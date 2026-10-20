ניר "חוני" ינובסקי בן ה-44 נעמד ברחוב הנשיא בירושלים, מול בית הנשיא. הוא שרטט סביבו מעגל על המדרכה, אחז במטה, נעמד בתוכו וקרא: "אלוהינו שבשמיים, אני איני זז מפה עד שממשלת 7 באוקטובר זזה מפה". את הלילה העביר במעגל עם מזרן שטח וכרית, והבוקר (שלישי) פתח את יומו השני שם.

חוני והמעגל בירושלים





ינובסקי, איש הייטק, נשוי ואב לשלושה - ודור שמיני בירושלים - מבקש לשחזר את מעשהו של חוני המעגל. לפי המסורת, חוני שרטט מעגל בתקופת בצורת והודיע שלא יזוז ממנו עד שירד גשם. ינובסקי אף הוסיף בשבוע שעבר את השם "חוני" לשמו בתעודת הזהות. אבל הפעם הסיבה אינה עצירת הגשמים - לדבריו, הממשלה הנוכחית תביא אסון על ישראל אם תיבחר שוב.

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"יש פה מחיר אישי", הודה ינובסקי, "אבל המחיר שאשלם אם הממשלה הזאת תמשיך גבוה יותר. זה יהיה עוד 7 באוקטובר. זה האסון הכי חמור, ולא נותנים לחקור אותו. הלמידה מאסונות היא אולי הדבר החשוב ביותר כדי למנוע את האסון הבא. לא הייתה שום ועדה. אין כאן שאלה של ימין ושמאל".

ינובסקי מודע לכך שאינו יודע מה תהיה התוצאה של מחאתו, וגם בזה הוא רואה דמיון לסיפור המקורי. "גם חוני המקורי לא ידע מה יקרה אם לא ירד גשם", נזכר, "אבל לפעמים צריך לעשות זינוק של אמונה כדי לשנות את המציאות. לפעמים צריך לקפוץ מגג אחד לפני שאתה יודע איפה בדיוק נמצא הגג השני".

גלריה חוני לא מוכן להתפנות עד להחלפת שלטון ( צילום: שלו שלום )

( צילום: שלו שלום )

לצד המעגל ערם ינובסקי גל אבנים. "זה כדי שכל אדם שעובר כאן יוכל לקחת אבן ולשאול את עצמו מה הוא עושה כדי שהממשלה הזאת תסיים את דרכה. לכל אחד יש משהו לעשות", קבע.

את המשמעות של הבצורת בימי חוני הוא מתרגם למציאות של השנים האחרונות: "כשמסתכלים על עצירת הגשמים, זה מוות. זו בצורת. הקללה שרובצת עלינו בשנים האחרונות היא גם קללה של מוות. כל כך הרבה משפחות לא יראו יותר את יקיריהן. עדיין אין שיקום. אם לא נצליח לצאת מהקללה הזאת, המדינה במצב חמור".

עוברים ושבים ברחוב עוצרים לידו, מביאים לו אוכל ומציעים עזרה. לטענה שמדובר בגימיק ינובסקי השיב במקורות: "גם לחוני, כשהתייצב במעגל, אמרו שאלמלא היה חוני היו גוזרים עליו נידוי. זה מעשה קיצוני, אבל גם חוני עשה מעשה קיצוני, ובמשנה יש עליו ביקורת. זמנים קיצוניים דורשים מעשים קיצוניים, ולא אלימים. חשוב להגיד: בלי לעבור על החוק ובלי אלימות".