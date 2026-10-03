זו שאלה שפוליטיקאים - מהקואליציה והאופוזיציה כאחד - נהגו לתת עליה תשובה קצרה וברורה בשבועות ובחודשים לאחר 7 באוקטובר 2023: כיצד ראוי להיחקר המחדל שהוביל ליום שבו נרצחו כמעט 1,200 ישראלים?

אולם בשנים שעברו מאז, זו הפכה לשאלה טעונה שניצבת בלב הקרע הפוליטי. מבדיקה שערכו ynet ו"ידיעות אחרונות", שפנו למפלגות השונות כדי לברר את עמדתן בעניין, עולה כי רובן של מפלגות הקואליציה כלל לא מעוניינות לענות פומבית על השאלה מהו המתווה הרצוי לחקירת הטבח שאירע במשמרתן. במפלגות האופוזיציה התשובה לשאלה נותרה ברורה, ובחלק מהמפלגות החדשות מנסים לגבש שלל נוסחאות.

גלריה פריצת הגדר ב-7 באוקטובר

הליכוד

מהליכוד, מפלגת השלטון ביום הטבח ומאז, לא העבירו תגובה רשמית לגבי המתווה הרצוי לחקירת המחדל. רבים משרי הליכוד דווקא אמרו מיד לאחר 7 באוקטובר כי הם תומכים בהקמת ועדת חקירה ממלכתית כלשונה בחוק. חודשים ספורים לאחר האסון, וכשבסביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו החלו לגבש קו נגד הקמת הוועדה, חזרו בהם השרים וחברי הכנסת בזה אחר זה והטילו וטו על הקמת ועדת החקירה. בליכוד אף ניסו לקדם בהצעת חוק פרטית הקמת ועדה חלופית - שהוגדרה "לאומית" - אך הדבר לא עלה בידיהם עד תום הקדנציה.

ישר!

ממפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט נמסר: "החלטת הממשלה הראשונה שלנו תהיה הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. הוועדה תוקם בהתאם לסעיף 1 לחוק ועדות חקירה, התשכ"ט-1968".

ביחד

ממפלגת ביחד של נפתלי בנט נמסר: "נקים ועדת חקירה ממלכתית כלשון החוק בחמש הדקות הראשונות של ישיבת הממשלה הראשונה, ביום השבעת הממשלה".

הציונות הדתית

מבין מפלגות הקואליציה, היחידה שהעבירה תשובה מפורטת היא "הציונות הדתית" בראשות שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. "הציונות הדתית בעד הקמת ועדת חקירה לאומית, בלתי תלויה, אמיתית והוגנת שתזכה לאמון העם ותגיע לחקר האמת של אסון 7 באוקטובר", מסרה המפלגה. "לא נתמוך בשום פנים ואופן בוועדת חקירה 'ממלכתית' שזהו שם מכובס לוועדה חד-צדדית ומוטה שבה יצחק עמית, שאינו זוכה לאמון רוב העם ואינו נבחר בצורה דמוקרטית, ימנה את חבריה משיקולים פוליטיים ואינטרסים זרים. בייחוד לאור העובדה שהם בעצמם צריכים להיות מתוחקרים".

עוצמה יהודית, ש"ס, יהדות התורה

בדומה לליכוד, גם בשלוש המפלגות האחרות מטעם הקואליציה סירבו להגיב.

נתניהו. כיצד ייחקר המחדל הקשה בתולדות המדינה, שקרה במשמרת שלו? ( צילום: ANGELA WEISS / AFP )

ישראל ביתנו

מהמפלגה בראשות אביגדור ליברמן נמסר: "בעד הקמת ועדת חקירה ממלכתית בדיוק לפי החוק הקיים במדינת ישראל. זו תהיה ההחלטה הראשונה שנקבל בממשלה שנקים".

הדמוקרטים

מהדמוקרטים בראשות יאיר גולן נמסר: "הקמת ועדת חקירה ממלכתית תהיה ההחלטה הראשונה שהמפלגה תוביל בממשלה הבאה. הוועדה תחקור לעומק את כל שרשרת ההחלטות והכשלים שהובילו ל-7 באוקטובר, ואת ניהול המלחמה בהתייחס להגדרת המטרות הצבאיות, מהלכים מדיניים וקבלת ההחלטות בעניין עסקאות החטופים. חברי הוועדה ימונו בידי נשיא העליון כנדרש בחוק ועדות חקירה, תשכ"ט–1968".

רע"מ

ממפלגת רע"מ בראשות מנסור עבאס נמסר: "ועדת חקירה לאירועי 7 באוקטובר אינה עומדת כיום במרכז סדר היום של רע"מ במסגרת מערכת הבחירות. עם זאת, רע"מ סבורה כי יש צורך בחקירה מקיפה, עצמאית ובלתי תלויה של אירועי 7 באוקטובר, שתבחן את כלל הכשלים וההחלטות שהובילו למחדל".

הרשימה המשותפת

מהרשימה המשותפת נמסר: "תומכת בהקמת ועדת חקירה ממלכתית בהתאם לדין הקיים, בראשות שופט מבית המשפט העליון ובמינוי של נשיא בית המשפט העליון. הרשימה המשותפת קוראת להרחיב את המנדט של הוועדה לבחינה כוללת של מדיניות הכיבוש, המצור וסרבנות השלום תחת ממשלות נתניהו, שהן סיבות מרכזיות לטבח ה-7 באוקטובר".

עמך ישראל

מ"עמך ישראל" בראשות עופר וינטר נמסר: "זה שלא קמה עד היום ועדת חקירה זו חרפה של הקואליציה והאופוזיציה שלא רוצות להגיע לחקר האמת. מיד בהקמת הממשלה הבאה תקום ועדת חקירה. הוועדה חייבת לקבל אמון ציבורי מקסימלי. אף אחת מההצעות היום לא עונה להגדרה הזו. לנו יש הצעה מעולה: הצבעה חשאית בכנסת החדשה למינוי יו"ר הוועדה וסגנו, שופטים בדימוס, שיבחרו את שאר חברי הוועדה. בשבוע הבא נחשוף את המתווה המלא שלנו לציבור".

זהות

מהמפלגה בראשות משה פייגלין נמסר: "בעד מוחלט. חקירה עמוקה, יסודית ובלתי מתפשרת. ​והכי חשוב: ועדה ניטרלית עם סמכויות בלתי מוגבלות, שתחקור את כלל הגורמים האחראים: הממשלה, גופי הביטחון, וכמובן גם את הרשות השופטת והדרגים המשפטיים הלא נבחרים. נקים אותה באופן מיידי עם כינון הממשלה. מי שימנו הם הקואליציה והאופוזיציה באופן שוויוני".

המילואימניקים והכלכלית

מהרשימה המשותפת של יועז הנדל וירון זליכה נמסר: "בעד ועדת חקירה ממלכתית. רצוי להגיע להרכב בהסכמה רחבה. מי ימנה אותה? בית המשפט העליון בעדיפות לסולברג".

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