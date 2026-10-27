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קלפיות נפתחו

הבוקר (שלישי), והכותרות הראשיות בעולם נושאות עיניים לירושלים - אל הכנסת הבאה. כלי התקשורת הזרים מדווחים על הבחירות הגורליות ביותר בתולדות ישראל ומנתחים אחת-אחת את הסוגיות הבוערות עבור ציבור הבוחרים. עם זאת, הם מקדישים תשומת לב מיוחדת לאפשרות שראש הממשלה

בנימין נתניהו

יסיים את כהונתו הממושכת - ומסקרים בהרחבה את מי שעשוי להחליפו בחלק מהתרחישים: יו"ר ישר!

גדי איזנקוט