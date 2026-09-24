בימים האחרונים הופצה ברשתות החברתיות הקלטה שהודלפה משיחה שהתקיימה ב-2021 בין אלמוג כהן ‑ אז עדיין לא חבר כנסת ‑ לבין פעיל פוליטי אחר. הימים היו ימי המו"מ הסוערים שלפני הקמת ממשלת בנט-לפיד, וכהן מצהיר שם שבאותה תקופה ניהל הליכוד מגעים לגיבוש קואליציה לא רק עם רע"מ של מנסור עבאס, אלא גם עם הרשימה המשותפת.

בהקלטה הוא נשמע אומר: "איתמר ובצלאל (בן גביר וסמוטריץ', י"ק) סירבו לתפקידים בכירים מאוד בתמורה שהמשותפת תתמוך, או ישיבה עם המשותפת. שלא יחרטטו ויחשבו שכולם מטומטמים. זאת אחת הבעיות של הליכודניקים. הם לא שואלים שאלות קשות, לא מקשים קושיות, הולכים שולל. הם הראשונים שהכשירו אותם. לפני זה אף אחד לא העז לדבר עם מנסור עבאס. בחיים".

גלריה אלמוג כהן, השבוע. "אני מגיע מאופקים, שהיא עיר ליכודית. המפלגה לא זרה לי. אני מרגיש שם בבית" ( צילום: הרצל יוסף )

ההקלטה הזאת מקבלת כעת משנה תוקף כפול: ראשית משום שמעמד המפלגות הערביות חזר לראש סדר היום הפוליטי בישראל, ושנית משום שח"כ כהן עזב מאז את עוצמה יהודית, נכנס למקום ה-13 ברשימת הליכוד לכנסת הבאה, ואמור ליהנות מהקולות של אותם ליכודניקים שלשיטתו לא שואלים שאלות ומולכים שולל. השבוע, כשהוא מתבקש להתייחס לעניין, הוא מדלג מעליו בעדינות: "זו הקלטה מלפני חמש שנים. אם מישהו אצלנו היה הולך עם מנסור עבאס הייתי שם אותו על הגריל. אני לא זז מהמצפן המוסרי שלי".

אבל אתה טוען שם שלא היה מדובר רק במו"מ עם עבאס, אלא גם עם הרשימה המשותפת. "במבחן התוצאה מי שישבו איתם היו אביגדור ליברמן ונפתלי בנט. אני חוזר: גם אם מישהו אחר היה יושב איתם הייתי שם גם אותו על הגריל".

הגעת גבוה בפריימריז של הליכוד. איך מישהו שבא מבחוץ פיצח את הנוסחה להגיע ללב של המתפקדים? "אני מגיע מאופקים, שהיא עיר ליכודית. הליכוד היא לא מפלגה זרה לי. אני מרגיש שם בבית. אני לא חושב שהצלחתי לפצח לב של אף אחד. הם מרגישים שאני חלק מהם כי אני משרת אותם, משמיע את קולם ולוחם את מלחמתם".

הצניעות הזאת לא מתאימה לך. לפחות תסכים איתי שהיית הפתעת הפריימריז האלה. "נכון. אחד מוותיקי המפלגה אמר לי: 'מעולם לא היה אירוע כזה בליכוד'. אני שמח, אבל הרגליים צריכות להישאר על הקרקע. אנחנו בסך הכל משרתי ציבור".

הצלחת לעקוף לא מעט ח"כים ושרים בכירים, כמו עמיחי שיקלי, דוד אמסלם, שלמה קרעי ואחרים. "ההישג שלי באמת פנומנלי. הוא הגיע בעיקר בזכות תמהיל בין בוחרים חופשיים לבין דילים שהוכנסתי אליהם שלא מיוזמתי. כן, כן. לא עשיתי דילים. פריימריז הם בסוף סוג של סחר מכר, אבל לי לא היה במה לסחור כי לא יכולתי לעשות מפקד".

הרחובות בטוחים יותר?

אם תקום שוב ממשלת ימין, כהן מכוון למשרד לביטחון לאומי, תיק שבו מחזיק כרגע הבוס הקודם שלו, יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר. כהן לא אומר את זה בפה מלא, אבל קשה להחמיץ את העובדה שגם הוא חושב שבארבע השנים האחרונות המשילות התרופפה והפשיעה גאתה. "אני לא מחלק את עור הדוב לפני שצדנו אותו", הוא אומר. "קודם כל צריך שמחנה הימין ינצח בבחירות. כמובן שהאזורים הטבעיים שלי קשורים לתחומי ביטחון, הנגב והגליל".

אבל המשרד לביטחון לאומי מעניין אותך. יש לך את הכישורים? "אני מגיע עם ניסיון מוכח בתחום. שירתי 11 שנים ביס"מ וביחידת הסוכנים וראיתי את כל סוגי הפשיעה בישראל. אני מתכוון להוביל רפורמות חשובות עם התיק הזה או בלעדיו. לגבי הכישורים, אני משתדל לא לטפוח לעצמי על השכם. אבל התשובה לשאלתך היא כן".

"ההבדלים האידיאולוגיים בין מפלגות הגוש הצטמצמו". ח"כ איתמר בן גביר ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

בן גביר סיפק את הסחורה בעניין ביטחון הפנים והמשילות? "אני לא במקום של לחלק ציונים. האזרח הוא זה שישפוט. האם האזרחים היום מרגישים שהרחוב שלהם שקט יותר? אם כן, אז כנראה שהוא הצליח. אם לא - אז לא".

