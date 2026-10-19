שבוע בדיוק לפתיחת הקלפיות, והמפלגות מגבירות הילוך במאבק על כל קול: יורדים הרבה יותר לשטח, נלחמים על כל קול ולא מהססים לירות מחוץ לנגמ"ש - או בתוכו. בדיוק בעוד שבוע יתקיימו הבחירות, והשבוע הזה הוא ככל הנראה ההזדמנות האחרונה להשפיע על הבוחר. אז מה תעשה כל מפלגה?

הליכוד: נתניהו רץ בין קניונים לראיונות

בימים האחרונים יו"ר המפלגה בנימין נתניהו מרכז עם צוות הקמפיין את המאמצים בשטח, ובעיקר בערים שמזוהות עם הליכוד, שבחלקן צריך להעלות את אחוזי ההצבעה. שני מסרים עיקריים מריץ הליכוד בקמפיין הרגע האחרון: האחד - "זה ימין או פלסטין", סלוגן שמבוסס על מחקרי הליכוד שלפיהם המרכיב שהכי מניע בוחרים לקלפיות הוא הפחד מפני ממשלה משותפת עם הערבים. המסר השני: נתניהו "לא נכנע", מתוך כוונה לאותת על כוונותיו הלאה.

גלריה נתניהו בלוד סנטר. פוקד קניונים, מסעדות ובתי קפה ( Moti_Kamchi )

בימים האחרונים פוקד נתניהו קניונים ומרכזי קניות גדולים, מסעדות ובתי קפה, שם הוא בא במגע עם הקהל בהתאם לתנאי אבטחה מוקפדים. הוא מקפיד לחזור בכל מקום על האזהרה שגדי איזנקוט מתכוון להקים ממשלה עם מנסור עבאס, וקמפיין הליכוד גם מציף את הרשתות החברתיות בתכנים מסוג זה.

בשונה ממנהגו מרבה נתניהו להתראיין בתקשורת שאינה מזוהה איתו, במטרה לגייס עוד מנדטים של ימין מתון. הביקורת על נתניהו בימים האחרונים היא שרוב המועמדים המזרחיים הבכירים ברשימתו נעדרים מהקמפיין ומוחבאים, על מנת שלא לקלקל את פוטנציאל ההצבעה בקרב קהלים מסוימים.

ישר!: איזנקוט מסתער על מעוזי הליכוד

בשבוע האחרון של קמפיין הבחירות מתכוון יו"ר המפלגה גדי איזנקוט להסתער על הפריפריה ומעוזי הליכוד, כדי לבסס את מפלגתו כמפלגה הגדולה בישראל. המפלגה נמצאת בעיצומו של מבצע שטח נרחב, המתמקד בקהלים שבאופן מסורתי אינם מצביעים למפלגות השינוי, אך לפי סקרי המפלגה נכונים או מתלבטים להצביע לאיזנקוט. במפלגה סימנו כ-40 ערי מטרה, במאמץ להביא את עשרות אלפי קולות המתלבטים שעשויים להכריע את הבחירות ולהרחיב את הגוש.

איזנקוט בסיבוב בחירות באילת. מאמץ מיוחד מופנה לקהל הליברלי והמשרת, לצעירים ולמצביעי הפעם הראשונה ( צילום: יונתן גאון )

איזנקוט פתח את השבוע בכנס גדול בגבעת שמואל, אמש היה באילת ובמהלך השבוע הוא יגיע לבאר שבע, רמלה, מודיעין ומטה אשר. במפלגה מבקשים למנף את הרכבה המגוון של הרשימה, שכוללת שמונה נציגים מהציונות הדתית ב-20 המקומות הראשונים, לצד נציגי הקהילה האתיופית, הדרוזית, הגאה ועולי חבר העמים, כדי למשוך קהל רחב ולהגביר את האמון במפלגה. מאמץ מיוחד מופנה לקהל הליברלי והמשרת, לצעירים ולמצביעי הפעם הראשונה. ביום ראשון תקיים המפלגה אירוע שיא בהאנגר 11 בתל אביב, תחת הכותרת "ישראל יוצאת ל'דרך' חדשה", כאותיות המפלגה בפתק ההצבעה.

