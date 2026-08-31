בחודשים האחרונים ניהל יו"ר רע"מ מנסור עבאס שיח מול סגלוביץ', ובימים האחרונים פעל עבאס במוסדות המפלגה כדי לצרפו. מאז הפרסום על המגעים אמרו גורמים במחנה השינוי כי מדובר במהלך שנועד לחצוץ בין רע"מ לבין המפלגות הערביות האחרות, ייתכן שלקראת שילוב אפשרי שלה בקואליציה עתידית.

בחודשים האחרונים ניהל יו"ר רע"מ מנסור עבאס שיח מול סגלוביץ', ובימים האחרונים פעל עבאס במוסדות המפלגה כדי לצרפו. מאז הפרסום על המגעים אמרו גורמים במחנה השינוי כי מדובר במהלך שנועד לחצוץ בין רע"מ לבין המפלגות הערביות האחרות, ייתכן שלקראת שילוב אפשרי שלה בקואליציה עתידית.

בחודשים האחרונים ניהל יו"ר רע"מ מנסור עבאס שיח מול סגלוביץ', ובימים האחרונים פעל עבאס במוסדות המפלגה כדי לצרפו. מאז הפרסום על המגעים אמרו גורמים במחנה השינוי כי מדובר במהלך שנועד לחצוץ בין רע"מ לבין המפלגות הערביות האחרות, ייתכן שלקראת שילוב אפשרי שלה בקואליציה עתידית.

סגלוביץ', בן 67, עמד בראש אגף החקירות במשטרה בתקופה שבה התנהלו שורה של חקירות דרמטיות נגד אישי ציבור בכירים, בהם ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט. הוא נבחר לכנסת ברשימת "יש עתיד" וכיהן כסגן השר לביטחון פנים בממשלת השינוי. בתפקיד הזה לקח על עצמו את ניהול המערכה נגד הפשיעה בחברה הערבית ורתם למערכה שורה של משרדי ממשלה והגיע להישגים. התוכנית שמימש בוטלה על-ידי השר איתמר בן גביר מיד לאחר הקמת הממשלה הנוכחית.

סגלוביץ', בן 67, עמד בראש אגף החקירות במשטרה בתקופה שבה התנהלו שורה של חקירות דרמטיות נגד אישי ציבור בכירים, בהם ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט. הוא נבחר לכנסת ברשימת "יש עתיד" וכיהן כסגן השר לביטחון פנים בממשלת השינוי. בתפקיד הזה לקח על עצמו את ניהול המערכה נגד הפשיעה בחברה הערבית ורתם למערכה שורה של משרדי ממשלה והגיע להישגים. התוכנית שמימש בוטלה על-ידי השר איתמר בן גביר מיד לאחר הקמת הממשלה הנוכחית.

סגלוביץ', בן 67, עמד בראש אגף החקירות במשטרה בתקופה שבה התנהלו שורה של חקירות דרמטיות נגד אישי ציבור בכירים, בהם ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט. הוא נבחר לכנסת ברשימת "יש עתיד" וכיהן כסגן השר לביטחון פנים בממשלת השינוי. בתפקיד הזה לקח על עצמו את ניהול המערכה נגד הפשיעה בחברה הערבית ורתם למערכה שורה של משרדי ממשלה והגיע להישגים. התוכנית שמימש בוטלה על-ידי השר איתמר בן גביר מיד לאחר הקמת הממשלה הנוכחית.

בתחילת אוגוסט התייחס ח"כ עבאס לנושא ואמר שכל צעד של יצירת בריתות פוליטיות או צירוף אישים עצמאיים ייבחן "בכדאיות האלקטורלית, הפוליטית והמעשית במוסדות רע"מ. זאת, בתנאי שמהלכים אלה יקדמו את מטרות הרשימה: החלפת ממשלת הימין הגזענית, תמיכה בהקמת ממשלה חלופית שנהיה שותפים בה, ושבאמצעותה נשרת את החברה הערבית שלנו ונפעל לטיפול בסוגיות האלימות, הפשיעה, הריסות הבתים, הגזענות והפשיזם, וכן לקידום השוויון והצדק לכולם".

בתחילת אוגוסט התייחס ח"כ עבאס לנושא ואמר שכל צעד של יצירת בריתות פוליטיות או צירוף אישים עצמאיים ייבחן "בכדאיות האלקטורלית, הפוליטית והמעשית במוסדות רע"מ. זאת, בתנאי שמהלכים אלה יקדמו את מטרות הרשימה: החלפת ממשלת הימין הגזענית, תמיכה בהקמת ממשלה חלופית שנהיה שותפים בה, ושבאמצעותה נשרת את החברה הערבית שלנו ונפעל לטיפול בסוגיות האלימות, הפשיעה, הריסות הבתים, הגזענות והפשיזם, וכן לקידום השוויון והצדק לכולם".

בתחילת אוגוסט התייחס ח"כ עבאס לנושא ואמר שכל צעד של יצירת בריתות פוליטיות או צירוף אישים עצמאיים ייבחן "בכדאיות האלקטורלית, הפוליטית והמעשית במוסדות רע"מ. זאת, בתנאי שמהלכים אלה יקדמו את מטרות הרשימה: החלפת ממשלת הימין הגזענית, תמיכה בהקמת ממשלה חלופית שנהיה שותפים בה, ושבאמצעותה נשרת את החברה הערבית שלנו ונפעל לטיפול בסוגיות האלימות, הפשיעה, הריסות הבתים, הגזענות והפשיזם, וכן לקידום השוויון והצדק לכולם".