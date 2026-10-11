אחרי ארבע שנים יחד בממשלה, שיתוף הפעולה בין הליכוד לציונות הדתית ממשיך להתחזק לקראת הבחירות הקרובות. המפלגות יצאו יחד בקמפיין משותף ל"הצלת גוש הימין", עם מטרה מרכזית לחזק ולהגדיל את כוחן.

גורמים בשתי הסיעות מספרים שבקדנציה האחרונה התהדקו גם היחסים האישיים בין ראשי המפלגות בנימין נתניהו ובצלאל סמוטריץ', במיוחד בעקבות הפרישה הזמנית של איתמר בן גביר מהממשלה בעקבות עסקת החטופים, בזמן ששר האוצר נשאר נאמן ושילם את המחיר הפוליטי. הידוק הציר המשותף כולל מספר צעדים: הקמת מטה שטח משותף; שילוב מאות פעילים - מתנדבים ובשכר - שיעבדו יחד לטובת שתי המפלגות; מיפוי משותף של הקהלים האפשריים להעלאת אחוז ההצבעה ומיצוי האפשרויות; ותכנון לו"ז משותף ומדוקדק ליום הבחירות.

גלריה נתניהו וסמוטריץ' ( עמית שאבי )

מטה השטח המשותף הוקם לאחרונה, בראשות ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ מטעם הליכוד - ומנכ"ל מועצת יש"ע עומר רחמים מטעמו של סמוטריץ'. השניים ממפים את תוצאות הבחירות הקודמות, בוחנים היכן ישנו פוטנציאל הצבעה בלתי ממומש ופועלים להגדיל באופן ניכר את אחוזי ההצבעה באותן ערים.

השניים, באמצעות פעילי שטח רבים ומתנדבים מחלקים את הגזרות לפעילים, וינסו לעבור ביום הבחירות מבית לבית כדי להוציא אנשים להצביע ולוודא שכל המצביעים האפשריים למפלגות ייצאו לממש את זכותם. מטרת מטה השטח המשותף היא לסייע בהגעה אל הקלפי, ואם צריך גם להסיע את המצביעים פיזית. מלבד הפעולות בשטח, הליכוד והציונות הדתית מקיימות שיתוף פעולה גם בגזרה הפרלמנטרית, כאשר המפלגות חתמו ביניהן על הסכם עודפים.

"מצד אחד, בליכוד ובציונות הדתית פונים לקהלים שונים, ולכן גם המסרים שונים", אומר גורם במפלגתו של סמוטריץ', "אך מצד שני, כולנו מתכנסים למען מטרה אחת - הקמת קואליציה גדולה והכרעת הבחירות".

המגעים לחיבור שכשלו

בשבוע שעבר ערך לראשונה סמוטריץ' כנס גדול של הציונות הדתית, בהשתתפות ראשי ישיבות, רבנים, פעילים מרכזיים וקהילות השטח שלו. הוא הזמין את נתניהו, וזה אישר מיד את השתתפותו בכנס כדי לשדר חזית אחידה. במהלך הכנס ישבו השניים זה ליד זה, ונראו מתואמים וקרובים. הדבר בלט במיוחד כשהתגלה שאיתמר בן גביר, שותפם לגוש, כלל לא הוזמן לאירוע. השר לביטחון לאומי אף מעלה טענות על כך שרה"מ מסרב להצטלם בסביבתו או להיראות איתו באירועים פומביים.

ככל ששיתוף הפעולה בין הליכוד והציונות הדתית מתהדק - כך בולט הריחוק מבן גביר. בשתי המפלגות מאשימים אותו וטוענים כי הוא זה שמבודד את עצמו והביא למצב הזה בכוונת מכוון. בליכוד סבורים כי בשעה שש"ס והציונות הדתית משחקות משחק גושי מתואם, השר לביטחון לאומי משחק את המשחק הפרסונלי ומתמקד רק בהצלחתו. "בן גביר רוצה לגדול על חשבון הליכוד, וככה כל הקמפיין שלו נראה", אומר בכיר בליכוד. "הוא לא משתף פעולה בכל מה שקשור לניצחון הגוש, הוא כמעט שלא מתעסק במסרים נגד האופוזיציה ומבליט רק את העימות הפנים-גושי. הוא בכוונה מוביל למצב שבו הוא נותר בחוץ. זה הקמפיין שלו".

יחסים מתוחים. בן גביר ( אלכס קולומויסקי )

במפלגתו של נתניהו טוענים כי הם ערכו כמה שיחות בנושא שיתוף הפעולה עם גורמים בעוצמה יהודית, אך לטענתם בן גביר לא הראה נכונות להשתתף. לא מבחינת מעשים ולא מבחינה תקציבית. בעקבות אי-שיתוף הפעולה, בליכוד סבורים שבנתוני המנדטים המוצגים בסקרים יש אצל בן גביר קולות רבים מתנדנדים, ומתכוונים לנסות להשיב אותם אליהם לקראת הבחירות.

במוקד: תיק הביטחון

יחסי הליכוד ועוצמה יהודית הפכו למתוחים עוד יותר לאחרונה, אחרי הקמפיין החדש שהצהיר ש"אם בן גביר היה שר הביטחון, 7 באוקטובר לא היה קורה". שותפיו של השר לביטחון לאומי בקואליציה תפסו את ההצהרה החדשה כמתריסה, והבינו שבן גביר מתמקד בהתחזקות על חשבונם - מה שהוביל לחיזוק ציר נתניהו-סמוטריץ' אף יותר.

ההבנה בליכוד היא שבן גביר הוא השחקן היחיד בגוש נתניהו שמתמודד על אותם הקולות כמוהם, ובהתאם לכך נוצרה בין שתי המפלגות מערכה כאשר במוקד ישנו קהל ימני גדול שמתלבט. בלשכת בן גביר טוענים לאורך כל התקופה האחרונה שתמיכתו בנתניהו היא בלתי מסויגת, אבל בפועל מבחינתם הקרב בימין מתרכז כעת לא בשאלת ראש הממשלה, אלא בשאלה מי יהיה שר הביטחון שלו. בן גביר סימן את התפקיד כיעד הבא שלו גם באופן פומבי, ונתניהו מבין שכדי למנוע את זה ולהוריד אותו מהשאיפות הגבוהות, עליו להחליש את עוצמה יהודית ולהוריד את מספר המנדטים שתקבל בבחירות.