ביחד: דיונים בפרלמנטים ומשפיעני רשת

יו"ר המפלגה נפתלי בנט מקדיש את הימים האחרונים לסיורים בשטח במקומות הומים, וגם בפרלמנטים, שאותם החל לקיים כבר לפני כמה חודשים. הוא נפגש עם מצביעי ליכוד לשעבר, חלקם מאוכזבים וחלקם לא, ומנהל איתם דיונים בעניינו ובעניין נתניהו, ואף עונה לביקורת. בערבים הוא מקיים כנסים בערים שונות וממשיך את הקמפיין שנוגע בנקודות מהות.

בנט. רוב הקמפיין שלו חיובי ( צילום: REUTERS/Amir Cohen )

רוב הקמפיין של בנט הוא חיובי ולאחרונה הגביר הילוך בשיח המיועד לצעירים. הוא מקיים שיתוף פעולה רחב עם משפיעני רשת, מצלם סרטונים ומפיץ אותם בקרב קהל צעיר, עם דגש על קהל שמצביע בפעם הראשונה. קמפיין ממוקד מאוד מתקיים גם בקרב חיילים ומשרתים, שם הוא מציג שוב את תוכניתו לתגמל את המשרתים על פני משתמטים.

חברי הרשימה עורכים מדי ערב כנסים בכל רחבי הארץ, כשהמסר שחוזר על עצמו נוגע לתיקון הדרוש. בנט מקפיד לחזור על המסר שלפיו יקים ועדת חקירה ממלכתית ביום הראשון שבו תוקם הממשלה, וכן יאיץ מתווה גיוס הוגן מיד עם תחילת הקדנציה.

ישראל ביתנו: כל המטה יורד לשטח

בשבוע האחרון שלפני הבחירות, הקמפיין של ישראל ביתנו יורד לשטח. במטה המפלגה כמעט שלא יישארו אנשים: כולם צפויים להיות עסוקים בחוגי בית, כנסים, פאנלים, מפגשים עם פעילים, מתלבטים ואנשים בשטח - פגישות ושיחות אישיות בכל רחבי הארץ.

ליברמן. "מבחינתנו, האחריות היא גם מפלגתית וגם גושית" ( צילום: Jack GUEZ / AFP )

במקביל, צוותים שלמים פועלים בזירות הדיגיטל, הסושיאל והרשתות החברתיות. המסר העיקרי שמעבירים אנשי המפלגה בשטח הוא מה שרואים בשלטים: אביגדור ליברמן הוא זה שיגייס את כולם, מי שלא מתגייס לא מקבל שקל מהמדינה. 100 אחוז למשרתים - 0 למשתמטים. "אנחנו מדברים גם עם מי שמתכוונים להצביע למפלגות אחרות בגוש השינוי, ומעודדים אותם לצאת להצביע", אומרים במטה הבחירות של ליברמן. "מבחינתנו, האחריות היא גם מפלגתית וגם גושית: להגדיל את כוחו של הגוש ולהביא להכרעה בקלפי. נלחמים על כל קול".

הדמוקרטים: טקס זיכרון, צעדה ועצרת

רבבות פעילים ומתנדבים צפויים להתפרס בכל רחבי הארץ לקראת יום הבחירות ולקיים סיורים, מפגשים, פעילות בצמתים ובגשרים, נוכחות ברחובות וביישובים - במטרה להדהד את תוכנית המפלגה: ביטול חוקי המהפכה המשטרית, חוק אפס נאשמים בממשלה והבטחת ערכי מגילת העצמאות בחוקי יסוד.

יאיר גולן. בשבת הקרובה: "צעדת הדמוקרטיה" ( צילום: יריב כץ )

ביום חמישי תקיים המפלגה טקס זיכרון לראש הממשלה לשעבר יצחק רבין ז"ל, 31 שנים לאחר הירצחו, ובשבת הקרובה רבבות פעילי המפלגה מכל רחבי הארץ יגיעו לכיכר רבין בתל אביב, משם ייצאו ב"צעדת הדמוקרטיה" לעצרת בכיכר הבימה, עם מועצת אוקטובר. במקביל נערכים במפלגה לגיוס 10,000 מתנדבים שיתפרסו ביום הבחירות מחוץ לקלפיות ברחבי הארץ, בפריסה של כ-1,000 אשכולות הצבעה.

