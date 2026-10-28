תוצאות האמת זורמות בקצב יציב ובטוח, ועד הבוקר (יום רביעי) כבר נספרו 51.5% מהקולות הכשרים. עם זאת, התוצאות הסופיות בבחירות לכנסת ה-26 יתבררו רק לאחר ספירת המעטפות הכפולות, שצפויה להסתיים רק מחר, ועשויה להביא לשינויים משמעותיים בהתפלגות המנדטים. מנהל מרכז השליטה בוועדת הבחירות, אלעד נווה, אמר הבוקר לאולפן ynet כי ההערכה נוגעת ליותר מ-5 מיליון מעטפות כפולות, שספירתן תחל ככה הנראה רק בסביבות חצות.
הניסיון מהבחירות הקודמות ב-2022 מלמד כי השפעת המעטפות הכפולות אומנם מוגבלת, אך כמעט תמיד מורגשת. שיעור המצביעים בשיטה זו נע בדרך כלל בין 3% ל-5% מכלל הקולות, והספירה שלהם משנה בדרך כלל את מפת המנדטים לפחות במנדט אחד או שניים.
עם זאת, בצל המלחמה המתמשכת, בטרם פתיחת הקלפיות נערכו בוועדת הבחירות המרכזית להיקף חסר תקדים של מעטפות כפולות. בבחירות 2022 הצביעו כך יותר מ-460 אלף ישראלים, והפעם העריכו בוועדה כי המספר יזנק לבין 600 ל-650 אלף בוחרים שנבצר מהם להצביע בקלפי שבה הם רשומים. הסיבות לזינוק הן כאמור בעיקר המספר הגדול של משרתי המילואים והמפונים, שהצביעו הפעם הרחק מביתם. מדובר למעשה בכ-15 מנדטים שייספרו אחרי תוצאות הלילה.
הכיוון של השינוי עקבי למדי: בשל הרכב המצביעים, ובהם חיילים, דיפלומטים, שוטרים וסוהרים, הספירה פוגעת בדרך כלל במפלגות החרדיות והערביות ומשפרת את מצבן של המפלגות הציוניות. רוב המצביעים במעטפות הכפולות משרתים בצה"ל, ושיעור החרדים והערבים ביניהם נמוך בהרבה מחלקם באוכלוסייה. כך, לפי התוצאות החלקיות עד כה ש"ס זכתה ב-7 מנדטים, יהדות התורה ב-8, רע"מ ב-4 והרשימה הערבית המשותפת ב-12, אך ספירת הקולות במעטפות הכפולות צפויה לגרוע מהן מנדטים.
כך קרה גם בבחירות האחרונות לכנסת ה-25. לפני ספירת המעטפות הכפולות, חלוקת המנדטים העניקה ליהדות התורה 8 מנדטים ולישראל ביתנו 5. בתוצאות הסופיות ירדה יהדות התורה ל-7 מנדטים וישראל ביתנו עלתה ל-6, כלומר מנדט אחד עבר מהמפלגה החרדית למפלגתו של ליברמן.
אין הקצאה נפרדת של מנדטים לקולות אלה, שכן המנדטים מחולקים לפי סך הקולות הכשרים לרשימות שעברו את אחוז החסימה. עם זאת, המודד בבחירות 2022 עמד על 36,227 קולות למנדט, ולפיו המעטפות הכפולות היו שוות בסך הכל כ-12 עד 13 מנדטים. הליכוד קיבל מהן קולות בהיקף של כשלושה מנדטים, יש עתיד כשני מנדטים, והציונות הדתית ועוצמה יהודית קרוב לשני מנדטים. מדובר בחישוב חלקי, שכן החלוקה בפועל תלויה גם באחוז החסימה ובהסכמי העודפים.
הדפוס הזה חוזר לאורך השנים. בבחירות מרץ 2021 נספרו כ-428 אלף מעטפות כפולות, ובעקבותיהן רע"ם ירדה לארבעה מנדטים ומרצ עלתה לשישה, בלי שינוי בגושים.
דובר צה"ל עדכן בבוקר כי לאחר סגירת הקלפיות, שיעור ההצבעה בצה"ל עומד על 79.9% מכלל המשרתים, המהווה עלייה של 6.2% מהבחירות הקודמות ב-2022. לפי דובר צה"ל, "החל משבוע שעבר בתחילת ההצבעות בצבא, ולאורך יום הבחירות, פעלו בצה"ל יותר מ-890 קלפיות צבאיות שנפרסו ברחבי הבסיסים והיחידות בארץ, כרבע מהן קלפיות ניידות, כל זאת כחלק מהמאמץ של צה"ל לאפשר לכלל המשרתים לממש את זכותם הדמוקרטית ולהצביע, באמצעות פריסת קלפיות צבאיות ברחבי הארץ ובזירות הלחימה".
נכון לשעה 08:00 בבוקר נספרו כ-51.5% מכלל הקולות, ותמונת הגושים השתנתה לאורך הלילה: גוש נתניהו ירד ל-55 מנדטים, גוש איזנקוט עומד על 49 והמפלגות הערביות עם 16. כאמור, התוצאות האלו ישתנו עם המשך ספירת הקולות - ופעם נוספת עם ספירת המעטפות הכפולות.
"השלב הסופי - כנראה בסביבות חצות"
מנהל מרכז השליטה בוועדת הבחירות, אלעד נווה, אמר הבוקר לאולפן ynet כי "אנחנו עייפים מאוד אך מרוצים מאוד. עבר יום בחירות מאוד מוצלח מבחינתנו. גם מבחינת אחוזי ההצבעה, גם מבחינת האירועים, אנחנו מאוד מרוצים. עבר יום שקט. אם הגענו למצב שאנחנו מתעסקים במזג האוויר שפקד אותנו במפתיע אתמול, אז המצב שלנו באמת באמת טוב". נווה תיאר כי "אנחנו בשלב קליטת הקלפיות הרגילות במרכזים האזוריים. כמחצית מהן כבר נקלטו במערכת".
חרף ההתקדמות הטובה בקליטת הקלפיות, נווה הדגיש כי עדיין מוקדם להעריך את השפעת המעטפות הכפולות. "גם אם יש לנו המון מעטפות כפולות בהתאם לצפי שלנו - של יותר מ-5 מיליון - הפיזור שלהן דומה בדרך כלל לפיזור הארצי. אין לזה חריגות משמעותיות", הסביר. נווה אמר עוד כי עקב המצב, "בשלב זה אנחנו לא יכולים אפילו להגיד מספר מנדטים רגיל, כי מבחינתנו כל עוד כלל הקלפיות לא נקלטו לתוך המערכת והמעטפות הכפולות לא נספרו, אנחנו לא יודעים כי אין עדיין מודד למנדט".
הוא תיאר כי "המעטפות הכפולות עוברות המון שלבים עד לשלב הספירה הסופית. הן קודם כל עוברות הצלבות, מזכים אותן ובודקים שאף אחד לא הצביע גם בקלפי שלו וגם במעטפה כפולה, ואז יש חלוקה לוועדות ואת פתיחת המעטפות הכפולות - ואת כל הדברים האלה עושים לפני הספירה עצמה. אז מגיע שלב הספירה שבו אנחנו מזמנים כאן לכנסת המון המון המון ועדות קלפי, שמורכבות גם ממזכירים מטעמנו וגם מנציגי מפלגות, ואז מתחילים את הספירה. זה השלב הסופי, ואנחנו מעריכים שיתחיל היום בסביבות 12:00 בלילה".