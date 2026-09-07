לפרסם את השריונים שלו עוד הערב עד השעה 21:00, או שיסתכן בהצבעה חשאית במזכירות הליכוד. "פרסום ההצעה זמן קצר לפני כינוס ההצבעה עשוי להיראות כמחטף בלתי ראוי", נקבע בבית הדין. אם נתניהו לא ייענה להוראה - לפי בית הדין - תיתכן הצבעה חשאית על השריונים, ובמצב כזה - כל שריון יכול להיפסל.

לפרסם את השריונים שלו עוד הערב עד השעה 21:00, או שיסתכן בהצבעה חשאית במזכירות הליכוד. "פרסום ההצעה זמן קצר לפני כינוס ההצבעה עשוי להיראות כמחטף בלתי ראוי", נקבע בבית הדין. אם נתניהו לא ייענה להוראה - לפי בית הדין - תיתכן הצבעה חשאית על השריונים, ובמצב כזה - כל שריון יכול להיפסל.

עד כה, יש לציין, הודיע נתניהו על משוריינים בודדים ברשימה: אורן דוברונסקי - שהוא היחיד שהגיע מחוץ לרשימה, גדעון סער, חיים כץ וישראל כ"ץ. שריון נוסף צפוי לקבל חבר הכנסת מישל בוסקילה, איש אמונו של סער, במסגרת ההסכם עם תקווה חדשה.

עד כה, יש לציין, הודיע נתניהו על משוריינים בודדים ברשימה: אורן דוברונסקי - שהוא היחיד שהגיע מחוץ לרשימה, גדעון סער, חיים כץ וישראל כ"ץ. שריון נוסף צפוי לקבל חבר הכנסת מישל בוסקילה, איש אמונו של סער, במסגרת ההסכם עם תקווה חדשה.

עד כה, יש לציין, הודיע נתניהו על משוריינים בודדים ברשימה: אורן דוברונסקי - שהוא היחיד שהגיע מחוץ לרשימה, גדעון סער, חיים כץ וישראל כ"ץ. שריון נוסף צפוי לקבל חבר הכנסת מישל בוסקילה, איש אמונו של סער, במסגרת ההסכם עם תקווה חדשה.