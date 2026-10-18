ראש הממשלה בנימין נתניהו פועל בימים האחרונים להפעיל לחץ על המפלגות הקטנות שעשויות לשרוף קולות לגוש הקואליציה, במטרה להביא לפרישתן. במסגרת הלחצים, בלשכת נתניהו פנו בימים האחרונים בניסיון לתאם פגישה עם הרב טאו, נשיא ישיבת הר המור ופטרונה הרוחני של מפלגת נעם של ח"כ אבי מעוז. נתניהו ואנשיו פועלים למנוע התמודדות של נעם בבחירות, כשעל פי הערכות שיעור התמיכה במפלגה עומד על אלפי קולות, עד חצי מנדט.

גלריה ( צילום:עמית שאבי, משה מזרחי )

גורמים בסביבת הרב טאו מסרו: "נתניהו ניסה לפנות לרב, אך נענה כי אם מטרת הפגישה היא להביא לפרישת מפלגת נעם לישראל מהמרוץ, הדבר אינו עומד על הפרק. הרב טאו סבור כי נעם לישראל חייבת לרוץ עד הסוף, כדי להיאבק על שמירת הזהות היהודית של מדינת ישראל ועל החינוך של ילדי ישראל".

בנוסף, אנשי נתניהו יחד עם אנשיו של יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ, מפעילים לחצים על המפלגות הקטנות בציבור החרדי במטרה לגרום להן לפרוש מהמירוץ. מירב הלחצים מתמקדים במפלגת "הציבור החרדי" בראשות מוטי לייטנר שעשוי לשרוף לפי הסקרים כמנדט שלם. אלא שלפי שעה אומרים במפלגה כי הם מתכוונים "לרוץ עד הסוף".

עומר רחמים, מנהל הקמפיין של הציונות הדתית ויועצו הקרוב של סמוטריץ נועד עם לייטנר בניסיון לקיים איתו מו"מ לפרישה. גם בכירים בלשכת נתניהו שוחחו עם לייטנר והעלו הצעות שונות לדרך שבה יוכל להשפיע על הציבור החרדי אם יסכים לפרוש. מפלגת הציבור החרדי דוגלת בשילוב חרדים בשוק העבודה וכן בכך שמי שלא לומד תורה - יתגייס לצה"ל. מדובר במפלגה שמנסה לאתגר את יהדות התורה וש"ס, שנתפסות כמי שנכשלו בדאגה לציבור החרדי בנושא הגיוס ותחת המשמרת שלהן גברו הסנקציות.

כנס של מפלגת "הציבור החרדי" ( צילום: קובי ישראל )

שריפת הקולות במגזר החרדי מתווספת לחשש בגוש נתניהו כי יש תופעת דיכוי הצבעה במגזר החרדי, כך שרבים לא יצאו להצביע למפלגות יהדות התורה וש"ס, בגלל האכזבה מהן בקדנציה הנוכחית בסוגיית הגיוס.