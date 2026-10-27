הוא קיווה לשוב להיות ראש הממשלה, אבל לפי המדגמים גוש השינוי רחוק מ-61 מנדטים, ישר! בראשות גדי איזנקוט גדולה יותר, וביחד שלו השיגה בין 12 ל-13 מנדטים:

נפתלי בנט לא מסר אף תגובה בשעתיים שלאחר פרסום המדגמים, ולאחר חצות הוא עושה את דרכו לנאום במטה המפלגה בתל אביב.