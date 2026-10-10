17 ימים לפני הבחירות לכנסת, יו"ר הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין, מכריז הערב (שבת) לראשונה באופן רשמי כי המפלגה המאוחדת מוכנה להעניק "רשת ביטחון" לכל ממשלה שתחליף את ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואף לנהל משא ומתן לשם כך. "לפי כל הנתונים, לא ניתן להקים ממשלה חלופית לממשלת נתניהו, בן גביר וסמוטריץ' בלי לנהל משא ומתן עם הרשימה המשותפת", אמר בסרטון שפרסם.

"אנחנו לא נותנים צ'ק פתוח", הבהיר ג'בארין, "מי שרוצה את תמיכתנו, מוזמן לנהל איתנו משא ומתן על דרישותיה של החברה שלנו". ג'בארין הציג בדבריו למעשה את חזון הרשימה המשותפת ואת האסטרטגיה שלה לקראת הבחירות. ההצהרה הזו מסמנת - לראשונה - את נכונות הרשימה לבחון שיתוף פעולה פוליטי שיסייע להחלפת הממשלה.

יעניק רשת ביטחון להחלפת נתניהו, אבל לא "צ'ק פתוח" ( צילום: ריאן פרויס, ANGELA WEISS / AFP )

"אנחנו חיים בתקופה שאולי היא המסוכנת ביותר בתולדות הציבור שלנו", אמר בפתח דבריו, "פשיזם, גזענות, פגיעה מתמשכת והסלמה חסרת תקדים, תחת ממשלה שלא שבעה מדמו של עמנו, שפוגעת בנו כאן בכל תחומי חיינו ולוקחת את הארץ הזאת ואת האזור כולו אל התהום".

ג'בארין ציין: "לכן, הבחירות האלה אינן בחירות רגילות. אלה בחירות גורליות לעתידנו כאן, בארצנו, שאין לנו ארץ אחרת מלבדה". לדבריו, "הרשימה המשותפת כיום היא האחדות הרחבה ביותר האפשרית בשורות החברה שלנו, בין מפלגות וזרמים שונים, למען מטרה משותפת. כשאנחנו מאוחדים, אנחנו גדולים וחזקים יותר, ומשקלנו כבד יותר. במצב כזה איש לא יכול להתעלם מאיתנו, ובידינו להפיל את הממשלה הזאת ולהציב את התנאים שלנו בפני כל הרכב פוליטי שיוקם לאחר הבחירות".

"אל תתנו לאיש להטעות אתכם ולומר שהאפשרויות שלנו מוגבלות. אנחנו נשתמש בכל הכלים העומדים לרשותנו הקשיבו לי היטב, בכל הכלים כדי להחליף את הממשלה הזאת. אנחנו נהיה רשת ביטחון, אבל בראש ובראשונה רשת ביטחון לעמנו מול הפשיעה, באמצעות תוכנית ברורה, עם לוח זמנים, תקציב ופיקוח על הביצוע".

"אנחנו יכולים לשנות ולהשפיע, אבל השפעה אינה פירושה ויתור על הכול. השפעה לא יכולה לבוא במחיר של הצבעה בעד תקציבי מלחמה והתנחלויות, ולא במחיר של קבלת חוק הלאום והנצחת העליונות היהודית. היא גם לא יכולה לבוא במחיר של הנמכת הקול שלנו ושתיקה מול ההשמדה בעזה, מול הטיהור האתני בגדה המערבית, מול הפשיטות על מסגד אל-אקצא והפגיעה במתפללים".

"הבחירות האלה הן ההזדמנות שלנו לחזק את קולנו, להגדיל את הייצוג שלנו ולהבטיח את נוכחותנו. האחדות שלנו ברשימה המשותפת היא כוח, ואתם אלה שיצרתם את הכוח הזה. המשוואה כיום ברורה: רשימה משותפת גדולה יותר כוח גדול יותר, השפעה גדולה יותר. ביחד, אנחנו יכולים".