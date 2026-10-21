משיטוט אקראי ברחובות בת ים קשה להבחין שבעוד חמישה ימים יתקיימו בישראל בחירות. בעשרות הבניינים שעל פניהם חלפנו, לא נמצא שלט אחד לרפואה של מפלגה, ואפילו לא כזה עם פרצופם של

בנימין נתניהו

או

גדי איזנקוט