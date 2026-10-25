ועדת הבחירות המרכזית תפעיל ביום הבחירות מערכת פיקוח ובקרה רב שכבתית, שתלווה את התהליך מרגע זיהוי הבוחר ועד לבדיקות שנערכות אחרי שהקלפיות כבר נסגרו - זאת כדי לשמור על טוהר הבחירות.

גלריה הכנות לבחירות ( צילום: REUTERS/Ronen Zvulun )

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הפיקוח יתחיל כבר בשעות ההצבעה. בכל קלפי יפעל מזכיר ועדת קלפי מטעם הוועדה, לצד חברי ועדה מסיעות שונות ומשקיפים מטעם הרשימות השונות, כך שכל רשימה תשגיח גם על הרשימה המתחרה לה. זהות הבוחר וזכאותו להצביע באותה קלפי ייבדקו, והצבעתו תסומן ברשימת הבוחרים. כל אירוע חריג או הערה יירשם בפרוטוקול.

שכבה נוספת היא מפקחי טוהר הבחירות. המפקחים מטעם הוועדה יעקבו אחר תקינות ההליך, יתעדו וידווחו על חריגות, ויצלמו את ספירת הקולות. הצילום ייעשה לפי הנחיות מסודרות ותוך הקפדה על חשאיות ההצבעה.

עם סגירת הקלפי תתחיל הספירה, והיא תהיה ידנית ותיערך במקום על ידי חברי ועדת הקלפי. כל פתק יוצג לנוכחים וייקרא בקול, ולפחות שני חברי ועדה מסיעות שונות ינהלו רישום נפרד של הקולות. במקביל תיבדק ההתאמה בין מספר המצביעים למספר המעטפות, ויתועדו הקולות הכשרים, הקולות הפסולים וכל אי התאמה.

גם הדרך מהקלפי לוועדה האזורית תהיה תחת פיקוח. חומרי ההצבעה ייארזו וייסגרו לפי הנהלים ויועברו בידי שני בעלי תפקידים, כנגד אישור קבלה. התוצאות ייקלטו על בסיס הפרוטוקולים, והחומר הפיזי יישמר לצורך בדיקה ובקרה בהמשך.

פתקי ההצבעה ( צילום: יובל חן )

מסלול נפרד יתנהל במבצע המעטפות החיצוניות, המכונות גם המעטפות הכפולות, שבהן מצביעים בין היתר חיילים, אסירים, מאושפזים ואנשי סגל דיפלומטי. לפני שהמעטפות ייפתחו, תיבדק זכאותו של כל מצביע, וכן אם הצביע פעם נוספת בקלפי הרגילה שלו או במעטפה חיצונית אחרת. מקרים חשודים ייבדקו אחד אחד.

רק לאחר מכן יופרדו המעטפות הפנימיות מפרטי המצביעים ויעורבבו, כדי לשמור על חשאיות ההצבעה. הספירה תיעשה בוועדות שבהן יושבים נציגי סיעות ומזכיר מטעם ועדת הבחירות, תחת פיקוח מקצועי ומשפטי וכל מבצע המעטפות הכפולות יתנהל במשכן הכנסת.

החוליה האחרונה בשרשרת היא מבצע טוהר הבחירות, שייערך אחרי יום הבחירות ולפני שהתוצאות הסופיות ייקבעו רשמית. צוותים מקצועיים ומשפטיים של הוועדה יעברו על פרוטוקולים, רישומי הצבעה ותוצאות, בין היתר בעקבות תלונות שיוגשו וחריגות שיזוהו. במקרה הצורך ייבדקו חומרי ההצבעה והתיעוד ותיערך ספירה חוזרת. חשדות לעבירות יועברו לטיפול הגורמים המוסמכים.