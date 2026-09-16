בממשלה עתידית בראשותו. איזנקוט עצמו אמר הבוקר (רביעי): "אומרים שהבטחתי שמנסור עבאס יהיה בממשלה העתידית שאני אקים - מדובר בשקר מוחלט; מי שלא יקבל את העקרונות שלי לא יהיה שותף״.

בממשלה עתידית בראשותו. איזנקוט עצמו אמר הבוקר (רביעי): "אומרים שהבטחתי שמנסור עבאס יהיה בממשלה העתידית שאני אקים - מדובר בשקר מוחלט; מי שלא יקבל את העקרונות שלי לא יהיה שותף״.

הפגישה התקיימה בזרזיר במסגרת מסע ״בשביל ישראל״ של מפלגת ישר! ברחבי הארץ. מטעם המפלגה נמסר כי שמונה ראשי רשויות בדואיות הביעו תמיכה באיזנקוט לראשות הממשלה. לדבריהם, הם מאמינים כי הוא יוכל להתמודד עם הפשיעה, לחזק את הביטחון ולהביא שקט לצפון ולמדינה כולה. בפגישה הציגו ראשי הרשויות את האתגרים העומדים בפני החברה הבדואית, ובהם סוגיות הנוגעות לפיתוח ולתקצוב, חוק קמיניץ וחוק הלאום. לפי הדברים שנמסרו לאחר הפגישה, בחלק מהנושאים דובר על תיקון חקיקה ולא בהכרח על ביטולה.

הפגישה התקיימה בזרזיר במסגרת מסע ״בשביל ישראל״ של מפלגת ישר! ברחבי הארץ. מטעם המפלגה נמסר כי שמונה ראשי רשויות בדואיות הביעו תמיכה באיזנקוט לראשות הממשלה. לדבריהם, הם מאמינים כי הוא יוכל להתמודד עם הפשיעה, לחזק את הביטחון ולהביא שקט לצפון ולמדינה כולה. בפגישה הציגו ראשי הרשויות את האתגרים העומדים בפני החברה הבדואית, ובהם סוגיות הנוגעות לפיתוח ולתקצוב, חוק קמיניץ וחוק הלאום. לפי הדברים שנמסרו לאחר הפגישה, בחלק מהנושאים דובר על תיקון חקיקה ולא בהכרח על ביטולה.

הפגישה התקיימה בזרזיר במסגרת מסע ״בשביל ישראל״ של מפלגת ישר! ברחבי הארץ. מטעם המפלגה נמסר כי שמונה ראשי רשויות בדואיות הביעו תמיכה באיזנקוט לראשות הממשלה. לדבריהם, הם מאמינים כי הוא יוכל להתמודד עם הפשיעה, לחזק את הביטחון ולהביא שקט לצפון ולמדינה כולה. בפגישה הציגו ראשי הרשויות את האתגרים העומדים בפני החברה הבדואית, ובהם סוגיות הנוגעות לפיתוח ולתקצוב, חוק קמיניץ וחוק הלאום. לפי הדברים שנמסרו לאחר הפגישה, בחלק מהנושאים דובר על תיקון חקיקה ולא בהכרח על ביטולה.

אלא שלאחר הפגישה ראש מועצת טובא זנגרייה, מואיד אל-היב, אמר כי איזנקוט "התחייב" במהלכה ש"במקרה שיוטל עליו להרכיב את הממשלה - הוא יפנה לרע"מ כדי שתיכנס לקואליציה". לטענת אל-היב, איזנקוט גם אמר כי מתקיימים מגעים עם רע"מ.

אלא שלאחר הפגישה ראש מועצת טובא זנגרייה, מואיד אל-היב, אמר כי איזנקוט "התחייב" במהלכה ש"במקרה שיוטל עליו להרכיב את הממשלה - הוא יפנה לרע"מ כדי שתיכנס לקואליציה". לטענת אל-היב, איזנקוט גם אמר כי מתקיימים מגעים עם רע"מ.

אלא שלאחר הפגישה ראש מועצת טובא זנגרייה, מואיד אל-היב, אמר כי איזנקוט "התחייב" במהלכה ש"במקרה שיוטל עליו להרכיב את הממשלה - הוא יפנה לרע"מ כדי שתיכנס לקואליציה". לטענת אל-היב, איזנקוט גם אמר כי מתקיימים מגעים עם רע"מ.