בבחירות הקרובות תצביע רות רייכמן (35) מחריש, למפלגת הדמוקרטים בראשותו של יאיר גולן. אחיה יוסי (33), חרדי מבני-ברק, מתכוון לבחור דווקא במפלגת "הציבור החרדי". היא התנגדה (ועדיין מתנגדת) למהפכה המשפטית ודורשת שוויון בנטל, הוא תומך בבנימין נתניהו לראשות הממשלה ומאמין שלימוד תורה הוא ערך עליון. על אף המחלוקות, השניים מסרבים לתת לפוליטיקה להפריד ביניהם ומשוכנעים שמה שחשוב באמת הוא לצאת ולהצביע, ולהמשיך לשמור על הקשר והאהבה.

לפני יותר משלוש שנים, בשיא המאבק סביב המהפכה המשפטית, פרסם יוסי פוסט ברשתות החברתיות לצד תמונה משותפת עם אחותו, רות. "אני ימני, היא שמאלנית. אני חרדי, היא חילונית. אני סטרייט, היא לסבית. אני בעד הרפורמה, היא נגד", כתב, וסיכם: "ולבסוף 'אחים' אנחנו, ואני אוהב אותה מלא".

בימים אלה, כשהבחירות שוב מעמיקות את המחלוקות בחברה הישראלית, השניים ממשיכים להתווכח כמעט על כל נושא פוליטי, אבל על דבר אחד הם מסכימים: המשפחה קודמת למחלוקת.

גלריה יוסי ורות רייכמן יצביעו הפוך ( צילום: יובל חן )

"בתקופה של המאבק נגד הרפורמה המשפטית, היה לי מאוד קשה להבין את מי שתומך בה", סיפרה רות. "אבל כשזה אחים, לא בוחרים. המשפחתיות מאוד חשובה לי. אני מעריכה את זה שיש לי משפחה ושהם מקבלים אותי, וגם ממני נדרש לקבל אותם. בסוכות האחרון היינו יחד כל האחים וזה היה מדהים. אנחנו מאוד שונים, אבל בוחרים להיפגש, לאהוב, לקבל, ולגשר על פערים".

"למה שלא כולם יתגייסו?"

"רות התגרשה, יצאה בשאלה, יצאה מהארון, עשתה כל דבר אפשרי ששונה מחיי", סיפר יוסי. "אבל אם זו הדרך שהיא מרגישה שנכונה לה, אדרבה, שתעשה מה שטוב לה. אני שמח שהיא מאושרת. היא אפילו השתנתה לטובה מאז שמצאה את הדרך שלה, כי היא שלמה איתה. את הפוליטיקה אפשר להשאיר בצד".

עבור רות קצת קשה יותר להפריד בין הפוליטיקה לחיים האישיים. "אם לא היית אח שלי, יכול להיות שלא הייתי רוצה קשר איתך או עם אנשים כמוך", אמרה לו. אחת המחלוקות החריפות ביניהם נוגעת לגיוס חרדים לצה"ל. "הילדים שלי כולם יתגייסו, וחשוב לי שיהיה פה שוויון. איך אתה יכול לחיות עם זה שכל בני הנוער בגיל 18–21 משרתים ונוטלים חלק בהגנה על המדינה, וילדים אחרים לא? אני לא מצליחה להכיל את הפער הזה".

לדברי יוסי, בנו בן העשר וחצי דווקא חולם להתגייס ליחידת 8200. "כרגע הוא לומד במוסד חינוך חרדי, כי זה מה שאני חושב שהכי טוב לו. הגענו לעולם הזה במטרה אחת, ללמוד תורה. אבל אם הוא יבחר להתגייס, אני אלך איתו בכל דרך שיבחר".

"הכי חשוב שכל אחד יממש את זכותו הדמוקרטית ויצביע". הכנות לבחירות ( צילום: REUTERS/Ronen Zvulun )

יוסי, בעל עסק למערכות אבטחה, יצביע בבחירות הקרובות למפלגת " הציבור החרדי " בראשות מוטי לייטנר, שלדבריו תומכת בשילוב לימודי ליבה ושירות צבאי. "לפני ארבע שנים בחרתי יהדות התורה, אבל המשוואה השתנתה", הסביר. "ביום שכולם יתמכו בעמדות של לייטנר והמפלגה שלו, זה יהיה מהפך והדבר הכי טוב שיכול לקרות לציבור החרדי". עם זאת, עמדותיו ביחס לראש הממשלה נתניהו נותרו בעינן: "אני עדיין חושב שראש הממשלה שלנו מצוין ואשמח שימשיך לכהן".

"שכל אחד יצביע, לא חשוב למי"

רות, מנהלת עסק לייצור תוספות שיער למספרות, תבחר במפלגת " הדמוקרטים " בראשות יאיר גולן. "ב-7 באוקטובר הייתי בטוויטר כל היום וראיתי הכול מול העיניים", סיפרה. "ראיתי שהוא יצא להציל אנשים, ובאותו רגע החלטתי שאם הוא יתמודד אבחר בו. אני גם אוהבת את איזנקוט, אבל בגלל ההבטחה שנתתי לעצמי אני בוחרת בגולן, וגם אתנדב עבורו ביום הבחירות". לדבריה היא חוששת מאוד מהאפשרות שנתניהו ייבחר שוב: "אני מאוד מקווה שיהיה שינוי. מבחינתי, כל אדם אחר יהיה יותר טוב ממנו".

אירוע אחד שהתרחש לאחרונה המחיש לרות עד כמה, על אף חילוקי הדעות, חשוב לשמור על קשר משפחתי הדוק וקרוב. בנה בן ה-13 התבלבל בדרכו לחבר, ומצא את עצמו בתל אביב בלי סוללה בטלפון, מבלי לדעת היכן בדיוק הוא נמצא. "הייתי כמה דקות לפני הרצאה שהעברתי, בחרדה מטורפת", תיארה. "התקשרתי ליוסי וביקשתי ממנו שייקח פיקוד על האירוע. הוא שלח לבן שלי מונית שהביאה אותו אליו, נתן לו לאכול והוא נשאר אצלו, עם הילדים שלו. זה היה רגע שאמרתי לעצמי: 'כמה מדהים שיש לי בני משפחה ושיש לי קשר איתם, וזה לא משנה בכלל מה הדעות שלנו'".