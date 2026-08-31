רגע לפני פתיחת שנת הלימודים, שר החינוך יואב קיש עומד בפני לא מעט אתגרים במערכת החינוך בישראל. המחסור בצוותי הוראה, הצפיפות בכיתות, האלימות בבתי הספר ומצב התלמידים אחרי שלוש שנים של מלחמה מביאים לפתחו ביקורות קשות. עם הבטחה לכהן בתפקיד גם בממשלה הבאה אם נתניהו ינצח - מצפה לו לא מעט עבודה.

גלריה שר החינוך יואב קיש ( צילום: אביגיל עוזי )

כולם שואלים את איזנקוט איך הוא ירכיב ממשלה. אנחנו רוצים לשאול אותך איך נתניהו ירכיב ממשלה?

"הכי חשוב שיהיו לגוש הימין מעל 60 מנדטים. זה הדבר המרכזי".

אבל אתם מאוד רחוקים מהמספר הזה.

"תלוי בסקרים ותלוי למי אתה מאמין. אנחנו חייבים לטפל בנושא פיצול מפלגות וחשש לשריפת קולות בימין. זה האירוע הכי חם עכשיו ואני מאוד מודאג. כי האגו של בן גביר ועופר וינטר יכול לעלות לנו במחיר של יהודה ושומרון".

נתניהו אמר ש"אם איזנקוט מנצח את הבחירות, זו תחילת הסוף של מדינת ישראל". עד כדי כך?

"ראינו את המדיניות שלו בעבר. לו איזנקוט היה מוביל את המלחמה אז היינו עוצרים לפני רפיח והיינו עוצרים לפני החיסולים של סינוואר, נסראללה ובלבנון היינו נשארים עם כוח רדואן על הגבול".

הקרב על הפרוטוקולים

איזנקוט טוען שנתניהו משחק עם הפרוטוקולים, אחרת הוא כבר מזמן היה מסכים להקים ועדת חקירה ממלכתית.

"הייתי נזהר מאוד מלהאשים מישהו שהוא משחק עם הפרוטוקולים. נתניהו ישב מול מבקר המדינה והעביר את כל המידע, ואז בית המשפט חסם את הפרסום של המידע הזה".

זה לא קצת חוסר מודעות להאשים את איזנקוט בחיסול מדינת ישראל כאשר במשמרת של נתניהו קרה האסון הגדול ביותר בתולדותיה?

"האסון הוא אסון גדול מאוד, אני לא בא ואומר אחרת. אבל יכולנו באותה נקודת זמן או לצאת קדימה ולהוביל להישגים ולהפוך למעצמה אזורית או להיות באירוע שמדינת ישראל היא מדינה מוכה, שצבאות האויב יושבים על הגבולות שלה ושהיא למעשה בפני סכנה קיומית. נתניהו שינה את המציאות במזרח התיכון".

האם לדעתך צריך לפסול את רע"מ מלהתמודד לכנסת?

"כל רשימה שלא מסוגלת להגיד על חמאס שהוא ארגון טרור לא צריכה להיות בכנסת ישראל. בוא נשמע את מנסור עבאס אומר שחמאס הוא ארגון טרור".

האם לדעתך צריכה לקום ממשלת אחדות רחבה, אבל בלי הקצוות משני הצדדים, כמו בן גביר וסמוטריץ'?

"קודם כל, אין חרמות יותר. זה חייב להיפסק. ובעניין הזה אני לא מחרים אף אחד כל עוד הוא בעד מדינה יהודית ודמוקרטית וכל עוד הוא מתנגד למדינה פלסטינית".

שאלנו על ממשלה בלי בן גביר ובלי סמוטריץ'.

"אני לא עוסק עכשיו בהרכבת קואליציה, עוד לא התחלנו את הבחירות ואני לא יודע מה יהיה. אני לא מחרים אף אחד, אבל אנחנו חייבים להקים ממשלת ימין חזקה".

למה אתם כל-כך פוחדים מעופר וינטר?

"אני לא פוחד מאף אחד. אני פוחד מדבר אחד, שאירוע מרב מיכאלי יחזור אלינו בשידור חוזר. מיכאלי התנגדה למיזוג עם מרצ בבחירות 2022 והשמאל הפסיד 3 מנדטים. אני חושש שוינטר או בן גביר יהיו מרב מיכאלי של הבחירות שלנו. הם יעברו אבל יפילו את סמוטריץ'. עופר וינטר חייב להתאחד עכשיו כדי שיהיה בוודאות מעל אחוז החסימה. אני לא מבין למה הוא לא מתאחד עם סמוטריץ'. אני לא מבין את האירוע. אסור לנו להסתכן באובדן קולות של הימין, כי זה יכול להיות בפירוש מה שיוביל להקמת ממשלת שמאל".

עופר וינטר ( צילום: שלו שלום )

ישראל נקלעה למשבר חוקתי בישראל בעקבות החלטה של שרים לא לכבד החלטות של בג"ץ. האם גם אתה קורא שלא לכבד החלטות של בג"ץ, בעניין בחירת מבקר המדינה.

