יום לאחר פגישה שקיים יו״ר המפלגה עם פורום ראשי הרשויות הבדואיות בצפון, עלו טענות שלפיהן גדי איזנקוט התחייב לשלב את רע״מ בממשלה עתידית בראשותו. איזנקוט עצמו אמר הבוקר (רביעי): "אומרים שהבטחתי שמנסור עבאס יהיה בממשלה העתידית שאני אקים - מדובר בשקר מוחלט; מי שלא יקבל את העקרונות שלי לא יהיה שותף״.
הפגישה התקיימה בזרזיר במסגרת מסע ״בשביל ישראל״ של מפלגת ישר! ברחבי הארץ. מטעם המפלגה נמסר כי שמונה ראשי רשויות בדואיות הביעו תמיכה באיזנקוט לראשות הממשלה. לדבריהם, הם מאמינים כי הוא יוכל להתמודד עם הפשיעה, לחזק את הביטחון ולהביא שקט לצפון ולמדינה כולה. בפגישה הציגו ראשי הרשויות את האתגרים העומדים בפני החברה הבדואית, ובהם סוגיות הנוגעות לפיתוח ולתקצוב, חוק קמיניץ וחוק הלאום. לפי הדברים שנמסרו לאחר הפגישה, בחלק מהנושאים דובר על תיקון חקיקה ולא בהכרח על ביטולה.
אלא שלאחר הפגישה ראש מועצת טובא זנגרייה, מואיד אל-היב, אמר כי איזנקוט "התחייב" במהלכה ש"במקרה שיוטל עליו להרכיב את הממשלה - הוא יפנה לרע"מ כדי שתיכנס לקואליציה". לטענת אל-היב, איזנקוט גם אמר כי מתקיימים מגעים עם רע"מ.
בשל כך, פרסמה מפלגתו של איזנקוט את תיעוד באורך 32 דקות מהמפגש עם ראשי הרשויות - ואת הדברים שאמר יו"ר ישר! במהלכה. בנאומו לא הזכיר איזנקוט את רע"מ כלל, אך דיבר בין היתר על חשיבות הבחירות הקרובות ועל "עתיד משותף". "הבחירות האלה הן חשובות כי הן ידברו על הזהות של מדינת ישראל הרבה מאוד שנים קדימה", הסביר, "איך מדינת ישראל מתייחסת ל-100% מהאזרחים שלה - לא ל-79% ולא ל-70%, ל-100% מאזרחי ישראל שצריכים לקבל את אותו חינוך, אותם שירותי בריאות. המצב היום הוא שלפי נתוני הפשיעה העולמיים, המגזר הערבי במדינת ישראל - מקום שלישי בעולם".
איזנקוט הוסיף: "מי שיקבלו תקציבים ממדינת ישראל הם אלה שמחויבים למדינת ישראל, מחויבים אולי לתנ"ך, מחויבים לאתוס היהודי, לאתוס הציוני. אבל הדבר שמחבר בין כלל אזרחי ישראל, 100% מאזרחי ישראל, זאת הממלכתיות והחובה לחיים משותפים".
אחד המשתתפים בפגישה, סאלח גריפאת, ממקימי המועצה המקומית זרזיר, הציג תמונה מורכבת יותר. לדבריו, הוא לא שמע בפגישה הצהרה מפורשת של איזנקוט שלפיה בכוונתו להקים קואליציה עם רע״מ. ״לא היה משהו כזה, אני לא שמעתי את זה״, אמר בהתייחסו לשאלה אם איזנקוט התחייב לצרף את רע״מ. לדבריו, האפשרות שרע״מ תהיה חלק מהמסגרת הקואליציונית לא נשללה, אך גם לא ניתנה התחייבות מפורשת לכך.
גריפאת הוסיף כי לתחושתו לא הייתה בפגישה תמיכה גורפת וחד-משמעית של ראשי הרשויות באיזנקוט. לדבריו, התמיכה הייתה יותר מסויגת, כאשר עיקר השיחה עסק בדרישות ובצרכים של החברה הבדואית.
מנגד, מוניר זבידאת, יו״ר פורום ראשי הרשויות הבדואיות בצפון, מסר לאחר הפגישה כי היא הייתה ״חיובית וברוח טובה״. לדבריו, כלל ראשי הרשויות הציגו את דרישותיהם בפני איזנקוט, ובמסגרת הדיון עלו גם בקשות הנוגעות לשותפותם של נציגי הציבור הערבי. זבידאת הדגיש כי ראשי הרשויות מעדיפים להשאיר את השיח הישיר שהתנהל בפגישה במסגרת הדיון הסגור.
במפלגת ישר! דחו את הדיווחים על התחייבות לצירוף רע״ם לממשלה באופן חד-משמעי. ״שקר וכזב. הדברים לא נאמרו מעולם, גם לא ברמיזה״, נמסר מהמפלגה. עוד הבהירו שם כי שותפות בממשלה תתאפשר מבחינתם רק עם מפלגות שיעמדו בשלושה עקרונות: הכרה בערכי מגילת העצמאות, הכרה במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ושירות לכל.
במפלגה הוסיפו כי מפלגות שאינן מכירות בחמאס כארגון טרור, שלדבריהם על ישראל להשמידו, לא יהיו חלק מממשלה שתוקם על ידם. סביב שאלת רע״מ נותרה מחלוקת באשר למה בדיוק נאמר בחדר ומה ניתן להסיק מהדברים.