יכול להיות שהתיק הזה יתפנה. בן גביר אמר השבוע שהוא ידרוש את משרדי הביטחון והמשפטים. "לבוא בדרישות לפני שניצחנו זה כמו לצעוק 'יש' לפני שהבקעת שער. זה לא במקום. זה מכניס את המחנה שלנו לשאננות ואדישות. מעבר לזה, אני חושב שהליכוד חייב לשמור את תיקי הליבה תחתיו כדי להמשיך ולהנהיג את מדינת ישראל".

עזבת את עוצמה יהודית ועברת לליכוד. יש בכלל הבדל אידיאולוגי בין המפלגות? "הגיע הזמן לפוצץ את הבלוף הזה. לא עזבתי את עוצמה יהודית. העיפו אותי משם אחרי שהצבעתי בעד תקציב המדינה בדצמבר 2024. זרקו אותי אפילו מקבוצות הווטסאפ של המפלגה. הם אפילו התהדרו בזה והוציאו לעיתונות צילומי מסך של זה. ברמה האידיאולוגית, אחרי 7 באוקטובר רוב עם ישראל רואה את רוב הדברים עין בעין. ההבדלים האידיאולוגיים בין מפלגות הגוש הצטמצמו. כשהמחבלים הגיעו לאופקים ולעוטף הם ראו גם בקיבוצניקים מתנחלים. ככה הם קראו להם".

היה גם מעבר הפוך ‑ טלי גוטליב עזבה את הליכוד כדי להיות מספר 2 של בן גביר. "היא חברה שלי ואני מאוד מכבד אותה. אבל הניסיון של מפלגות כאלה ואחרות לאתגר אותנו (את הליכוד, י"ק) מימין הוא ציני ופוגע באינטליגנציה של המצביעים. בכל מקרה אני מאחל לה המון בהצלחה".

בין שלל הספקולציות, עלתה אפשרות של ממשלת אחדות בין המפלגות הגדולות משני הגושים, תוך ויתור על הסמנים הקיצוניים ‑ למשל עוצמה יהודית. אתה בעד? "זה לא יכול לבוא על חשבון השותפים שלנו כרגע. אנחנו אנשי ימין, אנשי המחנה הלאומי והאמוני. מי שרוצה להיכנס בתנאים שלנו מוזמן. אבל בטח לא על חשבוננו".

ליל הקונספציה

לאורך שלוש שנים מקפיד כהן על נרטיב חד-צדדי מובהק המנקה את נתניהו מאחריות ל-7 באוקטובר, ומטיל את התיק על גורמי הביטחון. הוא אפילו רומז, לפעמים בבוטות, לכוונת זדון. לזכותו ייאמר שבניגוד לפוליטיקאים שקפאו, נעלמו או איבדו עשתונות, הוא לקח באותו בוקר את נשקו ויצא להילחם ברחובות אופקים. האם באותו בוקר, כשהכדורים שורקים מסביב, עלה בדעתו שראש הפירמידה יכול להמשיך בתפקיד אחרי מחדל כזה? "לא התחבטתי בעניין וממילא לא היה זמן להתעסק בזה", הוא אומר. "אני לא דף מסרים מהלך, אבל מי שבלילה הסתיר מידע מנתניהו, למעשה פטר אותו מאחריות בבוקר. נתניהו הרי לא נביא". אפשר להתווכח על זה כי מידע כן עבר בלילה ללשכה. ובכל מקרה אין ספק שהיה מחדל ביטחוני ומודיעיני. השאלה היא הקונספציה: מי חשב שחמאס הוא נכס? מי העביר לו כספים? "כבר במאי 2023 פתחתי לשכה פרלמנטרית בשדרות ודרשתי להכות בחמאס. אמרתי שפה יישחטו ילדים. בתקשורת קראו לי פרובוקטיבי והזוי. בלילה לפני הטבח הסימנים המעידים אמרו מלחמה. השתמשתי בחסינות שלי וחשפתי מקור שהעביר מידע לפנות בוקר על התכנסות של נוח'בות במסגדים ברצועה. אין קונספציה שיכולה לפרש את זה אחרת מלבד מלחמה".

"אני לא דף מסרים". בנימין נתניהו ( צילום: Amir Levy/Getty Images )

אז ראש הממשלה פטור מאחריות? "יש אחריות לדרג המדיני, אבל התקלה הייתה שהסתירו ממנו מידע ולא איפשרו לו לקבל החלטות. מה ציפית, שנתניהו וגלנט יתעוררו באמצע הלילה מעצמם ויודיעו שחודרים לנו למדינה? יש דרג מקצועי שאמור לעדכן את הדרג המדיני".

עם יד על הלב, אם היה מדובר בראש ממשלה אחר, לא היית קורא לו להתפטר במקום? "אם לא עידכנו אותו, במה אני יכול להאשים אותו?"

ב-7 באוקטובר אתה נלחמת באופקים ויאיר גולן באזור מסיבת הנובה. למה אתה גיבור ואותו מכנים בוגד? "אני מעולם לא השתמשתי כלפיו במונח בוגד. אבל כשאתה מזכיר אותו עולות לי מחשבות על האמירות הנוראיות שלו, כגון ש'מדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב', או זיהוי התהליכים בעודו על מדים, סרבנות שהוא קידם. זאת הסיבה העיקרית שחמאס תקף אותנו. אף אחד לא ישכנע אותי אחרת. אני לא יכול לנתק בצורה מלאכותית את האיש מהאמירות שלו".

במשך תקופה דיברת על בגידה מבפנים. טעית? "זה פייק. לא טענתי את זה. אני לא יודע מה קרה שם באותו הלילה. תאמין לי, אם אדע שהייתה בגידה מבפנים אומר את זה בלי להסס. אני חושב שהדרג הביטחוני הסתיר ביודעין את המידע מהדרג המדיני. בכוונה. הם חשבו שתהיה מיסקלקולציה".