שבוע אחרי ש הכריז שוב שיתמודד "עד הסוף" ושבוע לפני בחירות - יו"ר כחול לבן הכריז: "לא אתמודד בבחירות הקרובות". לקראת מסיבת העיתונאים שיקיים הערב (שני), מסר גנץ: "אמשיך להיאבק למען אחדות. זה הפתרון היחיד שימנע אסון נוסף וישמור על ישראל מול כל האתגרים מבית ומחוץ". הוא ימסור בשעה 20:00 הצהרה לתקשורת בעקבות החלטתו, וישיב על שאלות.

גלריה לא יתמודד. בני גנץ ( צילום: יריב כץ )

גנץ התלבט במשך תקופה ארוכה אם לפרוש, אולם הצוות המקצועי שלו דחף אותו להמשיך בהתמודדות וגם הראה לו סקרים שלפיהם למסר שלו יש פוטנציאל, אם הוא יתמודד עד הסוף. בסקרים שפורסמו בכל אמצעי התקשורת המרכזיים מפלגתו של גנץ לא עברה את אחוז החסימה באופן עקבי.

פרט לכך, בתוך מפלגת כחול לבן היתה מחלוקת, אם להמשיך עד הסוף גם במחיר של פגיעה בגוש השינוי. מי שהתנגד להתמודדות עד הסוף היה ח״כ אלון שוסטר שאמר בשיחות סגורות: "אסור לנו לשרוף קולות סתם".

מקורב מאוד לגנץ אמר: "ההחלטה התקבלה היום כי מחר החיילים מתחילים להצביע, והוא לא רצה לבזבז סתם קולות של חיילים שרצו להצביע לו. לבסוף הוא קיבל את ההחלטה המתבקשת כי הוא הבין שבעת הזו אין טעם לרוץ". מי שעשויה להרוויח מהפרישה של גנץ היא מפלגתו של יועז הנדל, בשל החפיפה שיש בין מצביעי שתי המפלגות. מדובר על מצביעים שלא רואים בעצמם כמשתייכים לאף אחד מהגושים.

התגובות לפרישה, והלחץ על וינטר

יו״ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט, שהיה בעבר שותפו הפוליטי של גנץ, מסר: "אני מודה לחברי, רא״ל (במיל׳) בני גנץ, על החלטתו הנכונה והאחראית לפרוש מהתמודדות בבחירות הגורליות מאז קום המדינה. אני מודה על תרומתו ארוכת השנים לביטחון ישראל ובטוח שימשיך לתרום לחברה הישראלית גם בהמשך". נציין כי גנץ קיבל את ההחלטה לפרוש מבלי שקיים שיחה עם איזנקוט.

שביעות רצון בגוש השינוי. איזנקוט וגולן ( צילום: אלכס קולומויסקי, Jack GUEZ/AFP )

יו״ר הדמוקרטים יאיר גולן מסר: "‏גנץ קיבל החלטה אחראית ונכונה. בשעה גורלית לעתידה של ישראל, האחריות המשותפת היא להבטיח את ניצחון גוש השינוי. הדמוקרטים מחויבים לשינוי ולתיקון אמיתי, ולישראל יהודית, דמוקרטית, ליברלית, חזקה ובטוחה. זו הדרך שנוביל גם בממשלה הבאה".

יו"ר הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ שעד לא מזמן התנדנד גם הוא סביב אחוז החסימה, ניצל את פרישת גנץ לעקוץ את מפלגתו של עופר וינטר וכתב ברשת X: "כעת, לאחר הפרישה, השמאל מאורגן למופת באופן ששום קול אצלו לא ילך לאיבוד. לעומת זאת, בימין יש הפעם חוסר אחריות מוחלט מצד עופר וינטר ויתר רסיסי המפלגות שלא מתקרבות לאחוז החסימה שמתעקשים לזרוק קולות לפח ולסכן את מדינת ישראל בשלטון שמאל עם תומכי טרור שיביא עלינו אסון".

גם שר התקשורת שלמה קרעי מהליכוד, המשיך באותו הקו ותקף את וינטר, כשכתב: "גנץ מגלה אחריות כלפי החברים שלו בשמאל כדי לא לאבד אף קול. הגיע הזמן שגם בימין יתעשתו. אם וינטר יפרוש, אוריד בפניו את הכובע".

רק לפני שבוע בוועידת "האנשים של המדינה" של ynet ו"ידיעות אחרונות" הצהיר גנץ כי "לא משנה מה קורה, אני נכנס כי צריך להציל את המדינה. אני רץ עד הסוף. אנחנו ניצבים מול האתגרים הכי גדולים שישנם, אין אפשרות לפתור אותם בממשלה צרה". גנץ הוסיף אז: "בפעמיים שהלכתי עם נתניהו זה היה למרות שהוא היה שם, לא בגלל. פוליטיקאים נמצאים בפוליטיקה בשביל הכיסא והישבן שלהם - לי אכפת מהמדינה".

בני גנץ בוועידת "האנשים של המדינה" ( צילום: ירון ברנר, טל אזולאי, אורי דוידוביץ )