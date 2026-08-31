המשטרה הנחתה להגביר את האבטחה על יו"ר ועדת הבחירות, השופט נעם סולברג. ההחלטה התקבלה בשבועיים האחרונים והאבטחה הצמודה החלה בימים האחרונים.
מוועדת הבחירות המרכזית נמסר: "יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, מאובטח בהתאם לצרכים הביטחוניים ולהנחיות משטרת ישראל. מטבע הדברים לא נוכל להוסיף פרטים לגבי מתכונת האבטחה".
האבטחה על סולבגר מגיעה על רקע האיומים שיש נגדו במסגרת התפקיד אותו הוא ממלא בבחירות הקרובות, ולצד ההפגנות שהופנו כלפיו כמשנה לנשיא בית המשפט העליון, בכל הקשור לעמדת בג"ץ בנוגע לגיוס חרדים.
ב-3 ביוני הגיעו עשרות מתפרעים לביתו שבאלון שבות, שברו חלונות בבית ובמכוניתה של רעיית השופט, גרמו נזק לכניסה ושברו כדים ועציצים. לחצר הושלכו פשקווילים שעליהם תמונתו של סולברג והכיתוב "סלק ידך מרדיפת היהדות החרדית", וברחוב הונחו דגלי ישראל שעליהם צלב קרס. 63 חרדים שלקחו חלק בהתפרעות נעצרו, חלקם תלמידי ישיבות שהוגדרו כעריקים.
סולברג הוגדר כ"אישיות מאוימת" בדרגה 4 מותך 6, כבר בתחילת יוני. משמעות ההכרזה היא לכל הפחות מצלמות אבטחה שחוברו למשטרה, וגם ניידות במשמרת שסיירו באופן קבוע באזור ביתו.