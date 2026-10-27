הכדור עובר לנשיא: החל מהערב (שלישי) לנשיא המדינה יצחק הרצוג יש תפקיד חשוב במיוחד - ובידיו ההחלטה למי להעניק ראשון את המנדט להרכבת הממשלה - בנימין נתניהו, גדי איזנקוט או אולי מועמד אחר. בסביבתו אומרים שהוא מעדיף כרגע להמתין לתוצאות הרשמיות - שצפויות רק בעוד מספר ימים, ורק אז יחל לעסוק בזה, וכמובן יזמן את המפלגות לבית הנשיא.

יו"ר ועדת הבחירות, המשנה לנשיא העליון השופט נעם סולברג, העריך היום בפני הרצוג כי ימסור לו את התוצאות הרשמיות רק ביום רביעי הבא, ואולם התוצאות אמורות להתפרסם מספר ימים קודם לכן. ההערכה בבית הנשיא היא שהרצוג יחל במגעים שקטים מרגע שיהיו תוצאות סופיות בשישי הקרוב. מצעד הסיעות לבית הנשיא יחל רק אחרי רביעי הבא - ואז הנשיא יטיל מלאכת הרכבת הממשלה על המועמד בעל הסיכויים הטובים ביותר להרכיב ממשלה. בבית הנשיא מבהירים: זה לא יהיה בהכרח ראש המפלגה הגדולה.

גלריה לפנינו ימים של חוסר ודאות. הרצוג ( צילום: AP Photo/Ohad Zwigenberg )

שוב יתגייס למען נתניהו? רה"מ, טראמפ ואיזנקוט ( צילום: Jack GUEZ / AFP, REUTERS/Amir Cohen, AP Photo/Mark Schiefelbein )

כך או כך, המשמעות המיידית היא שמדינת ישראל הולכת לימים של חוסר ודאות, כברקע יש מצב ביטחוני רגיש - ובקרוב גם בחירות אמצע בארה"ב. עד אז, לפי כל ההערכות, לא צפויה התפתחות ביטחונית חריגה. השאלה המרכזית היא אם המצב הפוליטי יתבהר - ואם צפויה לנו התערבות גם מכיוון הבית הלבן והנשיא האמריקני דונלד טראמפ.

בגוש השינוי ישנו בהחלט חשש שנתניהו ינסה להביא להסלמה כדי להקשות עליהם - ואולי גם לכפות ממשלת חירום יחד עם יו"ר ישר! גדי איזנקוט, שכבר שלל את האפשרות באופן נחרץ ואף הצהיר כי אם זה יקרה, הוא "יתפטר למחרת".

לפי רוב המדגמים הערב, לאף גוש אין 61 מנדטים ציוניים להקמת ממשלה, בין היתר בשל הישג המפלגות הערביות שלפי ממוצע מדגמי הערוצים 11, 12 ו-13, עומדים על 18 מנדטים יחד (הרשימה המשותפת ורע"מ), ולכן סביר שישראל הולכת לתקופה סבוכה פוליטית, במקביל למצב המדיני-ביטחוני המורכב. לפי שלושת הערוצים, ישנו יתרון קל לגוש השינוי בראשות איזנקוט - עם 52 מנדטים מול 50 מנדטים לגוש בראשות נתניהו.

ערב הבחירות, נזכיר, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם שתי הודעות תמיכה בראש הממשלה בנימין נתניהו - האחרונה שבהן קצת יותר מ-24 שעות לפתיחת הקלפיות פה בישראל הבוקר ב-07:00. לכן, החשש בגוש השינוי הוא שבהיעדר הכרעה ברורה בין הגושים - כפי שנראה כרגע במדגמים - טראמפ ינסה לבוא לקראתו פעם נוספת.

גורמים מקורבים לבית הלבן של טראמפ סיפקו בימים האחרונים מספר הסברים לתמיכת טראמפ בנתניהו, כאשר אחד מהם היה טענה כי "נתניהו הבטיח לטראמפ ממשלת אחדות". מאידך, באופוזיציה סבורים שפוסט התמיכה היה למעשה פיצוי לנתניהו על דחיית התקיפה באיראן לאחר בחירות האמצע, אם אכן תהיה כזו.