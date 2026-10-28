המסקנה המתבקשת מ התוצאות הכמעט-סופיות של בחירות 2026 היא אחת: אין הכרעה - וכדי שתקום ממשלה אחרי הבחירות לכנסת ה-26, מישהו יצטרך להפר הבטחה אחת או יותר.

כרגע, וכנראה גם אחרי ספירת המעטפות הכפולות, אף גוש לא קרוב להרכיב בכוחות עצמו ממשלת 61 מנדטים יציבה. מבלי להסתמך על המפלגות הערביות שזכו להישג שיא של 19 מנדטים, גוש השינוי אפילו רחוק מאוד מהקמת ממשלה שתחליף את ראש הממשלה בנימין נתניהו.

הרצוג מגיב על התוצאות, היום ( צילום: דוברות בית הנשיא )





גלריה ראשי המפלגות ( צילום: shutterstock, שלו שלום, אלעד מלכה, דוברות הרשימה המשותפת, ריאן פרויס, אלכס קולומויסקי, Oliver CONTRERAS/AFP )

האם בכל זאת, כשהתוצאות המסתמנות מסמנות יתרון קל לגוש נתניהו על פני גוש השינוי שבראשו עומד גדי איזנקוט, יש מוצא מבחירות חוזרות? ובכן, כן, אבל בכל תרחיש שכזה השחקנים הפוליטיים משני הצדדים ייאלצו להפר כאמור מספר הבטחות בחירות. אלו, על בסיס תוצאות האמת שהפתיעו את הסוקרים, התרחישים האפשריים להקמת ממשלה:

ממשלת אחדות תחת נתניהו

לנוכח תוצאות הבחירות, זה הפך להיות אחד התרחישים הסבירים ביותר, אבל גם זה שידרוש הכי הרבה הפרות של הבטחות מכל צדדי המפה הפוליטית. בתרחיש כזה, נתניהו עשוי להפר את ההבטחה שלו לממשלה עם כל מפלגות הקואליציה, הבטחה עליה חזר מספר פעמים בשבועות האחרונים. ומנגד, גדי איזנקוט, נפתלי בנט ואביגדור ליברמן, שהם השותפים הפוטנציאליים בממשלה כזו, יפרו את ההבטחה שלהם לבוחרים שלא לשבת עם נתניהו - שסיים כמפלגה הגדולה בפער גדול.

ב-ynet נחשף עוד לפני הבחירות כי זהו התרחיש שאליו שאף נשיא המדינה יצחק הרצוג מלכתחילה, והיום הוא התייחס לראשונה לתוצאות המסתמנות ואמר כי צריך "לעשות הכול" כדי לא לחזור לעוד מערכת בחירות - רמז נוסף לניסיון שלו לכפות ממשלת אחדות בצל הפלונטר הפוליטי.

נתניהו, טראמפ, איזנקוט ( צילום: Jack GUEZ / AFP, REUTERS/Amir Cohen, AP Photo/Mark Schiefelbein )

גם ידידנו מעבר לים, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שלא התבייש להתערב בבחירות בישראל לפני 27 באוקטובר, עשוי להתערב אחריהן לטובת מימוש התרחיש הזה, שיאפשר לו לקדם בקלות יתרה יותר מהלכים מדיניים כגון הרחבת הסכמי אברהם.

ממשלת אחדות עם רוטציה, כשנתניהו ראשון

ספק אם לנוכח הניצחון הכפול של נתניהו בבחירות - גם בקרב על ראשות המפלגה הגדולה וגם בקרב על ראשות הגוש הגדול יותר (ללא המפלגות הערביות) - הוא יסכים לרוטציה, אך אין לשלול זאת על הסף.

גם בתרחיש כזה יפרו ראשי גוש השינוי את ההבטחה לבוחר, שכן הם התחייבו שלא לשבת תחת נתניהו. חלקם אף טענו כי נתניהו לא ראוי לכהן אפילו כשר אחרי מחדל 7 באוקטובר - ולכן לא יסכימו שייקח חלק באף ממשלה, גם אם לא יעמוד בראשה.

ממשלת נתניהו עם עריקים מגוש השינוי

בתרחיש כזה מי שיפרו את ההבטחה לבוחר הם חברי גוש השינוי שיבחרו להצטרף לממשלה כזו. כזכור, כל ראשי גוש השינוי וכנראה שגם חברי ארבע המפלגות השונות הבטיחו שלא ישבו תחת נתניהו. מרביתם אף התחייבו שלא לשתף פעולה עם המפלגות החרדיות, שהן לפחות מסורתית שותפות טבעיות של נתניהו.

"לעשות הכול כדי לא לחזור לעוד בחירות". הרצוג ( צילום: AP Photo/Ohad Zwigenberg )

עוד לפני הבחירות פורסם ב-ynet כי במקרה שנתניהו יהיה קרוב יותר ל-61 מנדטים, כפי שמסתמן, בונים בליכוד על אפשרות של עריקים - בעיקר מישר! - וכפי שנחשף אף הקימו צוות מיוחד במטרה להעביר ח"כים ממפלגתו של גדי איזנקוט לגוש נתניהו לאחר הבחירות.

ממשלת מיעוט זמנית או ממשלת מעבר בראשות איזנקוט

בתרחיש כזה יפרו את הבטחתם כל ראשי גוש השינוי מלבד יאיר גולן, שאמר לאורך הקמפיין כי הערבים הם שותפים לגיטימיים בממשלה עתידית, וגם אמש בכירים במפלגתו אמרו כי "צריך לגלות אומץ פוליטי" ולשבת עם רע"מ.

גם איזנקוט, נציין, לא שלל את האפשרות לעשות מהלך כזה במהלך קמפיין הבחירות, בעיקר כאשר נשאל על רע"מ, אך הוא נתקל בהתנגדות מצד שותפיו המרכזיים בגוש - נפתלי בנט ואביגדור ליברמן. נדגיש כי ידוע כי בכל שלוש המפלגות - ישר!, ביחד וישראל ביתנו - יש גורמים שמתנגדים לאפשרות הזו מכל וכל.

טרף את הקלפים. יוסף ג'בארין, יו"ר הרשימה המשותפת ( צילום: אלעד גרשגורן )

בינתיים, בהצהרות שונות לאורך היממה האחרונה המפלגות הערביות לא שללו את האפשרות ואמרו כי יסייעו להפלת נתניהו, שכבר פתח בקמפיין דה-לגיטימציה נגד המפלגות הערביות, ואף טען כי הן "גנבו את הבחירות בישראל" בצל ההישג האדיר שלהן.

עם זאת, יש אפשרות שגוש השינוי, יחד עם המפלגות הערביות, יפעל להשתלט על הכנסת. כלומר, להחליף את יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ולקדם ועדת חקירה ממלכתית לחקר טבח 7 באוקטובר לכל הפחות. ייתכן שבמקרה שכזה, הכנסת תתפזר מיד לאחר אותם המהלכים - וישראל תלך לעוד מערכת בחירות.

בחירות חוזרות

בהמשך ישיר, נלך לתרחיש שהיה נראה הסביר ביותר לפני 27 באוקטובר: בחירות חוזרות. אם אף אחד לא יפר את ההבטחות הרבות ששמענו לאורך החודשים האחרונים - ישראל שנמצאת שוב בפלונטר פוליטי עשויה למצוא את עצמה הולכת לקלפי פעם נוספת תוך חודשים ספורים.