יהדות התורה: חוגי בית ומאבק בפלגים קיצוניים

ביהדות התורה מנסים לנצל את הישורת האחרונה כדי להמריץ מצביעים ולהגיע לציבורים שעלולים לזלוג למפלגות אחרות. במפלגה לא מתייחסים בפומבי למפלגת "הציבור החרדי" בראשות מוטי לייטנר, שפונה לחרדים עובדים ומתגייסים, אך בדיוק עם קהל זה נפגש יו"ר יהדות התורה, יעקב אשר, בחוגי בית שבהם הוא מבטיח להקים תלמודי תורה עם לימוד חול, ומסגרות שבהן יכולים לחנך להשתלבות בלימודי מקצוע.

יעקב אשר. לא מתייחס בפומבי למפלגת "הציבור החרדי" ( צילום: יריב כץ )

בכינוסי הרבנים מתייחסים הנואמים לחשיבות ההצבעה למפלגה, והודפים ניסיונות של הפלגים הקיצוניים יותר למנוע ממצביעים להגיע לקלפי בנימוקי אכזבה מהיעדר חוק גיוס, או להצביע למפלגות שקמו כמחאה נגד המפלגות הוותיקות.

ש"ס: להמשיך את מפעל חייו של מרן

קמפיין המפלגה, גם בשבוע האחרון, מתמקד בשמירה על יהדות ומסורת. הרב יצחק יוסף, מנהיגה הרוחני של הסיעה, חורש את הארץ בכנסים, הצהרות ונאומים, בקריאה להצביע ל"מפעל חייו של מרן", אביו המנוח ונשיא מועצת חכמי התורה המיתולוגי הרב עובדיה יוסף ז"ל, עם הבטחה להמשיך לקיים את תלמודי התורה והישיבות שאביו הקים.

הרב יצחק יוסף. חורש את הארץ בכנסים ( צילום: כיכר השבת )

בש"ס זיהו ככל הנראה סחף אפשרי של קבוצות חרדיות לכיוון מפלגות עוצמה יהודית והציונות הדתית, והרב יוסף מקפיד מאז להזהיר מהצבעה למי שעולה להר הבית. במכתב שפרסם הרב הוא טען שיש איסור להצביע לבן גביר: "אסור ע"פ ההלכה לתמוך במפלגה של העולה להר הבית וה' הטוב ירחם".

סמוטריץ'. משכנע אנשים להציע לו ולא לעופר וינטר ( צילום: ריאן פרויס )

הציונות הדתית: סיורים בין ישיבות

יו"ר המפלגה, בצלאל סמוטריץ', צפוי להתמקד בשבוע האחרון בניסיון לשכנע להצביע דווקא לו ולא לעופר וינטר או למפלגת נעם. הקמפיין של סמוטריץ' מתמקד גם בסיורים שהוא עורך בין ישיבות, כדי לעורר את השטח המגזרי. בנוסף, סמוטריץ' מנסה לחדור גם לציבור הבורגני יותר של המגזר הדתי-לאומי, ובשבת האחרונה עשה סבב בתי כנסת והתארח בפתח תקווה, בקהילות שמאופיינות גם ככאלה שהצביעו בעבר לנפתלי בנט ואיילת שקד.

וינטר. מנסה לבדל את עצמו מהממשלה ( צילום: ריאן פרויס )

עמך ישראל: דגש על כישלון הממשלה מול חמאס

עופר וינטר, יו"ר המפלגה, ממשיך לנסות לבדל את עצמו מהממשלה בצל העימות עם נתניהו והניסיון של האחרון לתקוף אותו כדי שיפרוש, או לכל הפחות לשתות ממנו מנדטים. וינטר הכריז אתמול שירוץ עד הסוף, והוא מדגיש מסרים שלפיהם הימין לא נשלט רק על ידי נתניהו, ועד כמה הממשלה הנוכחית כשלה בביצועיה מול חמאס. במקביל מנצל וינטר את ההתקפות של גוש נתניהו לטובת קמפיין התקרבנות ונרדפות, במטרה להמאיס על בוחרי הימין את הדרך של הקואליציה.

