בצל הלחימה והפעילות המבצעית השוטפת בכל הגזרות, בצה"ל משלימים את ההיערכות הלוגיסטית לקראת

הבחירות לכנסת ה-26

, כדי להבטיח שכל משרת בסדיר ובמילואים יוכל לממש את זכותו להצביע. את הקלפיות, שיוצבו ברחבי הארץ ביום שלישי 27 באוקטובר, צפויים כמה מהחיילים לפגוש כבר שבוע קודם לכן. האם מותר לחייל להתפקד למפלגה, איך מזדהים בפני הוועדה בלבנון, ומה עושים אם מוקפצים לפעילות מבצעית ביום הבחירות?