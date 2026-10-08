19 ימים בלבד נותרו עד הבחירות לכנסת ה-26 ובמערכת הפוליטית מתחילים להרגיש את הקמפיינים לקראת הישורת האחרונה, כאשר כל מפלגה מנסה לגדול על חשבון האחרות - כשכבר אפשר לזהות את הגזרות שבהן מתנהלים הניסיונות ההדדיים לשתיית מנדטים.

בגוש הימין, ראש הממשלה בנימין נתניהו מתרכז בעיקר בהוצאת מצביעי הליכוד מהבית, בדגש על מקומות שנחשבים בעלי אחוז הצבעה נמוך. עם זאת, תמיד בישורת האחרונה נתניהו רוצה להגדיל את מספר המנדטים של הליכוד על חשבון השותפים שלו במפלגות הימין.

גלריה קרב המוחות בעיצומו. נתניהו ובן גביר ( צילום: יונתן זינדל, יואב דודקביץ' )

על פי הסקרים אין הרבה שולי ביטחון במספר המנדטים של עוצמה יהודית ובעיקר של הציונות הדתית, כך שבליכוד עדיין לא החליטו האם לצאת ברגע האחרון בקמפיין המפלגה הגדולה בניסיון לשאוב את קולות הגוש לעברם. נתניהו, כך נראה, החליט לחזק את בצלאל סמוטריץ ולנסות לגדול על חשבון עמך ישראל, מפלגתו של עופר וינטר . החלטה זו נובעת מתוך חוסר אמון של נתניהו בווינטר, כשבליכוד לא בטוחים אם הוא יעבור את אחוז החסימה. וגם אם כן יעבור, לא בטוחים בנאמנות שלו לגוש.

בכל הנוגע ל איתמר בן גביר, נתניהו לא מעוניין בכך שעוצמה יהודית תהפוך למפלגה גדולה מדי ומנסה לבלום את הקמפיין שמנהל בן גביר על מנת לקחת מנדטים מהליכוד. ראש הממשלה אף מנסה להוריד את מספר המנדטים של עוצמה יהודית מבלי שזו תגיע לאזור המסוכן של אחוז החסימה.

מנגד, השר לביטחון לאומי, משקיע את הקמפיין שלו בניסיון להציג את נתניהו כמי שלא רוצה להקים איתו ממשלה ודוחק אותו, למרות שנתניהו אמר במפורש שהממשלה הבאה תקום על בסיס הקואליציה הנוכחית. עם זאת, נתניהו הוסיף שהוא שואף להרחיב את הממשלה.

סמוטריץ' רוצה את המנדטים של וינטר ( צילום: עידו ארז, ריאן פרויס )

המתיחות בין המפלגות של נתניהו ובן גביר צפה השבוע לאחר שהליכוד חתמה על הסכם עודפים עם הציונות הדתית. לאחר מכן, בעוצמה יהודית פרסמו הודעה שבה נאמר: "לצערנו הליכוד סירב לחתום איתנו על הסכם עודפים, וזאת כחלק מהניסיון להקטין את עוצמה יהודית, ולהשאיר את בן גביר מחוץ לממשלת האחדות שהליכוד מתכנן עם איזנקוט".

בגזרת הליכוד והציונות הדתית, שבחלק מהסקרים קרובה לאחוז החסימה, שורר שקט. המאמץ של נתניהו לחזק את סמוטריץ' בא לידי ביטוי כשראש הממשלה פרגן השבוע לח"כ שמחה רוטמן (מקום 4 בציונות הדתית) כשפנה אליו במהלך אירוע פומבי ואמר לו: "אתה עושה עבודה נפלאה במאבק בדיקטטורה המשפטית".

כך או אחרת, בן גביר רוצה באמצעות הקמפיין הזה להעביר אליו מצביעי ליכוד, בעיקר את הצעירים. המעבר של טלי גוטליב לעוצמה יהודית היה אמור גם לגרום למעבר קולות בין המפלגות. נתניהו לא מתאמץ למנוע את הבידול מעוצמה יהודית שכן בליכוד מעוניינים בקולות של הימין הרך וטוענים כי לציבור זה יחס שלילי כלפי בן גביר.

גוש נתניהו נגד וינטר ולהפך: במסגרת המאמץ לגרום לעופר וינטר לפרוש או להשיל מעליו כמה שיותר קולות שישרוף אם לא יעבור את אחוז החסימה, בצלאל סמוטריץ רוצה להחזיר אליו קולות של הציונות הדתית שנדדו לכיוונו של וינטר. גם נתניהו ובן גביר רוצים לגדול על חשבונו של וינטר - זאת תוך שהוא עצמו עושה את הפעולה ההפוכה ומנסה להתבדל מהם כדי לקחת קולות ממפלגות הקואליציה.

המאבק על קולות המצביעים המסורתיים. דרעי ובן גביר ( צילום: שלו שלום )

ש״ס נגד עוצמה יהודית : במפלגתו של אריה דרעי מנהלים מאבק על קולות המצביעים המסורתיים מול מפלגתו של איתמר בן גביר בדגש על קולות הצעירים. בימים האחרונים אף מופצות אמירות של הרב יצחק יוסף נגד בן גביר, שלפיהן הוא עסוק רק בדיבורים ופועל בניגוד לדעת הרבנים בסוגיית העלייה להר הבית, ולכן אסור להצביע עבורו.

בגזרת הליכוד, ש"ס והמפלגות החרדיות שורר שקט וראש הממשלה אף התייחס היום במרומז לטענות שלפיהן הקואליציה שלו נסמכת על משתמטים מגיוס. לדברי נתניהו: "קפלן מארגנים את ההפגנות של החרדים הקיצוניים, זה לא מייצג את כל הציבור החרדי".

הקרבות בגוש השינוי

גם בגוש מתנגדי נתניהו, גוש השינוי, לא חסרים ניסיונות הדדיים של שתיית מנדטים. זאת תוך שהמתח הפנים גושי סביב נושא המועמד לראשות הממשלה עדיין קיים.

בקרב מפלגות הגוש סבורים כי ישר! של גדי איזנקוט פתחה בקמפיין המפלגה הגדולה בעזרת הודעות סמס וגם ההזמנה הפומבית ששיגר לנתניהו לערוך עימות פומבי ביניהם - מציבה אותו ואת ראש הממשלה ראש בראש. מי שחוששות מאובדן מצביעים כתוצאה ממהלכיו של איזנקוט הן מפלגות ביחד והדמוקרטים.

הניסיון ההדדי לשתות מנדטים בעיצומו. איזנקוט ובנט

מנגד, מפלגת ביחד של נ פתלי בנט ויאיר לפיד מנסה להעביר קולות מאיזנקוט חזרה אליהם, בדגש על מי שהצביעו במערכות הבחירות הקודמות עבור יש עתיד. בחוגי בית המועמדים של ביחד מדגישים את הנבחרת ואומרים כי עדיף להכניס את מקום 16 במפלגתם ולשמור על ח"כ ולדימיר בליאק בתוך המשכן - על חשבון מועמדים שמדורגים במקומות העשרים וצפונה ברשימה של איזנקוט.