כ-12 אלף קלפיות נפתחו הבוקר (שלישי), והכותרות הראשיות בעולם נושאות עיניים לירושלים - אל הכנסת הבאה. כלי התקשורת הזרים מדווחים על הבחירות הגורליות ביותר בתולדות ישראל ומנתחים אחת-אחת את הסוגיות הבוערות עבור ציבור הבוחרים. עם זאת, הם מקדישים תשומת לב מיוחדת לאפשרות שראש הממשלה בנימין נתניהו יסיים את כהונתו הממושכת - ומסקרים בהרחבה את מי שעשוי להחליפו בחלק מהתרחישים: יו"ר ישר! גדי איזנקוט.
"שני מועמדים, שתי ישראל ועם אחד הניצב על כף המאזניים", תיאר "ניו יורק טיימס" בכותרת הכתבה הראשית שהקדיש לבחירות - שהתמקדה דווקא בלאומנות הימנית באיו"ש. בעיתון האמריקני ליוו את חבר הכנסת מהציונות הדתית, שמחה רוטמן, שצוטט אומר כי "זו הארץ שלנו מבחינה היסטורית, מקראית, דתית וחוקית", אלא שמיד מיהרו לסתור אותו: "רוב העולם מצדדים במשפט הבינלאומי", כתבו. "הם מגדירים את הכיבוש הישראלי כבלתי חוקי".
- עדכוני בחירות שוטפים גם בערוץ הוואטסאפ של ynet - להצטרפות לחצו כאן
בתחילת הכתבה, שלוותה בקישור גם לדיווחים לייב מהקלפיות עצמן, נכתב כי "בעוד ישראל הולכת לקלפיות, לאומנות ימנית קיצונית מתמודדת מול האידיאלים שעליהם הושתתה המדינה". התוצאה, כך טענו בעיתון האמריקני, "עשויה לעצב את זהותה של ישראל למשך שנים".
ברשת CNN האמריקנית בחרו להתייחס דווקא לנתניהו עצמו, והציגו לקוראים את השאלה "האם בנימין נתניהו, ראש הממשלה שכיהן במשך הזמן הארוך ביותר בתולדות ישראל, צריך להישאר בשלטון?". הם הציגו את תוצאותיה הקטלניות של מתקפת 7 באוקטובר, הזכירו כי מדובר בבחירות הראשונות שמתקיימות מאז פרוץ המלחמה - ואפילו העלו את שאלת גיוס החרדים והשוויון בנטל.
"כמעט כל מערכת בחירות בתקופה האחרונה היוותה משאל עם על נתניהו. הפעם, ישראלים רבים טוענים כי הבחירה גורלית מתמיד: לא מדובר רק בשאלה מי יוביל את המדינה, אלא לאן היא צועדת", כתבו ב-CNN. "עבור בוחרים רבים זוהי ההזדמנות להביע את דעתם על ההנהגה שעמדה בראש המדינה בעת הכשלים של 7 באוקטובר, ולהחליט מי ראוי להוביל את המדינה בעת עימות, ומי צריך לשאת בנטל השירות הצבאי".
גם במהדורה הבינלאומית של BBC ושל ה"גרדיאן" הבריטיים תפסו הבחירות בישראל את הכותרות הראשיות: "הקואליציה של נתניהו צפויה לאבד את הרוב שלה", קבעו בעיתון המזוהה עם השמאל הבריטי והאירופי, ובתאגיד השידור דיווחו על כ-70 אלף ישראלים שטסו ארצה כדי להצביע, והוסיפו: "הסקרים מצביעים על מרוץ צמוד ביותר בין ראש הממשלה המכהן לבין הרמטכ"ל לשעבר".
בימים האחרונים דיווחו ללא הפסקה בכלי התקשורת הזרים על סיכוייו של איזנקוט לזכות במנדט להרכבת ממשלה, אלא שיש מי שלא ממהרים להתחייב לתוצאות האמת. בבלוג שפתח עיתון "ניו יורק טיימס", שמבקש לתת דיווחים בזמן אמת, נכתב כי "בראש מפלגות האופוזיציה עומד - באופן רופף - רמטכ"ל לשעבר שבנו נהרג במלחמה בעזה".
בינתיים, גם באיטליה עוצרים נשימה: "הקלפיות פתוחות בישראל", הכריזו בכותרת הראשית של העיתון היומי קוריירה דלה סרה. עם זאת, שם בחרו להתמקד עד כה בדיווח ניטרלי בלבד. הם הציגו לקוראים את המועמדים והסבירו כיצד עובדת שיטת הבחירות בישראל.
"ישראל בוחרת, האזור עוקב"
לא רק מעבר לים עוקבים בדריכות אחר הבחירות והתוצאות שיגיעו בימים הקרובים. גופי תקשורת שונים במדינות ערב השכנות כבר החלו בסיקור, ובעיתון הסעודי א-שרק אל-אווסט כתבו כי "ישראל בוחרת, האזור עוקב". בכתבה הדגישו העורכים כי "הקרב הוא בעיקרו בין ראש הממשלה הנוכחי לרמטכ"ל לשעבר, כאשר סקרים קודמים לא ניבאו רוב לאף אחד מהמועמדים".
בעיתון הסעודי נתנו גם משקל להשפעתן הצפויה של התוצאות על חזיתות המלחמה בעזה, לבנון, סוריה, איראן ואפילו עיראק - לטענתם. גם ב"איראן אינטרנשיונל", המזוהה עם האופוזיציה האיראנית, דיווחו על ההתפתחויות בצל הדיווחים בימים האחרונים על התקיפה שנבלמה ברגע האחרון.
ב"סקיי ניוז" בערבית דיווחו כי "מתנהל מאבק צמוד בין ראש הממשלה נתניהו לבין יריבו, על רקע שסעים פנימיים עמוקים ואתגרים פוליטיים וביטחוניים העומדים בפני המדינה". הערוץ אפילו ציטט את יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר, שאמר בקלפי כי "בעזרת השם, אהיה שר ביטחון".
בינתיים, גם בערוצים ערביים נוספים הבטיחו להתייחס לבחירות במהלך היום. בערוצי הטלוויזיה הסעודיים "אל-ערביה" ו"אל-חדת'" יסקרו בזמן אמת את המתרחש בקלפיות, וכך גם בתחנת הטלוויזיה הקטארית "אל-ג'זירה", הערוץ הקטארי "אל-ערבי" וגופי תקשורת רבים אחרים בלבנון, מצרים ובאיחוד האמירויות.