חברת הכנסת לשעבר אמילי מואטי, המתמודדת לכנסת מטעם הדמוקרטים, חשפה בפוסט בפייסבוק כי חלתה בסרטן השד. מואטי, בת 47, כיהנה כחברת כנסת מטעם מפלגת העבודה בכנסת ה-24, עד נובמבר 2022. מואטי, שמוצבת במקום ה-14 ברשימת הדמוקרטים, כתבה כי "החלק הקשה כבר מאחוריי. אני בידיים טובות. אם וכאשר אבחר לכנסת אחלוק את כל מה שצריך לדעת באשר למצבי הרפואי. אין לי עניין להסתיר את זה מכם".
"חשוב לי לעדכן אתכם ולשתף שבשלהי הקיץ האחרון אובחנתי כחולה בסרטן השד", כתבה מואטי בתחילת הפוסט. "לא סיפרתי על כך מיד. לבושתי, חששתי שירחמו עליי אז בבקשה אל. אני מעדכנת גם בגלל שאני מאמינה שאנשי ציבור צריכים להחיל על עצמם סטנדרטים מחמירים יותר מהשאר אך בעיקר כדי לפנות לכל אחת ואחת מכן - אנא היבדקו. גילוי מוקדם מציל חיים. המחשבה שאולי חיים של מי מאיתנו יינצלו הודות לכך חשובה יותר מכל תחושותיי לגבי הפומביות".
"אין לי שום מסר מעצים או משמח לחלוק", הוסיפה מואטי. "אני עצובה אך מאוד משימתית. עושה מה שצריך ומחכה שיגמר. המחלה הזו מביאה איתה לעיתים בדידות ואפילו בושה, ואני כאן כדי לומר לאלו שנמצאות במצב שלי, אתן לא לבד ואני כאן כדי להחזיק יד לכל מי שצריכה".
היא הבהירה כי "סיכויי ההחלמה טובים ואני נחושה ומחויבת לשרת את הציבור בכל תפקיד בו אשא. אני מאמינה בלב שלם שבקרוב נחזיר לציבור את האמון והתקווה שמגיעים לו. הזמן קצר והמלאכה היא עצומה. ביקשתי ממטה המפלגה שלא ינסו להקל עליי או לאוורר לי את הלו"ז. חשוב לי לפגוש ציבור והציבור שלנו צריך לראות אותנו".
לסיום הודתה לצוות בבית החולים מאיר בכפר סבא: "מעומק הלב לבית החולים שבו נולדתי, והמקום שבו 46 שנים מאוחר יותר הצילו את חיי בבדיקות, בגילוי מוקדם ובשאר. תודה לרופאות ולצוותים הרפואיים במחלקה לבריאות השד על האדיבות המופתית, הרגישות והאכפתיות. אתן כבוד עצום למערכת הבריאות הציבורית שלנו".