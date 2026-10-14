מפלגת "הדמוקרטים" ערכה אמש (יום רביעי) כנס בהשתתפות מאות בני אדם בנהריה, שאליו הגיעו בין השאר יו"ר המפלגה יאיר גולן וחברי הכנסת נעמה לזימי, גלעד קריב ואפרת רייטן. לטענת המפלגה, אל הכנס הגיעו גם פעילי "עוצמה יהודית" יחד עם מספר 8 ברשימה, צחי אליהו. חלקם, נטען, השליכו אבנים לעבר המשתתפים בכנס, שאחד מהם נפגע בראשו.

המהומה בנהריה





פצוע בכנס הדמוקרטים

אליהו עצמו התעמת עם פעילי "הדמוקרטים" במקום, ולבסוף פונה מהכנס על-ידי מאבטחים. אחד הפעילים של הדמוקרטים נלקח לתשאול בתחנת המשטרה לאחר שאליהו טען כי בעט בו כשנכנס לכנס הפוליטי. מלבדו, לא היו עצורים או מעוכבים באירוע. אבנים הושלכו גם בעת נאומה של ח"כ רייטן, שקראה על הבמה לשוטרים ולאנשי משמר הכנסת "לקחת את הדברים אלה ברצינות".

לפי "הדמוקרטים", המתנגדים לכנס צעקו בין השאר "גרמנים לגרמניה", "שמאלנים בוגדים" וקריאות נוספות. "אחד הרגעים הכואבים של הערב היה כאשר עלתה לבמה רחלי שדה, אמו של סיון שדה ז"ל", נמסר מהמפלגה. "סיון היה צעיר בן 18 מקיבוץ כפר מסריק, שנהרג מפגיעת רקטה במטח ששוגר מלבנון בעת שעבד בשדות הקיבוץ. דבריה של רחלי המחישו יותר מכל את המחיר הכבד והמדמם שמשלמים תושבי קו העימות, ואת הדחיפות העליונה בהחזרת הביטחון ושיקום חבל הארץ הצפוני. המתפרעים המשיכו לצעוק ולהפריע גם במהלך דבריה של האם השכולה".

במפלגה הוסיפו כי "הפסקנו לפחד. הבושה של חברי עוצמה יהודית לשבש את דבריהם של הוריו של סיון ז"ל במהלך הכנס, תישאר איתם לדיראון עולם".