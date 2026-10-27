הוא קיווה לשוב להיות ראש הממשלה, אבל לפי המדגמים גוש השינוי רחוק מ-61 מנדטים, ישר! בראשות גדי איזנקוט גדולה יותר, וביחד שלו השיגה בין 12 ל-13 מנדטים: נפתלי בנט לא מסר אף תגובה בשעתיים שלאחר פרסום המדגמים, ולאחר חצות הוא עושה את דרכו לנאום במטה המפלגה בתל אביב. צפו בשידור הישיר.
בנט יגיע למטה ביחד עם מספר 2 שלו לפיד, שאמר דקות לאחר המדגמים: "שלא יבלבלו אתכם - גוש נתניהו ספג תבוסה קשה. זו קריסה גמורה והציבור אמר להם לעוף הביתה".
בנט ולפיד, ראשי הממשלה בתקופת ממשלת השינוי, איחדו כוחות עם הקמת מפלגת ביחד באפריל האחרון. עד אז לפיד עמד בראש יש עתיד שאותה ייסד ב-2013. בנט חזר לפוליטיקה לאחר שלקח פסק זמן בעקבות סיום כהונתו כראש ממשלה, והביקורות הרבות מהימין על החיבור למפלגות בגוש השני, ובמיוחד לרע"מ של מנסור עבאס. שיתוף הפעולה הראשון בין בנט ללפיד היה לאחר בחירות 2013 ב"ברית האחים" בממשלת נתניהו, שבה ישבו שניהם.
עם הקמת המפלגה לפני חצי שנה נראה בנט כמתמודד המרכזי מול נתניהו על ראשות הממשלה, אבל לאחר הקמת מפלגתו של איזנקוט ירדה "ביחד" למעמד של המפלגה השלישית בגודלה. בחודש האחרון, עם זאת, חל שינוי מגמה, לפחות בסקרים.