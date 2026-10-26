רגע לפני הבחירות, הרשות להגנת הפרטיות פרסמה הערב (שני) הודעה שבה חזרה על האיסור לנציגי המפלגות בקלפיות להעביר למפלגות מידע על הגעת מצביעים לקלפי ועל עצם הצבעתם - בכל אמצעי - ולא רק באמצעות יישומוני בחירות כפי ש

רגע לפני הבחירות, הרשות להגנת הפרטיות פרסמה הערב (שני) הודעה שבה חזרה על האיסור לנציגי המפלגות בקלפיות להעביר למפלגות מידע על הגעת מצביעים לקלפי ועל עצם הצבעתם - בכל אמצעי - ולא רק באמצעות יישומוני בחירות כפי ש