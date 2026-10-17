צרורות ירי שוב נשמעו הלילה (שבת) בכמה שכונות בעיר לוד. במשטרה אישרו את קולות הירי ומסר כי מדובר באירוע "ללא זירה וללא פצועים". באותה השעה נכח שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בכנס בחירות בעיר - שם שמעו את הירי. תושבי העיר קראו לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר "לבדוק איך אחרי קדנציה שלמה - זה עדיין המצב בלוד".
הירי נשמע לפחות בארבע שכונות בעיר, שסובלת בשנים האחרונות מעבריינים נטולי עכבות מבלי שהמשטרה מצליחה לשים סוף לתופעה. בקבוצות וואטסאפ מקומיות, שם זועמים התושבים על היעדר תחשות הביטחון, סערו הרוחות. "למה יש עכשיו צרורות ירי והכול בסדר?", כתב אחד התושבים והוסיף: "פתחו עלינו מלחמה ואנחנו לא יודעים? מטורף כמה ירי בערב אחד, ראש העיר צריך להתעורר על עצמו. העיקר הוא מתפאר בבניה חדשה. מי יבוא לפה ככה?".
השר סמוטריץ' התייחס לקולות הירי: "יש יותר ממיליון כלי נשק בחברה הערבית, אי אפשר לטפל בתופעה הזאת בכלים הקיימים. נקדם תכנית רחבה וחסרת תקדים למאבק בנשק בחברה הערבית, שתכלול חקיקת חירום בהוראת שעה והכנסת שב"כ לטיפול בנושא".