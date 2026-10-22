ארבעה ימים לבחירות, בקרב המפלגות השונות מתחילות להתגבש הערכות סדורות לקראת היום הגורלי. יו"ר מפלגת ישר!, גדי איזנקוט , מעריך בסבירות גבוהה כי הוא יהיה זה שיקבל את המנדט להרכבת הממשלה הבאה – ונערך להציג את תוכנית "מאה הימים" הראשונים לכהונת ממשלתו.

גלריה יו"ר חדש! גדי איזנקוט בירושלים ( צילום: זיו קורן )

לפני כארבעה חודשים הוקם צוות שהכין את תוכניות איזנקוט והממשלה לביצוע בטווח הזמן המיידי. בראש הצוות עמד יואב הורוביץ, בעבר מנכ"ל משרד ראש הממשלה ואחד האנשים הקרובים לנתניהו. בצוות חברים גם פרופסור מנואל טרכטנברג, יורם כהן, שאול מרידור, היועץ המשפטי של הכנסת לשעבר עו"ד איל ינון, תאיר איפרגן, יועמ"ש המל"ל לשעבר עו"ד גיל אבריאל וענבר הרוש-גיטי.

טיוטות התוכנית של איזנקוט הגיעו לידי ynet ו-"ידיעות אחרונות", ומהן עולים הצעדים שישר! מתכוונת לקדם. בראש הרשימה עומדת ועדת חקירה ממלכתית; אחריה – קידום חוק קציבת כהונה של ראש ממשלה: "הכוח השחית את נתניהו והשנים שעברו השחיתו גם את משרד ראש הממשלה. משרד ראש הממשלה בכהונת נתניהו הוא משרד רקוב", תקף הורוביץ.

הבאים בסדר הם הדרישה לשירות צבאי או לאומי לכולם, הטבות למשרתים, הטלת סנקציות על משתמטים באמצעות חקיקה בכנסת וביטול תקציבים לחינוך העצמאי שאינו מלמד ליבה. "כ-50% מהתלמידים בכיתות א' לא לומדים לימודי ליבה. יש להם אוטונומיה נפרדת. חייבים ליישר קו לחינוך ממלכתי. מי שלא יהיה במסגרת של החינוך הממלכתי לא יקבל כסף".

"הכוח השחית את נתניהו". מנכ"ל משרד רה"מ לשעבר יואב הורוביץ, שעומד בראשון צוות התכנון ( צילום: עמית שעל )

בתחום יוקר המחיה, התוכנית תתמקד בשלושה תחומים: דיור, חינוך ועלויות המזון. בנוסף, במפלגה רוצים לקדם את הגדלת היצע הדיור וסבסוד גנים מגילאי אפס עד שלוש לזוגות משרתים ועובדים. כמו כן, גם שיקום הצפון והדרום יקודמו.

מבחינת פשיעה וביטחון פנים, יקודם פרויקט שמרכז ראש שב"כ לשעבר יורם כהן. "אני שומע את הדברים המגוחכים של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שנתן נשק לאנשים ויקיף בתי כלא בתנינים – אבל לא עשה כלום להורדת הפשיעה. המשטרה תחזור להיות משטרה מקצועית – זאת תהיה המטרה של הממשלה הבאה".

בנוסף, איזנקוט רוצה להוביל ביטול מיידי של כל החוקים וההצעות שעברו במסגרת חוקי המהפכה המשפטית, ובהם חוקי הוועדה לבחירת שופטים, הכפפת מח"ש לדרג הפוליטי, חוק היועמ"ש וחוק התקשורת. בתוכנית נכתב עוד כי תעבור חקיקה מיידית בכנסת בסוגיית כללי הנבצרות של ראש הממשלה: "אנחנו כבר מוכנים עם הצעות חוק ולוחות זמנים".