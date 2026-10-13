. מואטי, בת 47, כיהנה כחברת כנסת מטעם מפלגת העבודה בכנסת ה-24, עד נובמבר 2022. מואטי, שמוצבת במקום ה-14 ברשימת הדמוקרטים, כתבה כי "החלק הקשה כבר מאחוריי. אני בידיים טובות. אם וכאשר אבחר לכנסת אחלוק את כל מה שצריך לדעת באשר למצבי הרפואי. אין לי עניין להסתיר את זה מכם".

. מואטי, בת 47, כיהנה כחברת כנסת מטעם מפלגת העבודה בכנסת ה-24, עד נובמבר 2022. מואטי, שמוצבת במקום ה-14 ברשימת הדמוקרטים, כתבה כי "החלק הקשה כבר מאחוריי. אני בידיים טובות. אם וכאשר אבחר לכנסת אחלוק את כל מה שצריך לדעת באשר למצבי הרפואי. אין לי עניין להסתיר את זה מכם".