איזנקוט נשאל אם הוא "מצטער על שחסם את מועמדתו של וינטר להיות המזכיר הצבאי של ראש הממשלה נתניהו", ויו"ר ישר! השיב: "ההיפך. ליברמן התפטר חודש אחרי שוינטר התמנה למזכיר הצבאי שלו. באתי אל נתניהו ואמרתי לו: 'שמע, יש לך עכשיו שני מזכירים צבאיים, החלום שלך התגשם. וינטר הוא מזכיר צבאי של שר הביטחון, בוא נוריד אחד מהשניים ותבחר - אבי בלוט או וינטר'. הוא אמר לי, 'עזוב, תשאיר את וינטר בתל אביב'. הוא רצה אותו שנה וחצי לפני כדי לחזק את הבייס. זה דבר שאני לא יכול להסכים לו כרמטכ"ל, אבל עופר וינטר הוא איש ראוי".