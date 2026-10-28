ראשי גוש השינוי לא העלו על דעתם כמה דקות לאחר פרסום המדגמים בטלוויזיה כי תמונת המנדטים תתהפך עליהם, ובמקום להוביל על גוש נתניהו - הם הפכו למובלים. תמונת המנדטים המסתמנת הפכה את הפוזיציה הפוליטית שלהם לקשה במיוחד: לא רק שמפלגת הליכוד הפכה לגדולה בכנסת, הגוש בהנהגתו של ראש הממשלה הוא הגדול ביותר כל עוד המפלגות הערביות אינן חלק מהבלוק של איזנקוט-בנט-גולן-ליברמן.

נאום גדי איזנקוט במטה המפלגה ( צילום: גיל נחושתן )

גם ההודעות האופטימיות שפרסמו חלק מראשי גוש השינוי לאחר פרסום המדגמים ו"נאום הניצחון" המוקדם מדי של יו"ר ישר! גדי איזנקוט, הוסיפו למבוכה בצד שהריח את המהפך באוויר. אבל הסקרים, ובמידה רבה גם המדגמים, הוכיחו (ולא בפעם הראשונה) כי המרחק בין תחזיות לתוצאות האמת מתעתע עד אכזרי. ראשי גוש השינוי (למעט יאיר גולן) החליטו לשמור הבוקר על שתיקה רועמת, ואפילו לא נקבעה ביניהם עדיין פגישת תיאום או שיחה.

מי שנכנס לוואקום בגוש היה דווקא הסמן השמאלי המובהק - יו"ר הדמוקרטים גולן. הוא הציע באופן פומבי לשותפיו הפוליטיים לחשב מסלול מחדש: לספור את רע"ם והרשימה המשותפת בתוך הגוש ובכך להצהיר ש"אנחנו הגדולים מכולם".

גולן כתב ברשת X: "נתניהו הפסיד. אני יודע לספור עד 120. 65 זה יותר מ-55. ככה עובדת הדמוקרטיה הישראלית. נקודה. תמונת המציאות חייבת ללמד אותנו לקח אחד מהדהד: אין לנו עתיד כאן אם לא נפסיק לפחד. ואם לא נפסיק עם הגזענות. אסור לנו לקבל יותר את החלוקה הגזענית של נתניהו בין קולות יהודיים לקולות ערביים". גולן הציע להקים ממשלה עם שתי המפלגות הערביות: "יש לנו רוב. יש לנו אחריות. ויש לנו הזדמנות להקים ממשלת שינוי בשותפות עם אזרחי ישראל הערבים. ממשלה שתשרת את כל אזרחי ישראל".

ליברמן, בנט, איזנקוט וגולן ( צילום: ריאן פרויס )

נאום בנט ולפיד במטה המפלגה ( צילום: עידו ארז )





נאום אביגדור ליברמן ( צילום: מיקי שמידט )





הקריאה של גולן נפלה על אוזניים אטומות. כל המנהיגים השותפים לגוש השינוי לא מתכוונים להרכיב ממשלה או להקים קואליציה עם שתי המפלגות הערביות. ממילא אין לכך סיכוי או היתכנות. אם הייתה אפשרת להקים ממשלה רק עם רע"ם כדי להשלים לגוש 61 - הסיפור היה אחר לגמרי. במצב כזה, יכול להיות שאיזנקוט, בנט וליברמן היו מוכנים לבלוע את הצפרדע אם המחיר היה סילוקו של נתניהו מלשכת ראש הממשלה.