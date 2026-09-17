המועמד המוביל בסקרים מסיר את הכפפות, לאחר הפגישה בין שניים מראשי המפלגות הנוספים בגוש: יו"ר ישר! גדי איזנקוט תקף בחריפות חסרת תקדים את יו"ר "ביחד" נפתלי בנט ואת יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, שנפגשו אתמול. "זו פוליטיקה ישנה של פוילשטיקים, אי אפשר לקבל את זה", אמר הבוקר (חמישי) לכאן חדשות ברשת ב' על רקע הניסיון של ליברמן לכוון לראשות הממשלה.
"הגוש מאורגן כפי שלא היה מאורגן בבחירות הקודמות. יש ארבע מפלגות הומוגניות, עבדתי קשה כדי שזה יקרה", אמר איזנקוט, שנאלץ לחתום על הסכם עודפים עם הדמוקרטים, לאחר שבנט וליברמן חתמו תחילה על הסכם שכזה.
על בנט וליברמן אמר: "הם שוגים כשהם לא רוצים לקבוע כללי יסוד למועמד לראש הממשלה, הם פוגעים בסיכוי לנצח. הציבור רוצה שינוי. האמירות האלה, הפוליטיקה הישנה של 'נעשה פוילשטיקים ונחליט מי יהיה ראש הממשלה' – זה דבר שאי אפשר לקבל אותו. שיעבדו שניהם ויסבירו כמה הם מנוסים ומה הם מביאים, ואני אדבר על המנהיגות והנחישות שאני מביא, והדרך שלי לאחד את המדינה. והציבור יחליט".
ממפלגת ישראל ביתנו נמסר בתגובה לדברי איזנקוט: "לאביגדור ליברמן אין אגו ויש ניסיון, והניסיון מלמד שאסור לשדר לחץ בשום שלב. ישראל ביתנו מחויבת להקמת ממשלה ציונית, ללא נתניהו, המפלגות הערביות והחרדיות, שתעביר חוק גיוס לכולם בלי מכסות, בלי יעדים ובלי פטורים לאף אחד, ותקים ועדת חקירה ממלכתית בהתאם לחוק כהחלטה ראשונה בממשלה הבאה. מה שחשוב הוא לחזק את גוש המשרתים ולהקים ממשלה יציבה".
במפלגתו של ליברמן עקצו את איזנקוט, ברמיזה שייתכן שיקים ממשלה בתמיכת מפלגת רע"מ, והוסיפו בהודעת התגובה לדבריו: "כדאי מאוד שגדי איזנקוט יבהיר באופן ברור לציבור מי השותפים שלו ביום שאחרי הבחירות".
בכיר בגוש השינוי מתח ביקורת על דבריו של איזנקוט: "קמפיין המפלגה הגדולה הוא טעות אסטרטגית. הוא יהיה המפלגה הגדולה אבל יישאר באופוזיציה. יאיר לפיד עשה בבחירות הקודמות את קמפיין המפלגה הגדולה וסיים עם מפלגה גדולה באופוזיציה. זה קמפיין מסוכן מאוד של איזנקוט. הוא צריך לדעת לשחק גושי - כמו שעושה נתניהו".
"מפקד בכיר סיפר שוינטר עובר בין מפקדי חטיבות ומפחיד אותם"
"מי שבונה על ראשות ממשלה עם שמונה מנדטים לא מבין מה קרה במדינת ישראל", הוסיף איזנקוט, כשהוא מרמז לכך שבנט נבחר לתפקיד אחרי שקיבל שישה מנדטים. הוא הבהיר בנוסף, גם כן כביקורת על שותפיו לגוש, כי "רוטציה לא עומדת על הפרק. אני מתנגד באופן עקרוני לכל הפטנט הזה של ראש ממשלה חלופי".
לדברי איזנקוט, "ראש ממשלה צריך להיבחר לארבע שנים כדי שיוכל לממש תוכניות ולקדם מהלכים פנימיים ואזוריים. אלו שתי אמירות שונות: נתניהו כמו כל חברי הקבינט ב-7 באוקטובר לא ראויים להנהגה. ולגבי רוטציה - אני מתנגד באופן נחרץ לממשלת חילופים ולרוטציה, ולכל הטריקים והשטיקים שליוו אותנו בשנים האחרונות".
איזנקוט התייחס גם ליו"ר עמך ישראל עופר וינטר, ואמר כי "אינו מבין את הקו שהוא בוחר". לדבריו, "אני רואה הרבה מאוד סתירות בעמדות של וינטר. לאיזה גוש הוא שייך? לגוש ההשתמטות? הוא הולך לאלה שבורחים מאחריות ולא רוצים ועדת חקירה, והוא בקשר צמוד עם ליברמן. אני מתקשה להבין אותו, ואני גם מתקשה להבין את הקו שהוא בוחר, כולל הדימוי הלוחמני שהוא מציג".
עם זאת, איזנקוט התעקש להסביר שבתקופתו כרמטכ"ל הוא קידם את וינטר: "אני הענקתי לו דרגת תת-אלוף וקידמתי אותו לתפקיד המזכיר הצבאי, ולא שר הביטחון (שהיה אז ליברמן - ynet). אומנם שר הביטחון בחר בו, אבל יש פער בדימוי הלוחמני. כשאני נכנסתי כחבר קבינט נאמר לי שהוא ובריק (אלוף במיל' יצחק בריק שנודע כמבקר חריף של מוכנות הצבא למלחמה - ynet) מפחידים את ראש הממשלה ואומרים לו שיהיו אלפי הרוגים בעזה".
לדברי איזנקוט, בעקבות הדברים ששמע על וינטר ובריק, "הזמנתי את עצמי לנתניהו ואמרתי לו: אני סומך על חיילי צה"ל. אין דבר שעומד אל מול צוות קרב חטיבתי של הצבא. אם לא נתמרן ונכבוש את זה אין לנו תקומה במרחב. באותו זמן אמר לי מפקד בכיר מאוד שעופר עובר בין מפקדי חטיבות בצבא ומפחיד אותם שיהיו מאות ואלפי הרוגים. אמרתי לו - 'תנקוט נגדו בצעדים, זה אירוע לא ראוי'. עכשיו כל הקו שלו זה קו מאוד מאוד מוזר. לא ברור גם מבחינת העמדות".
איזנקוט נשאל אם הוא "מצטער על שחסם את מועמדתו של וינטר להיות המזכיר הצבאי של ראש הממשלה נתניהו", ויו"ר ישר! השיב: "ההיפך. ליברמן התפטר חודש אחרי שוינטר התמנה למזכיר הצבאי שלו. באתי אל נתניהו ואמרתי לו: 'שמע, יש לך עכשיו שני מזכירים צבאיים, החלום שלך התגשם. וינטר הוא מזכיר צבאי של שר הביטחון, בוא נוריד אחד מהשניים ותבחר - אבי בלוט או וינטר'. הוא אמר לי, 'עזוב, תשאיר את וינטר בתל אביב'. הוא רצה אותו שנה וחצי לפני כדי לחזק את הבייס. זה דבר שאני לא יכול להסכים לו כרמטכ"ל, אבל עופר וינטר הוא איש ראוי".