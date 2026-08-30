השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הנחה בדיונים פנימיים של עוצמה יהודית להפסיק להבליט בתקשורת, ברשתות החברתיות ובמסרים את התוכנית שקידם לאבטחת בתי הכלא באמצעות תנינים. טענתו היא כי הבלטת התוכנית פוגעת בקמפיין המפלגה, שכן הציבור תופס את זה כגימיק וכמהלך לא רציני. כך נודע ל-ynet ו"ידיעות אחרונות".
כזכור, בן גביר התפאר בקידום היוזמה המשותפת עם שב"ס לאבטח בתי כלא באמצעות תעלות עם תנינים והתבטא על כך לא פעם בתקופה האחרונה, לרבות אזכורים בתקשורת ובהודעות פומביות ורשמיות לעיתונאים. בהודעה על תחילת החפירות לתנינים בפיילוט סביב כלא קציעות אמר בן גביר כי "מי שחשב שזה גימיק - טעה".
רק בתחילת החודש, ב-4 באוגוסט, הגיע יו"ר עוצמה יהודית עם השרה להגנת הסביבה עידית סילמן לכלא קציעות, שם סיירו וצילמו סרטון לצד התעלות שנועדו לתנינים, ושנחפרו סביב אגף שבו שוהים מחבלי נוחבה. הסרטון צולם לאחר שבית המשפט המחוזי עצר את השימוש בתנינים לאבטחת בתי הכלא בשל עתירה של עמותת "תנו לחיות לחיות", אך אפשר את המשך העבודות של חפירת התעלות והתשתיות בפיילוט בכלא קציעות.
לצד ההנחיה שלא להבליט את התנינים עוסק הקמפיין של בן גביר לא מעט גם בניסיון לקחת קולות מהליכוד ומש"ס. השר לביטחון לאומי אומר לציבור כל העת כי ראש הממשלה בנימין נתניהו עשוי להעדיף את יו"ר ישר! גדי איזנקוט על פני ממשלת ימין, במטרה לשאוב אליו קולות של ליכודניקים.
בשידור חי שקיים בפייסבוק לפני שבועיים חזר בן גביר על המסר: "אם ביבי יחליט שהוא ילך עם איזנקוט זו תהיה טעות לדיראון עולם. אם הוא יעדיף את השמאל-מרכז עלינו, אז ממשלה כמו שהייתה עכשיו - הכול ילך אחורה". בנוסף, מתח יו"ר עוצמה יהודית ביקורת על הליכוד וטען כי המהפכה המשפטית נכשלה: "לצערי מי שהתעסק בזה לא הצליח. אם היו עושים מה שעשיתי במשטרה - את השינויים בבתי הסוהר - אז היינו רואים דברים אחרת".
לשכתו של בן גביר מסרה בתגובה: "השר בן גביר ממשיך להוביל רפורמה היסטורית חסרת תקדים בשירות בתי הסוהר - מהחמרת תנאי המחבלים ועד לשדרוג מערכי האבטחה וההגנה. נמשיך לעסוק בעשייה ביטחונית אמיתית למען ביטחון אזרחי ישראל, ולא בספינים תקשורתיים".