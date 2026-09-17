על רקע הסקרים שהראו השבוע ירידה בגוש מתנגדי הקואליציה, בריאיון ראשון מאז שהצטרף ל"ישר!", חילי טרופר לא יוצא מכליו. "אני לא חושב שנכון להיכנס להיסטריה אף פעם, בטח שלא בגלל סקרים של שבוע אחד. הסקרים עכשיו מעבירים את כל המפלגות הקטנות – אבל יש סבירות נמוכה שהן אכן כולן יעברו. זה שנתניהו מגיע לבחירות האלה עם 3 מפלגות מימינו (ובדרך כלל מדובר באחת) מייצר אצלו אתגר ענק".

על רקע הסקרים שהראו השבוע ירידה בגוש מתנגדי הקואליציה, בריאיון ראשון מאז שהצטרף ל"ישר!", חילי טרופר לא יוצא מכליו. "אני לא חושב שנכון להיכנס להיסטריה אף פעם, בטח שלא בגלל סקרים של שבוע אחד. הסקרים עכשיו מעבירים את כל המפלגות הקטנות – אבל יש סבירות נמוכה שהן אכן כולן יעברו. זה שנתניהו מגיע לבחירות האלה עם 3 מפלגות מימינו (ובדרך כלל מדובר באחת) מייצר אצלו אתגר ענק".

על רקע הסקרים שהראו השבוע ירידה בגוש מתנגדי הקואליציה, בריאיון ראשון מאז שהצטרף ל"ישר!", חילי טרופר לא יוצא מכליו. "אני לא חושב שנכון להיכנס להיסטריה אף פעם, בטח שלא בגלל סקרים של שבוע אחד. הסקרים עכשיו מעבירים את כל המפלגות הקטנות – אבל יש סבירות נמוכה שהן אכן כולן יעברו. זה שנתניהו מגיע לבחירות האלה עם 3 מפלגות מימינו (ובדרך כלל מדובר באחת) מייצר אצלו אתגר ענק".

בתשובה למי שחושדים בו ובאנשיו שישחזרו את תקדימי שיקלי וסילמן, הוא עונה: "יש אנשים שעובדים בלערער ולסדוק את המחויבות של 'בית ציוני', של שירה שפירא, אליסף פרץ ושלי, לדרך. הם מבזבזים את הזמן שלהם. זה תמוה בעיניי שדווקא מי שמקרבם יצאו הכי הרבה בזבוזי קולות ואנשים ששברו קואליציות, אם מסתכלים על ההיסטוריה - עסוקים בכל כך הרבה הפצת חשדנות. יש לנו קודים ברורים של שותפות ומחויבות. זה עניין של אתיקה".

בתשובה למי שחושדים בו ובאנשיו שישחזרו את תקדימי שיקלי וסילמן, הוא עונה: "יש אנשים שעובדים בלערער ולסדוק את המחויבות של 'בית ציוני', של שירה שפירא, אליסף פרץ ושלי, לדרך. הם מבזבזים את הזמן שלהם. זה תמוה בעיניי שדווקא מי שמקרבם יצאו הכי הרבה בזבוזי קולות ואנשים ששברו קואליציות, אם מסתכלים על ההיסטוריה - עסוקים בכל כך הרבה הפצת חשדנות. יש לנו קודים ברורים של שותפות ומחויבות. זה עניין של אתיקה".

בתשובה למי שחושדים בו ובאנשיו שישחזרו את תקדימי שיקלי וסילמן, הוא עונה: "יש אנשים שעובדים בלערער ולסדוק את המחויבות של 'בית ציוני', של שירה שפירא, אליסף פרץ ושלי, לדרך. הם מבזבזים את הזמן שלהם. זה תמוה בעיניי שדווקא מי שמקרבם יצאו הכי הרבה בזבוזי קולות ואנשים ששברו קואליציות, אם מסתכלים על ההיסטוריה - עסוקים בכל כך הרבה הפצת חשדנות. יש לנו קודים ברורים של שותפות ומחויבות. זה עניין של אתיקה".