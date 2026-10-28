הדממה של נתניהו בנוגע להמשכיות הגוש והאסטרטגיה להמשך: מעודד מתוצאות הבחירות המסתמנות, שהותירו את מפלגת הליכוד בראשותו כגדולה בכנסת הבאה, יצא הבוקר (רביעי) ראש הממשלה בנימין נתניהו לצעד הבא שלו - תכנון המהלכים קדימה ובניית דפוס פעולה להמשך.

נאום ראש הממשלה בנימין נתניהו ( צילום: גיל יוחנן )

בשונה ממערכות בחירות קודמות, הפעם נתניהו לא שוחח עם שותפיו לגוש בליל המדגמים או ביום שאחרי. הוא טיפל בסוגיות אחרות, ניתח נתונים ולא שידר בהילות לדבר עם השותפים. הדבר היחיד שעשה הוא להעביר לראשי הגוש מסר פומבי בנאום ליל הבחירות, שלפיו הם חלק מכל מהלך שאליו הוא ייצא.

מדוע נתניהו לא שוחח איתם זמן רב כל כך, ולמה חרג ממנהגו להרים טלפון מיד לאחר המדגמים? הסיבה ככל הנראה נעוצה במרחב התמרון שהוא ביקש לשמור לעצמו, וכן בעובדה שהוא צריך לגבש את מהלכיו בקרוב כדי לכפות על נשיא המדינה יצחק הרצוג לתת לו את המנדט, ובמקביל למנוע מגוש השינוי להוביל נגדו מהלכים חד-צדדיים.

נתניהו בנאום ליל הבחירות ( צילום: Jewel SAMAD / AFP )

בשלב זה נתניהו משקיע את האנרגיות שלו בשאלה האם ניתן לצרף מפלגה מהגוש השני לשיתוף פעולה איתו בניסיון למנוע בחירות חוזרות. שרים בכירים בליכוד, שנכחו בבנייני האומה בערב הבחירות, טענו כבר באותם רגעים כי יש לחתור לעבר שותפות עם שחקני הגוש השני אביגדור ליברמן ונפתלי בנט שמזוהים עם הימין.

ההערכה היא שליברמן יסרב להיכנס תחת נתניהו בכל תרחיש, וכך גם בנט. אלא שלדעת הקהל מסביב וללחץ הציבורי עשויה להיות השפעה מכרעת בנושא. ביממות הקרובות יישלחו שליחים, כנראה מצד נתניהו, לשותפי הגוש השני. אותם שליחים ינסו לברר האם יש אפשרות לשיתוף פעולה והאם ניתן לחתור להקמת ממשלה אחרת.