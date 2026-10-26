רגע לפני הבחירות, הרשות להגנת הפרטיות פרסמה הערב (שני) הודעה שבה חזרה על האיסור לנציגי המפלגות בקלפיות להעביר למפלגות מידע על הגעת מצביעים לקלפי ועל עצם הצבעתם - בכל אמצעי - ולא רק באמצעות יישומוני בחירות כפי שפסק בג"ץ.
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"כפי שהובהר במפורש בפסק דינו של בית המשפט העליון ובהחלטות יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, החובה לשמור על פרטיות הבוחרים חלה על כלל המעורבים - המפלגות, נציגיהן, מפעילי יישומונים, ספקים, פעילים ותומכים", נמסר בהודעת הרשות. "חלה גם חובת דיווח במקרה של אירוע אבטחת מידע חמור במאגר מידע המבוסס על מידע מתוך פנקס הבוחרים, או במאגרי מידע אחרים המסווגים ברמת אבטחה בינונית או גבוהה".
ראש הרשות להגנת הפרטיות, עו"ד גלעד סממה, מסר: "הרשות הבהירה כי תפעל לאכיפת האיסורים, במקרים המתאימים, וזאת מכוח סמכויותיה המנהליות והפליליות. פעילות זו יכולה לכלול גם ביקורות על שרתי היישומונים והוצאת צווים, ככל שיידרש. כזכור, הפרת הוראות החוק עלולה להוביל לעיצומים כספיים משמעותיים ולאחריות נזיקית. פגיעה במזיד בפרטיות, בנסיבות הקבועות בחוק, היא גם עבירה פלילית שדינה עד חמש שנות מאסר".
הרשות להגנת הפרטיות מסרה כי ביום הבחירות תפעיל מענה ייעודי לפניות בנושאי היבטי פרטיות במהלך יום הבחירות, וכי הציבור מוזמן לפנות ולדווח על כל חשש לפגיעה בפרטיות במסגרת הליך הבחירות במוקד הטלפוני 3103* ובמייל ppa@justice.gov.il. "נציגי הרשות ינכחו גם בחמ"ל הבחירות בכנסת לטיפול באירועים, ככל שיהיו", נמסר.
בשבוע שעבר בג"ץ ביטל את החלטת ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות דין ליבנה וקבע כי נציגי המפלגות בקלפיות לא יוכלו לדווח בזמן אמת על מספר המצביעים באמצעים דיגיטליים. פסק הדין פורסם בלא נימוקים לנוכח לחץ הזמן לקראת הבחירות. השופטים חאלד כבוב ורות רונן קיבלו את ההחלטה בדעת רוב, נגד דעתו החולקת של ראש ההרכב השופט דוד מינץ.
הפסיקה בעקבות מכתב הבהרה שהעביר ליבנה לעו"ד הליכוד אילן בומבך, ולפיו המפלגות יוכלו להעביר נתונים מספריים על שיעורי ההצבעה, להבדיל ממידע שמי על הבוחרים. בג"ץ קבע כי גם זה אסור. השופט כבוב אף הזהיר מפני "פריצת כל גבול, להגיע למספרים עצומים של אלפים ואפילו עשרות אלפים של דיווחים במקום ארבעה ביום".