הוא תיאר כי "המעטפות הכפולות עוברות המון שלבים עד לשלב הספירה הסופית. הן קודם כל עוברות הצלבות, מזכים אותן ובודקים שאף אחד לא הצביע גם בקלפי שלו וגם במעטפה כפולה, ואז יש חלוקה לוועדות ואת פתיחת המעטפות הכפולות - ואת כל הדברים האלה עושים לפני הספירה עצמה. אז מגיע שלב הספירה שבו אנחנו מזמנים כאן לכנסת המון המון המון ועדות קלפי, שמורכבות גם ממזכירים מטעמנו וגם מנציגי מפלגות, ואז מתחילים את הספירה. זה השלב הסופי, ואנחנו מעריכים שיתחיל היום בסביבות 12:00 בלילה".