליהן יופעלו קלפיות ניידות שיעברו בין הכוחות הנמצאים במוצבים, בהגנת יישובים, אימונים ופעילויות מבצעיות שונות. קלפיות צבאיות יוצבו גם בבתי החולים, כך שחיילים מאושפזים במתקנים המסופחים לר"ם 2 יוכלו להצביע.
חייל אגב רשאי להצביע בכל בסיס שבו הוא נמצא ביום הבחירות, גם אם זה לא בסיס הקבע שלו. בנוסף, הוא יכול לבחור להצביע בקלפי אזרחית, אך בתנאי שיצביע פעם אחת בלבד. הצבעה כפולה נחשבת עבירה פלילית.
איך עובד הליך הזיהוי בקלפי? לכל קלפי צבאית תמונה ועדת קלפי שתכלול שני חיילים שיעברו הדרכה טרם יום הבחירות, ויהיו אחראים על אימות זהות החייל באמצעות תעודת חייל או תעודה אזרחית בתוקף.
חייל בשירות סדיר יזדהה באמצעות תעודת חייל או תעודת זהות או רישיון נהיגה תקף, כולל תמונה או דרכון ישראלי תקף בצירוף אישור על היותו בשירות צבאי. שימו לב, אין צורך להגיע עם ההודעה לבוחר שהגיע לדואר.
עבור לוחמים שנמצאים מעבר לקווי אויב ונמצאים ללא תעודת זיהוי, הזיהוי יתבצע באמצעות הדיסקית של החייל או זיהוי על-ידי חייל אחר או באמצעות העתק צילום של אמצעי זהות (תעודת זהות, רישיון נהיגה, תעודת חייל).
בקלפי בבית חולים ההזדהות באמצעות תעודה צבאית אישית הנושאת את תמונת החייל (חוגר/קצין/נגד) או באמצעות תעודה אזרחית אישית נושאת תמונת החייל (תעודת זהות או רישיון נהיגה או דרכון ישראלי בתוקף) בצירוף "טופס אישור הצבעה" שיונפק על-ידי סגל בית החולים.
איך ההצבעה עובדת? ההצבעה בקלפיות הצבאיות מתבצעת באמצעות שתי מעטפות: האחת כחולה, אליה יכניס החייל את הפתק עם שם הרשימה לה יצביע מאחורי פרגוד. זו תיכנס לתוך מעטפה לבנה, על גביה יופיעו הפרטים האישיים של המשרת.
אז איך מובטחים חשאיות ההצבעה וטוהר הבחירות? בסיום יום ההצבעה הקלפיות הצבאיות יועברו נעולות לוועדת הבחירות המרכזית במשכן הכנסת, לטובת ספירת הקולות. הקלפיות הנעולות ירוכזו על-ידי בעלי התפקידים שהוכשרו לכך כקציני בחירות אזוריים ונמצאות תחת השגחתם עד לגמר הזיכוי בכנסת.
איך נספרים הקולות? בעת ספירת הקולות, המעטפה הכחולה שבה פתק הבחירה עוברת לספירה, והמעטפה הלבנה, עם פרטיו האישיים של המשרת, מושמדת. כל תהליך פתיחת הקלפיות וספירת הקולות יבוצע על-ידי ועדת הבחירות, ללא מעורבות של צה"ל.
מתי מתקיימות הצבעות מוקדמות בצה"ל? לוחמים שמשרתים בגזרות מבצעיות ומעבר לקווי אויב - עזה, סוריה ולבנון - יהיו רשאים להצביע כבר מ-20 באוקטובר בשעה 22:00. קלפיות ניידות יגיעו עד אליהם ויאספו את הקולות מהשטח. כמוהם, גם חיילים שמתוכננים לצאת פעילות מבצעית ביום הבחירות יקבלו גישה מקדימה לקלפי.
יכול להתמודד? חייל גם רשאי להתפקד למפלגה, בלבד שלא יזדהה כחייל. אזרחים עובדי צה"ל בכירים ומשרתי קבע יוכלו להגיש מועמדות למפלגה בתנאי הפסקת שירותם הצבאי עד ל-100 ימים לפני מועד הבחירות. משרתי חובה מחויבים בדחיית שירות עד 100 ימים לפני הבחירות, ומשרתי מילואים בשירות פעיל נדרשים להפסיק את שירותם עד 30 ימים לפני מועד הבחירות.
מותר לעבוד בקלפי? לחייל מותר לעבוד ביום הבחירות בקלפי אזרחית בתפקיד ניטרלי, כמו מזכיר ועדה, סדרן או מפקח טוהר הבחירות ובהינתן אישור מפקדו. אסור לחייל לעבוד כחבר ועדת קלפי, כמשקיף או בעבור מפלגה.
מה עם צילום? גם בצה"ל, כמו באזרחות, חל איסור מוחלט לצלם בתוך מתחם הקלפי.
יש חופש? בניגוד לאזרחות, יום הבחירות לא נחשב כיום שבתון והפעילות כמובן נמשכת כסדרה.