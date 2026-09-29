לדברי ראש הממשלה לשעבר: "הרמטכ"ל כבר הניף עשרה דגלים אדומים שחסרים לו עשרות אלפי חיילים אבל נתניהו, דרעי וסמוטריץ' מתעלמים מכל האזהרות ומפרקים את צה"ל.

אני יורד לשטח מדבר עם קצינים לוחמים והם מדווחים לי שהמחסור בחיילים עולה לנו בחיי חיילים. הם מספרים שחיילים נפצעים ונהרגים מרחפנים כי חסרים תצפיות וצלפים שיגנו על החיילים. סבבים ארוכים כל כך שוחקים את החיילים ופוגעים בדריכות המבצעית שלהם. גם זה עולה לנו בנפגעים.