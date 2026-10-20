בסופו של דבר, המבחן של המפלגות אינו רק כמה נשים מופיעות ברשימות, אלא כמה מהן יגיעו לכנסת ויוכלו להשפיע על סדר היום. בחברה הערבית, שבה נשים מובילות מאבקים חברתיים ומתמודדות עם אתגרי האלימות, החינוך והתעסוקה, השאלה אם הן ירגישו שהפוליטיקה מייצגת אותן עשויה להיות משמעותית לא פחות מהקרב על מספר המנדטים.