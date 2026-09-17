על רקע הסקרים שהראו השבוע ירידה בגוש מתנגדי הקואליציה, בריאיון ראשון מאז שהצטרף ל"ישר!", חילי טרופר לא יוצא מכליו. "אני לא חושב שנכון להיכנס להיסטריה אף פעם, בטח שלא בגלל סקרים של שבוע אחד. הסקרים עכשיו מעבירים את כל המפלגות הקטנות – אבל יש סבירות נמוכה שהן אכן כולן יעברו. זה שנתניהו מגיע לבחירות האלה עם 3 מפלגות מימינו (ובדרך כלל מדובר באחת) מייצר אצלו אתגר ענק".
בתשובה למי שחושדים בו ובאנשיו שישחזרו את תקדימי שיקלי וסילמן, הוא עונה: "יש אנשים שעובדים בלערער ולסדוק את המחויבות של 'בית ציוני', של שירה שפירא, אליסף פרץ ושלי, לדרך. הם מבזבזים את הזמן שלהם. זה תמוה בעיניי שדווקא מי שמקרבם יצאו הכי הרבה בזבוזי קולות ואנשים ששברו קואליציות, אם מסתכלים על ההיסטוריה - עסוקים בכל כך הרבה הפצת חשדנות. יש לנו קודים ברורים של שותפות ומחויבות. זה עניין של אתיקה".
חלק מהקהל שלכם הלך לוינטר? "כן, אבל עבור זה יש מערכת בחירות. לכן אני מדבר איתך. כדי לומר כך: נכון שוינטר הוא ימין, נכון שוינטר אומר שצריך לגייס חרדים. אבל בסוף, הוא בחר צד. וינטר אמר שבממשלה הבאה הוא יישב עם נתניהו - אותו אחד שהכשיר ומאפשר את ההשתמטות. אנחנו יודעים איך נראית הקואליציה של וינטר. אנחנו יודעים כמה הוא ביקורתי כלפי נתניהו על ההתנהלות בחזיתות הלחימה השונות - ועדיין בוחר ללכת איתו. אנחנו יודעים שהוא אמר אחרי 7 באוקטובר שצריך משהו חדש, אבל הוא הולך אחרי הדבר הכי ישן. בתחילת המלחמה, בעיקר בציונות הדתית הימנית, עלתה אמירה שהחלוקות השתנו בתוככי החברה הישראלית: כעת, החלוקה היא בין מי שישנים בלילה למי שלא ישנים בלילה (כי אחד מיקיריהם במילואים). בין מי שמשתמטים למשרתים. וינטר לצערי בוחר במעשיו לחבור למי שאיפשר את כל ההשתמטות, בממשלה שאחראית על המצב הקשה שבו אנחנו מצויים".
ממפלגת ׳עמך ישראל׳ נמסר בתגובה: "מצער לראות שחילי טרופר בחר בממשלה עם מנסור עבאס ובחתימת הסכם עודפים עם יאיר גולן. כל קול לאיזנקוט וטרופר הוא קול ליאיר גולן וממשלה עם עבאס, שלא תכריע את חמאס".
הריאיון המלא - מחר במוסף לשבת של "ידיעות אחרונות" וב"ידיעות+"