בהודעת מפלגתו, איזנקוט לקח קרדיט על סידור הגוש ואמר כי "פעל במגוון דרכים לארגון מיטבי של מחנה השינוי והתקווה. התייצבות המחנה על ארבע מפלגות, יצרה לשמחתנו יכולת חתימה הדדית ופנימית על הסכמי עודפים, זאת כלקח ממערכות הבחירות הקודמות".

בהודעת מפלגתו, איזנקוט לקח קרדיט על סידור הגוש ואמר כי "פעל במגוון דרכים לארגון מיטבי של מחנה השינוי והתקווה. התייצבות המחנה על ארבע מפלגות, יצרה לשמחתנו יכולת חתימה הדדית ופנימית על הסכמי עודפים, זאת כלקח ממערכות הבחירות הקודמות".

בהודעת מפלגתו, איזנקוט לקח קרדיט על סידור הגוש ואמר כי "פעל במגוון דרכים לארגון מיטבי של מחנה השינוי והתקווה. התייצבות המחנה על ארבע מפלגות, יצרה לשמחתנו יכולת חתימה הדדית ופנימית על הסכמי עודפים, זאת כלקח ממערכות הבחירות הקודמות".

בשולי ההודעה עדכנו על הסכם העודפים עם הדמוקרטים. "אנו מברכים על ההסכם של מפלגות ביחד וישראל ביתנו", נמסר. ממפלגתו של יאיר גולן נמסר: "אנחנו מברכים על הסכם העודפים עם מפלגת ישר! ועל שיתוף הפעולה במחנה השינוי כולו. בבחירות הקרובות המטרה ברורה: למנוע אובדן קולות, למקסם את כוחו של המחנה ולהחליף את ממשלת מחדל 7 באוקטובר".

בשולי ההודעה עדכנו על הסכם העודפים עם הדמוקרטים. "אנו מברכים על ההסכם של מפלגות ביחד וישראל ביתנו", נמסר. ממפלגתו של יאיר גולן נמסר: "אנחנו מברכים על הסכם העודפים עם מפלגת ישר! ועל שיתוף הפעולה במחנה השינוי כולו. בבחירות הקרובות המטרה ברורה: למנוע אובדן קולות, למקסם את כוחו של המחנה ולהחליף את ממשלת מחדל 7 באוקטובר".

בשולי ההודעה עדכנו על הסכם העודפים עם הדמוקרטים. "אנו מברכים על ההסכם של מפלגות ביחד וישראל ביתנו", נמסר. ממפלגתו של יאיר גולן נמסר: "אנחנו מברכים על הסכם העודפים עם מפלגת ישר! ועל שיתוף הפעולה במחנה השינוי כולו. בבחירות הקרובות המטרה ברורה: למנוע אובדן קולות, למקסם את כוחו של המחנה ולהחליף את ממשלת מחדל 7 באוקטובר".

בינתיים, בגוש תומכי ראש הממשלה בנימין נתניהו, יו"ר הליכוד במלכוד. ייתכן שייאלץ לחתום על הסכם עם מפלגת "עמך ישראל" של עופר וינטר, למרות שבמפלגה מתקיימים דיונים מעוררי מחלוקת על אופן ההתנהלות מול וינטר, שמתנדנד סביב אחוז החסימה במרבית הסקרים.

בינתיים, בגוש תומכי ראש הממשלה בנימין נתניהו, יו"ר הליכוד במלכוד. ייתכן שייאלץ לחתום על הסכם עם מפלגת "עמך ישראל" של עופר וינטר, למרות שבמפלגה מתקיימים דיונים מעוררי מחלוקת על אופן ההתנהלות מול וינטר, שמתנדנד סביב אחוז החסימה במרבית הסקרים.

בינתיים, בגוש תומכי ראש הממשלה בנימין נתניהו, יו"ר הליכוד במלכוד. ייתכן שייאלץ לחתום על הסכם עם מפלגת "עמך ישראל" של עופר וינטר, למרות שבמפלגה מתקיימים דיונים מעוררי מחלוקת על אופן ההתנהלות מול וינטר, שמתנדנד סביב אחוז החסימה במרבית הסקרים.

יו"ר הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בתגובה להסכם העודפים של איזנקוט וגולן כי "‏במשך חודשים ארוכים אני מתריע שאנשי ימין שיצביעו לגדי איזנקוט יקבלו את יאיר גולן כשר הביטחון ושותף בכיר בממשלתו. עכשיו זה סוכם באופן רשמי. עם חתימת הסכם העודפים ביניהם, ברור לכל שהם יקימו ממשלת שמאל מסוכנת".

יו"ר הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בתגובה להסכם העודפים של איזנקוט וגולן כי "‏במשך חודשים ארוכים אני מתריע שאנשי ימין שיצביעו לגדי איזנקוט יקבלו את יאיר גולן כשר הביטחון ושותף בכיר בממשלתו. עכשיו זה סוכם באופן רשמי. עם חתימת הסכם העודפים ביניהם, ברור לכל שהם יקימו ממשלת שמאל מסוכנת".

יו"ר הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בתגובה להסכם העודפים של איזנקוט וגולן כי "‏במשך חודשים ארוכים אני מתריע שאנשי ימין שיצביעו לגדי איזנקוט יקבלו את יאיר גולן כשר הביטחון ושותף בכיר בממשלתו. עכשיו זה סוכם באופן רשמי. עם חתימת הסכם העודפים ביניהם, ברור לכל שהם יקימו ממשלת שמאל מסוכנת".