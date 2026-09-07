בית הדין של הליכוד הורה הערב (שני) לראש הממשלה ויו"ר המפלגה בנימין נתניהו לפרסם את השריונים שלו עוד הערב עד השעה 21:00, או שיסתכן בהצבעה חשאית במזכירות הליכוד. "פרסום ההצעה זמן קצר לפני כינוס ההצבעה עשוי להיראות כמחטף בלתי ראוי", נקבע בבית הדין. אם נתניהו לא ייענה להוראה - לפי בית הדין - תיתכן הצבעה חשאית על השריונים, ובמצב כזה - כל שריון יכול להיפסל.
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עד כה, יש לציין, הודיע נתניהו על משוריינים בודדים ברשימה: אורן דוברונסקי - שהוא היחיד שהגיע מחוץ לרשימה, גדעון סער, חיים כץ וישראל כ"ץ. שריון נוסף צפוי לקבל חבר הכנסת מישל בוסקילה, איש אמונו של סער, במסגרת ההסכם עם תקווה חדשה.
חבר בית הדין של הליכוד יצחק בם כתב בהחלטתו כי עו"ד אילן בומבך, היועץ המשפטי של הליכוד, פנה לבית הדין והודיע כי לנוכח המצב הפוליטי לא ניתן יהיה לקיים את ההחלטה כלשונה - כלומר להודיע לחברי המזכירות 48 שעות לפני ההצבעה. "אילוצים פוליטיים קיצוניים יכולים אמנם להצדיק חריגה מסד הזמנים הזה, אך נראה כי לאחר שחלק מן המפלגות שיצרו את האילוצים האלה כבר הגישו את רשימותיהם לוועדת הבחירות המרכזית, מן הראוי כי ההצעה בעניין השריונים, ככל שבדעת יו"ר התנועה להשתמש בשריונים, תפורסם במהרה", קבע בם.
הוא הוסיף: "פרק הזמן של 48 שעות נועד כדי לאפשר לחברי המזכירות להימלך בעניין, ואף לדרוש הצבעה חשאית במידה ולדעתם מוצדק הדבר. פרסום הצעת החלטה זמן קצר לפני כינוס ההצבעה עלול להתפרש כמחטף בלתי ראוי. לכן, ככל שעד השעה 21:00 לא תימסר לחברי המזכירות הצעת החלטה מסודרת, היועץ המשפטי לתנועה ינמק, מדוע לא לראות בכך הסכמה משתמעת להצבעה חשאית במזכירות, בלא צורך באיסוף חתימות של 10% מחברי המזכירות".
לדחות לדקה ה-95
נתניהו עדיין לא הכריע לגבי זהות המועמדים שישריין. הוא כבר שוחח עם מועמדים, אחת מהם אפילו כבר צולמה במסגרת הקמפיין, אבל הסרטון שלה טרם יצא לאוויר העולם משום שנתניהו לא בטוח עדיין.
במסגרת הלחצים המופעלים על נתניהו גם מטעם שרים בכירים וגם מטעם סביבתו הקרובה דוגמת שרה נתניהו ויאיר נתניהו, דוחקים בו להודיע על שריונים ימנים מובהקים. במסגרת הטיעונים שנמנים בדיונים עולה שוב ושוב התרחיש שאם יש תיקו בין הגושים, שלא יהיה מועמד מהגוש שלו שיעבור צד ובכך ישלים לגוש השני את ה-61.
בליכוד אומרים כי מראש התכוון נתניהו במסגרת שיטות העבודה המוכרות שלו לדחות את ההודעות לדקה האחרונה האפשרית. אלא שמאחורי הקלעים לא רק דפוסי העבודה הרגילים שלו אלא גם העבודה שלא הצליח עד כה לשריין אף שם שהוא בבחינת "גיים צ׳יינג׳ר".
נתניהו תכנן בפועל לפרסם את שמות המשוריינים היום, ואף נערך להצהרה משותפת לתקשורת יחד איתם. אבל השמות עדיין לא הוסכמו – ולכן לא מסר הצהרה כזו.
האולטימטום של בית הדין הגיע הערב כשברקע ההחלטה לדחות את ישיבת מזכירות הליכוד ממחר בשעה 11:00 ל-14:00, וגם זו – לא שעה סופית.
בינתיים, אומרים גורמים בכירים, שמו של עו״ד דוד פטר הוא אחד השמות הוודאיים בקרב המועמדים לשריון. פטר, עורך דין וחוקר בפורום קהלת, מזוהה עם הימין ואף ייצג את הממשלה במספר עתירות כמו גם את השר איתמר בן גביר בבג״ץ. מלבדו, נתניהו מעוניין גם בפרופ׳ קרן אסייג אולם לא כל סביבתו מסכימה לשריון שלה - וחלק ממקורביו חושבים שמדובר בהימור פוליטי עם ערך אלקטורלי נמוך .
מחר, המועד האחרון להגשת הרשימות, צפוי נתניהו לפרסם את שמות המצטרפים ואף להזיז חלק מחברי הליכוד ברשימה. "אם היו שמות גדולים שמצדיקים שריון בצמרת החמישייה והעשירייה לא הייתה תסיסה, אבל כל זמן שאין כאלה, נתניהו צריך לתת יתרון לחברי הכנסת והשרים שעברו פריימריז בהצלחה", קבע אחד השרים.