"בהחלטת בג"ץ מבקר המדינה, הכנסת אמרה את דברה והכנסת לא תבחר מבקר חדש. האירוע הסתיים".

הוא לא הסתיים. יש החלטה של בג"ץ ומבקר המדינה לא נכנס לתפקידו.

"בג"ץ החליט שהוא פוסל את הבחירה של הכנסת, אבל הכנסת החליטה שהיא לא מתכוונת לקיים בחירות. זו הסיטואציה".

כלומר, אתה תומך בהחלטה שלא לכבד את החלטת בג"ץ?

"הייתה פסילה של המבקר והיא נכנסה לתוקף. אין מבקר. ההחלטה של הכנסת הייתה שלא מקיימים בחירות נוספות, שהיא החלטה סופר לגיטימית ומשדרת גם לבג"ץ שיש גבול להתערבות שלו".

כמה חודשים אחרי תחילת המלחמה, נתניהו פתח בקמפיין ה"ניצחון המוחלט". אנחנו מציינים בקרוב 3 שנים לטבח ה-7 באוקטובר. מה קורה עם זה באמת? איפה הניצחון המוחלט?

"יש אירוע של 0 או 100. אנחנו אכן לא ב-100, אבל אנחנו כבר ב-80 ואולי אפילו יותר מזה. היכולת של חמאס לאיים על ביטחון ישראל ירדה משמעותית. נכון, לא סיימנו את המלאכה, אבל אנחנו עדיין מחויבים להשלים את המשימה ולוודא שחמאס לא יאיים על מדינת ישראל. גם בלבנון: הרחקנו את האיום שהיה על מדינת ישראל, פגענו בכל הארטילריה שהייתה של חיזבאללה וחיסלנו את המנהיגים שלהם. איראן מורתעת מישראל".

"מחסור במורים? בעיקר במרכז"

השנה מציינים 30 שנים לחוק יום חינוך ארוך, שלמרות הציפיות לא הוכיח את עצמו. על כך אומר השר קיש, כי "חד-משמעית צריך לבטל את חוק יום חינוך ארוך ולהשתמש בתקציב לתוכניות אחרות. נבטל את החוק ונאפשר מסגרות של הרשויות המקומיות לשעות אחר הצהריים ולא באמצעות מערכת החינוך".

המחסור במורים היא תופעה שקיימת במערכת כבר 20 שנה. היו לך ארבע שנים לתקן ואנחנו באותו מקום.

"הבעיה קיימת בעיקר במרכז בגלל יוקר המחיה. בחברה הערבית יש עודף במורים ובפריפריה המחסור נמוך. תפקיד המורה הולך להשתנות בעולם הבינה מלאכותית. הידע יינתן בלמידה אישית באמצעות בינה מלאכותית, נצטרך פחות מורים והגידול במורים ירד. המורים יהיו יותר דומיננטיים כמחנכים לזהות ילדים שמתקשים להתמודד עם אתגרים חברתיים ורגשיים".

מערכת החינוך ערוכה לעידן ה-AI?

"אנחנו בהחלט שם ומובילים עולמית במימוש של למידה אישית בבינה מלאכותית. תלמידי כיתות ז'-ח' ילמדו השנה אנגלית באמצעות בינה מלאכותית. מעט מאוד מדינות נמצאות במקום הזה. אנחנו חייבים להוביל. אם עושים טעויות, צריך לתקן ולהמשיך קדימה".

דחפת מאוד לקדם את הזהות היהודית-דמוקרטית. המתנגדים טוענים שמדובר בהדתה.

"לצערי, היה שינוי גדול בין איך שאני גדלתי במערכת החינוך לבין מה שקרה במערכת החינוך. הורה מתל-אביב אמר לי שהבן שלו סיים כיתה ו' בבית ספר יסודי בעיר ולא למד שעה אחת תנ"ך בכל שש השנים. לא האמנתי שזה המצב ובבדיקה הסתבר שזה נכון. החזרתי חובת לימוד תנ"ך, שבילי מורשת, שזה שיעורי המולדת שאנחנו מכירים. אנחנו מעמיקים את נושא הזהות היהודית בתקציבים ייעודיים וביקורים באתרי המורשת, במיוחד לאחר 7 באוקטובר".

בג"ץ הפך את החלטתך למנוע את כניסת פורום המשפחות השכולות הישראלי-פלסטיני לבתי הספר. תכבד את ההחלטה?

"אנחנו נגיש ערעור על ההחלטה ואנחנו בוחנים את הכלים המשפטיים שיש לנו למנוע את כניסתם למערכת החינוך. לא יכול להיות שארגון שמשווה מחבלים שרצחו בדם קר לחיילי צה"ל ייכנס למערכת החינוך. בית המשפט טעה וקיבל החלטה קיצונית שפוגעת בילדי ישראל ואני לא מתכוון לוותר".

תרצה להמשיך לקדנציה נוספת כשר החינוך?

"אני מאוד רוצה".

אם ניפגש בעוד שנה, איזה יעד אתה מתחייב להשיג במערכת החינוך?