עם נתוני הצבעה היסטוריים ב בחירות לכנסת ה-26 , נראה כי במגזר הערבי הגיעו היום (שלישי) רבים לממש את זכות ההצבעה שלהם. על פי מדגמי ערוצי הטלוויזיה הרשימה המשותפת ורע"מ קיבלו יחד בין 16 ל-18 מנדטים. בכנסת ה-25 היו לשתי המפלגות 10 מנדטים בלבד.

נכון לשעה 20:00, אחוז ההצבעה הכללי עומד על 74.3%, כאשר ביישובים ערביים רבים בכלל - ובפזורה הבדואית בפרט - נרשמו אחוזי הצבעה גבוהים: בכפר אל-עריאן שבוואדי ערה הצביעו 90.7% מבעלי זכות ההצבעה, בסכנין 83.5%, בכפר קאסם 81.3%, ברהט 79.8%, בכסייפה 78.6%, בביר אל מכסור 77.6%, בטירה 77.5% ובחורה 76.3%.

חגיגות במטה הרשימה המשותפת אחרי פרסום המדגמים ( צילום: עינב חלבי )





גלריה חוגגים את תוצאות המדגמים במטה הרשימה המשותפת ( צילום: AHMAD GHARABLI / AFP )

מצביעים באום אל פחם, הבוקר ( צילום: AHMAD GHARABLI / AFP )

עם זאת, ישנם יישובים ערביים שלפי שעה נתוני ההצבעה בהם נמוכים מהממוצע הארצי: בשפרעם הצביעו 72.5%, באום אל פחם 70.1%, בנצרת 70%, בתל שבע 73% ובטייבה 74.3% - בדומה לממוצע. באשר למגזר הבדואי, בביר הדאג' שבפזורה הצביעו 87.3%, בשבט אבו קרינאת 85.2%, בקבועה 84.2%, ובערערה בנגב 71.3%. ביישוב הבדואי דמיידה שבגליל הצביעו 87.9%, ובשיבלי-אום אל גאנם שלמרגלות הר תבור 74.3%.

בבחירות האחרונות לכנסת ב-2022, לשם השוואה, שיעור ההצבעה ביישובים הערביים היה נמוך בהרבה: בסכנין מימשו אז את זכות ההצבעה 68.4%, בכפר קאסם 66.88%, ברהט 60.6%, בטייבה 57.7%, בשפרעם 51.5%, בחורה 49%, בנצרת 48.3% ובאום אל פחם 38.3% בלבד לעומת 70.1% השנה עד השעה 20:00 - כמעט פי 2. ייתכן שסיבה נוספת לקפיצה בנתונים היא היותו של יו"ר הרשימה המשותפת, פרופ' יוסף ג'בארין, תושב המקום.

ברשימה המשותפת חגגו את תוצאות המדגמים, והיו"ר ג'בארין מסר: "כבר בשטח הרגשנו את זה, ואמרנו שהרשימה המשותפת יכולה להגיע לעשרה מנדטים ואף יותר. גם אני דיברתי על כך. אנחנו אומרים שהתוצאות מבשרות שהצלחנו להשיג את המטרה - רשימה משותפת חזקה, שביד שלה לשנות וביד שלה לא לשבור".

מרבית הציבור הערבי מצביע למפלגות הערביות - הרשימה המשותפת ורע"מ - שעשויות לשחק תפקיד משמעותי בהקמת הממשלה הבאה. לפי המדגמים, מסתמן כי גוש האופוזיציה יזדקק לכוחן של המפלגות הללו כדי לקדם מהלכים נגד גוש נתניהו, דוגמת חוק הנאשם, הדחת יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ואולי גם הקמת ממשלה בהישענות עליהן. מנגד, יו"ר ישר! גדי איזנקוט, שמסתמן כמי שיקבל ראשון את המנדט להקמת הממשלה הבאה, כבר הכריז כי יקים אותה רק בהתבסס על רוב ציוני.

המפלגות הערביות

הרשימה המשותפת היא איחוד של מפלגות חד"ש, תע"ל ובל"ד. בראשות חד"ש עומד יוסף ג'בארין, שהחליף את איימן עודה, יו"ר תע"ל מאז 1995 הוא אחמד טיבי שמכהן בכנסת ברציפות מאז 1999, ואילו בראשות בל"ד עומד סאמי אבו שחאדה - אך הוא לא יהיה בכנסת, לאחר שוועדת הבחירות פסלה אותו מהתמודדות. בדיון בעתירה המליץ העליון לאבו שחאדה לשקול לפרוש באופן שייתר מתן פסק דין, ויו"ר בל"ד עשה זאת.

בשיא כוחה, ב-2020, השיגה הרשימה המשותפת 15 מנדטים – אבל אז כל המפלגות הערביות רצו יחדיו, כולל רע"מ. שנה אחר כך, כשהמשותפת רצה בהרכב זהה לזה של היום, היא השיגה רק שישה מנדטים.

יוסף ג'בארין מצביע בקלפי באום אל פחם ( צילום: ירון שרון )

מנסור עבאס מצביע במרר שבגליל התחתון ( צילום: אפי שריר )

בראשות מפלגת רע"מ עומד מנסור עבאס מאז 2019. המפלגה נחשבת לזרוע פוליטית של הפלג הדרומי של התנועה האיסלאמית. בשתי מערכות הבחירות הקודמות רצה המפלגה ללא שותפות, והשיגה ארבעה מנדטים (ב-2021) וחמישה (ב-2022).