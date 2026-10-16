שיעור ההצבעה בנציגויות ישראל בחו"ל, שהסתיימה הבוקר (שישי) ב-99 נציגויות, עומד על 86.7%. מתוך 4,863 בעלי זכות הצבעה, מימשו את זכותם 4,218 מצביעים.

מדובר בשיעור הצבעה גבוה מזה שנרשם בבחירות לכנסת ה-25, שנערכו בנובמבר 2022, אז עמד שיעור ההצבעה על 69.6% - כלומר עלייה של 17.1%.

שגריר ישראל בניו זילנד אלון רוט שניר מצביע בקלפי בוולינגטון

רק אתמול יצא לדרך, כמסורת רבת שנים, הליך ההצבעה בנציגויות ישראל בחו"ל, 12 ימים לפני מועד הבחירות הכלליות בישראל. שליחי מדינת ישראל בחו״ל ובני משפחותיהם הזכאים יכלו להצביע ולממש את זכות הבחירה ב-101 קלפיות שהוצבו ב-99 נציגויות ישראל ברחבי העולם.

לא מדובר רק בדיפלומטים: המערך שמפעילים משרד החוץ וועדת הבחירות המרכזית מאפשר את הצבעתם של עובדי הנציגויות, שליחי משרדי הממשלה והנספחויות השונות המשרתים את המדינה מעבר לים, וכן בני משפחותיהם הזכאים לכך.

ההצבעה נפתחה, בשל הפרשי השעות, בשגרירות ישראל בוולינגטון שבניו זילנד, כבר ב-14 באוקטובר בשעה 23:00 לפי שעון ישראל - ולאחר מכן בשגרירות ישראל בסובה שבפיג'י, הנציגות הישראלית החדשה ביותר, בשעה 0:01 לפי שעון ישראל.