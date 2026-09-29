בכיכר החטופים בתל אביב ממשיכה לפעול "סוכת המחדל", מיזם מחאה של בני משפחות של חללים חטופים ושל שורדי שבי. הערב (שלישי) הגיע לכיכר יו"ר ביחד וראש הממשלה נפתלי בנט.
בנט פנה לנוכחים ואמר: "נתניהו מזהיר עכשיו שהאויבים שלנו מתכננים לתקוף אותנו אבל כל עוד ההוא ממשיך לעודד השתמטות המונית ולהקריס את צה"ל מי בדיוק ילחם באויב? אני משמיע כאן היום אזהרה ביטחונית אסטרטגית חמורה: צה"ל עומד בפני קריסה. אין לנו מספיק חיילים, פשוט אין לנו מספיק חיילים כדי להעניק ביטחון לאזרחי ישראל - כדי להתמודד עם כל האיומים שנתניהו מדבר עליהם".
לדברי ראש הממשלה לשעבר: "הרמטכ"ל כבר הניף עשרה דגלים אדומים שחסרים לו עשרות אלפי חיילים אבל נתניהו, דרעי וסמוטריץ' מתעלמים מכל האזהרות ומפרקים את צה"ל. אני יורד לשטח מדבר עם קצינים לוחמים והם מדווחים לי שהמחסור בחיילים עולה לנו בחיי חיילים. הם מספרים שחיילים נפצעים ונהרגים מרחפנים כי חסרים תצפיות וצלפים שיגנו על החיילים. סבבים ארוכים כל כך שוחקים את החיילים ופוגעים בדריכות המבצעית שלהם. גם זה עולה לנו בנפגעים. בזמן לחימה החיילים נאלצים לנטוש עמדות כי אין מספיק חיילים להחזיק את העמדות שהם כבר כבשו ואז הם צריכים לכבוש פעם שניה שלישית ורביעית את אותן עמדות וזה בגלל ההשתמטות שאין לנו מספיק חיילים".
בנט המשיך ואמר: "מול ממשלת 'נמות ולא נתגייס', החיילים שלנו זועקים 'אנחנו נמות אם לא תתגייסו'. אנחנו חייבים תגבורת. הבנים שלנו חייבים תגבורת. אני מזהיר היום שאם לא נגייס חרדים בקדנציה הקרובה, צה"ל פשוט יקרוס. נתניהו ודרעי כבר אומרים לנו שהם מתכוונים להמשיך בהשתמטות ולהעביר עוד עשרות מיליארדי שקלים למשתמטים בממשלה הבאה. לכן אני קורא פה ואומר לאזרחי ישראל 'מי שמצביע לקואליציית ההשתמטות מצביע באופן ישיר נגד חיילי צה"ל, נגד הבנים שלנו, נגד המילואימניקים שלנו. אנחנו נגייס את כולם, נעצור את הכסף למשתמטים ונחזק את צה"ל. על זה הבחירות, ועל זה תקום או תיפול מדינת ישראל".