הנדל וזליכה. הפרישה של גנץ תעזור להם?

המילואימניקים והכלכלית: שלטי חוצות על הגיוס ויוקר המחיה

יועז הנדל חש מחוזק אמש אחרי פרישתו של בני גנץ, בטענה שעל פי סקרים שראו במפלגה, הוא היה העדפה נוספת למצביעי גנץ, שלא רוצים להיות חלק מאף גוש. במפלגת המילואימניקים-כלכלית מתמסרים בשבוע האחרון לחיכוך בין נתניהו לזליכה, וצפויים לפרסם סרטונים שבהם נתניהו שיבח את זליכה בעבר, למרות שעכשיו הוא תוקף אותו. לצד זאת, את התקציב הדל של המפלגה הם שמרו לשבוע האחרון לקמפיין לטובת שלטי חוצות והתרכזות במסרים על הגיוס ויוקר המחיה.

רע"מ: להביא את הבדואים מהנגב להצביע

שבוע לפני הבחירות, ברע"ם מתמקדים במאמץ להוציא כמה שיותר מצביעים לקלפיות, בדגש על החברה הבדואית בנגב, שנחשבת לאחד ממוקדי הכוח החשובים של הרשימה. הקמפיין מתמקד בהדגשת ההשפעה הפוליטית של שיעור ההצבעה, ובמסר שלפיו התחזקות רע"מ עשויה להכריע את הרכב הממשלה הבאה.

עבאס. המסר המרכזי: הצבעה לרע"מ אינה רק הצבעה למפלגה ערבית, אלא גם כלי להשפעה על הרכב השלטון ( צילום: Jalaa MAREY / AFP )

ברשימה משווקים את הטענה שלפיה שמונה מנדטים לרע"מ עשויים לסייע לגוש השינוי להגיע לרוב של 61 חברי כנסת, ולהחליף את ממשלת נתניהו. בהתאם לכך, המסר המרכזי בקמפיין הוא שהצבעה לרע"מ אינה רק הצבעה למפלגה ערבית, אלא גם כלי להשפעה על הרכב השלטון ולקידום האינטרסים של החברה הערבית בנושאי דיור, קרקעות, תקציבים ומאבק בפשיעה.

הרשימה המשותפת: פנייה גם לקהל הרוסי

שבוע לפני הבחירות, הרשימה המשותפת מגבירה את מאמציה לעודד הצבעה בקרב הציבור הערבי, בדגש על מי שטרם החליטו אם להצביע, ועל מי שמביעים אדישות כלפי ההליך הפוליטי. הקמפיין מתנהל ברחבי הארץ - במשולש, בנגב וביישובי הגליל - ומשלב כינוסים פוליטיים, חלוקת חומרי תעמולה וסרטונים שמציגים את מועמדי הרשימה ואת מסריה. המסר המרכזי הוא שהעלאת שיעור ההצבעה בחברה הערבית היא תנאי למימוש השפעתה הפוליטית.

יוסף ג'בארין. הרשימה המשותפת מנסים להרחיב את קהל היעד ( צילום: יריב כץ )

לצד הפנייה המסורתית לציבור הערבי, בולט גם ניסיון להרחיב את קהל היעד: קמפיין ברוסית, שנועד לפנות גם לדוברי הרוסית בישראל ולעודד אותם להצביע לרשימה. היום צפויה הרשימה להציג בחיפה את תוכנית העבודה שלה לכנסת הבאה ואת חזונה ליצירת רשת ביטחון לחברה הערבית.

עוצמה יהודית: רוצים לגדול על חשבון הליכוד

נכון לאמש, קמפיין השבוע האחרון של איתמר בן גביר מתמקד בניסונות לקחת מנדטים מרשימות אחרות בימין. בן גביר משקיע מאמצים רבים כדי לגדול על חשבון מפלגת הליכוד, ומגביר את קמפיין "נתניהו לא יכניס את עוצמה יהודית לממשלה".

בן גביר. מנסה לגרום לאנשי ליכוד להצביע לעוצמה יהודית ( צילום: מיקי שמידט )