כזכור, בן גביר התפאר בקידום היוזמה המשותפת עם שב"ס לאבטח בתי כלא באמצעות תעלות עם תנינים והתבטא על כך לא פעם בתקופה האחרונה, לרבות אזכורים בתקשורת ובהודעות פומביות ורשמיות לעיתונאים. בהודעה על תחילת החפירות לתנינים בפיילוט סביב כלא קציעות אמר בן גביר כי "מי שחשב שזה גימיק - טעה".

כזכור, בן גביר התפאר בקידום היוזמה המשותפת עם שב"ס לאבטח בתי כלא באמצעות תעלות עם תנינים והתבטא על כך לא פעם בתקופה האחרונה, לרבות אזכורים בתקשורת ובהודעות פומביות ורשמיות לעיתונאים. בהודעה על תחילת החפירות לתנינים בפיילוט סביב כלא קציעות אמר בן גביר כי "מי שחשב שזה גימיק - טעה".

כזכור, בן גביר התפאר בקידום היוזמה המשותפת עם שב"ס לאבטח בתי כלא באמצעות תעלות עם תנינים והתבטא על כך לא פעם בתקופה האחרונה, לרבות אזכורים בתקשורת ובהודעות פומביות ורשמיות לעיתונאים. בהודעה על תחילת החפירות לתנינים בפיילוט סביב כלא קציעות אמר בן גביר כי "מי שחשב שזה גימיק - טעה".

לצד ההנחיה שלא להבליט את התנינים עוסק הקמפיין של בן גביר לא מעט גם בניסיון לקחת קולות מהליכוד ומש"ס. השר לביטחון לאומי אומר לציבור כל העת כי ראש הממשלה בנימין נתניהו עשוי להעדיף את יו"ר ישר! גדי איזנקוט על פני ממשלת ימין, במטרה לשאוב אליו קולות של ליכודניקים.

לצד ההנחיה שלא להבליט את התנינים עוסק הקמפיין של בן גביר לא מעט גם בניסיון לקחת קולות מהליכוד ומש"ס. השר לביטחון לאומי אומר לציבור כל העת כי ראש הממשלה בנימין נתניהו עשוי להעדיף את יו"ר ישר! גדי איזנקוט על פני ממשלת ימין, במטרה לשאוב אליו קולות של ליכודניקים.

לצד ההנחיה שלא להבליט את התנינים עוסק הקמפיין של בן גביר לא מעט גם בניסיון לקחת קולות מהליכוד ומש"ס. השר לביטחון לאומי אומר לציבור כל העת כי ראש הממשלה בנימין נתניהו עשוי להעדיף את יו"ר ישר! גדי איזנקוט על פני ממשלת ימין, במטרה לשאוב אליו קולות של ליכודניקים.