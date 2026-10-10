שבועים וחצי לפני הבחירות הדרמטיות, בליכוד הקימו צוות מיוחד שתפקידו לפורר ממפלגת ישר! של גדי איזנקוט כמה חברי כנסת. ל"ידיעות אחרונות" ו-ynet נודע כי הצוות מורכב מחברי כנסת במפלגה וכמה יועצים אסטרטגיים, שכל תכלית עבודתם היא לעסוק במעבר של חברי כנסת בין הגושים מיד לאחר הבחירות.

מדובר בפרקטיקה שכבר נעשתה בשתי מערכות הבחירות הקודמות ואף הצליחה, לאחר שגורמים בליכוד הצליחו לעקור ממפלגתו של נפתלי בנט את הח"כ החדש בזמנו, עמיחי שיקלי , ומאוחר יותר לתוך הקדנציה את עידית סילמן ששימשה כיו"ר הקואליציה. אך הפעם הוגדל מספר העוסקים במלאכה ואף גובשו שיטות עבודה להפעלת לחץ על המועמדים החדשים.

גלריה מועמדי ישר! הליכוד מפעיל לחצים לערוק ( עידו ארז )

בעבר דיווחו מועמדים על אמצעים שונים שבהם הופעל עליהם לחץ: מפגינים שהגיעו לבתי כנסת שבהם מתפללים בני משפחתם, נוכחות קבועה בשכונת מגוריהם ובקרבת בתי הספר של ילדיהם ועוד. מדובר היה באירוע מתוכנן היטב, וכעת נדמה שבליכוד שכללו את השיטה ונחושים לעלות שלב נוסף.

הצוות שהוקם בליכוד בודק לעומק את הרקע של כל המועמדים ברשימת איזנקוט, עם מיקוד ספציפי בחברי הכנסת החדשים בעלי רקע ימני או סביבה ימנית. מתבצע חיפוש קפדני של מידע על התבטאויות עבר, על מעגלים אישיים ורחבים, מי מהם מתייעץ עם רבנים ומי מהם מושפע מדמויות אחרות. באמצעות המידע הזה הם מתכוונים להפעיל מכבש לחצים ביום שאחרי הבחירות, כאשר הלחץ יופעל בעיקר סביב עמדות מדיניות וביטחוניות, כולל סל של הבטחות למי שיעבור לגוש השני.

כך היה גם עם שיקלי וסילמן, שבתמורה למעבר לליכוד קיבלו שריון ברשימת המפלגה לבחירות הבאות ותפקיד של שר בממשלה. שיקלי שרד בליכוד ואף שדרג את מעמדו, ואילו סילמן שהייתה שרה להגנת הסביבה לא שרדה את הפריימריז וסיימה את הסיבוב האחרון בטעם חמוץ ועם טענות שסביבת נתניהו "השתמשה בה וזרקה".

סילמן ושיקלי. הלקח נלמד? ( צילום: אלכס קולומויסקי )

במפלגת ישר! ככל הנראה מודעים לכך שניסיונות מהסוג הזה יבואו מיד לאחר הבחירות, ואף נתנו לכך דגש בעת בחירת המועמדים. בשבועות האחרונים פורסמו דיווחים ולפיהם המועמדים נאלצו להתחייב שלא יערקו מהמפלגה, אולם אלה הוכחשו על ידי בכיריה. יצוין כי גם אם היו חותמים מי מהמועמדים על מסמכי נאמנות, אין לכך כל תוקף משפטי ומלבד עניין הצהרתי, אין להם כל משמעות.

הפקת הלקחים של בנט

נפתלי בנט היה, כפי שנכתב, אחד המועמדים שנפגעו הכי קשה מהפרקטיקה הזאת. מלבד שיקלי וסילמן, היה גם ח"כ לשעבר ניר אורבך , בן הציונות הדתית, שהודיע לו שאינו מתכוון להצביע יותר עם הקואליציה. מאוחר יותר נודע כי גם אורבך היה נתון ללחצים קשים מצד הליכוד והימין, עד שנשבר ובאחת ההצבעות בכנסת יצא מהמליאה וצוטט כמי שאומר על קואליציית השינוי שהוקמה עם מנסור עבאס : "הניסוי נכשל".

בעקבות כך, בסיבוב הנוכחי ערך בנט מיונים קפדניים הרבה יותר לרשימת ביחד, כולל בדיקת רקע מעמיקה על כל מועמד ועל עמדותיו בעבר. בפגישות ההכנה נשאלו המועמדים עשרות שאלות לגבי סיטואציות פוליטיות כאלה ואחרות במטרה לבחון את מידת נאמנותם לבנט.

מקום 7 בישר!: "אין ולא יהיו סילמנים"





שאול מרידור , בכיר במפלגתו של איזנקוט, אמר בשבוע שעבר בראיון ל"120 ואחת" , הפודקאסט הפוליטי של ynet: "אצלנו אין ולא יהיו סילמנים. כל מי שלוקח חלק ברשימה הוא מי שעמדותיו נבדקו לעומק ומסכים באופן מלא עם הדרך של איזנקוט".

אך בליכוד, שם סבורים כי לאחר הבחירות המאבק צפוי להיות צמוד, טוענים כי איזנקוט לא מנוסה בבחירה ושימור של מועמדים – וחלקם בעלי פוטנציאל לעבור צד. לדברי גורם בליכוד, "יש ברשימה של איזנקוט אנשים עם בעיות קשות בנוגע לעמדות של יאיר גולן למשל, שותף מרכזי בממשלה שיקים גוש השינוי. יש פערים בהקשרים הביטחוניים-מדיניים ובעיקר עם הרעיון להקים ממשלה שתסתמך באיזשהו אופן על הצבעת המפלגות הערביות". בליכוד אף טוענים כי חלק מהמועמדים ברשימת ישר! מדברים על כך עם קרוביהם.

גנץ: "אני רץ עד הסוף"

בתוך כך, יו"ר כחול לבן בני גנץ פרסם אמש הצהרה ולפיה הוא "רץ עד הסוף", חרף הסקרים שמנבאים שלא יעבור את אחוז החסימה. "אנחנו בדרך לאסון", אמר גנץ, "חייבים לעצור ולהציל את המדינה. הפוליטיקאים משני הגושים מתנגדים לאחדות שאני מקדם מדם ליבי, הם רוצים הכרעה. הקרע משרת אותם פוליטית. הם מובילים את ישראל לעוד בחירות, לממשלות צרות שיקרעו אותנו מבפנים, שיגרמו לאויבים שלנו לתקוף אותנו שוב".

גנץ: "אני רץ עד הסוף"



